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150 голосов для инициирования голосования банковского закона по специальной процедуре собраны, - "слуга народа" Кравчук

150 голосов для инициирования голосования банковского закона по специальной процедуре собраны, -

Завтра на внеочередном заседании Рады нардепы должны проголосовать за применение этой процедуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны.

"Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение", - добавила Кравчук.

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150 голосов для инициирования голосования банковского закона по специальной процедуре собраны, - слуга народа Кравчук 01

Автор: 

банки (1937) ВР (29288) Кравчук Евгения (368)


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А шо, утырков еще слугами называют?
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29.04.2020 13:42 Ответить
И что гавнюки ждете аплодисментов ? Сперва героически нагадили , теперь героически убираете ?
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29.04.2020 13:45 Ответить
150 голосов для инициирования голосования банковского закона по специальной процедуре собраны, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8438
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29.04.2020 13:48 Ответить
Кто придумал называть процедуру голосования специальной?
Слово "специальная" иногда звучит как какая-то вычурная, хитропропихнутая, а, главное, незаконная. Вы там поосторожней с такими словами, потому, что как показывает история, такие процедуры потом не находит одобрения в Конституционном суде и отменяются.
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29.04.2020 16:12 Ответить
 
 