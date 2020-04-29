150 голосов для инициирования голосования банковского закона по специальной процедуре собраны, - "слуга народа" Кравчук
Завтра на внеочередном заседании Рады нардепы должны проголосовать за применение этой процедуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны.
"Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение", - добавила Кравчук.
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Слово "специальная" иногда звучит как какая-то вычурная, хитропропихнутая, а, главное, незаконная. Вы там поосторожней с такими словами, потому, что как показывает история, такие процедуры потом не находит одобрения в Конституционном суде и отменяются.