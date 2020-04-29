150 голосів для ініціювання голосування банківського закону за спеціальною процедурою зібрані, - "слуга народу" Кравчук
Завтра на позачерговому засіданні Ради нардепи повинні проголосувати за застосування цієї процедури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За її словами, завтра відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.
Необхідні 150 підписів народних депутатів, щоб ініціювати його, зібрані.
"Так званий банківський закон готується до розгляду за спеціальною процедурою. Необхідні 150 підписів для ініціювання процедури теж є. Завтра маємо проголосувати більшістю голосів за її застосування", - додала Кравчук.
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Слово "специальная" иногда звучит как какая-то вычурная, хитропропихнутая, а, главное, незаконная. Вы там поосторожней с такими словами, потому, что как показывает история, такие процедуры потом не находит одобрения в Конституционном суде и отменяются.