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Более 2,3 млн предпринимателей станут безработными из-за налогового давления, - Южанина

Более 2,3 млн предпринимателей станут безработными из-за налогового давления, - Южанина

Продолжение налогового давления на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тыс. предпринимателей вскоре могут присоединиться к 74 тыс. безработных, ставших таковыми в течение карантина", - подчеркнула нардеп.

Южанина сообщила, что состоялась четвертая видеоконференция движения "SaveФОП" со всеми областями, со многими мэрами городов, прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

По ее словам, они не могут согласиться с тем, что власть их не слышит, поэтому работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги.

По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях - ведь последние решения монобольшинства забрали доходы из местных бюджетов.

Также читайте: Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

"Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности", - отметила она.

Кроме того, Южанина подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса: "Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже сделают малые предприниматели".

По словам нардепа, изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский горсовет освободил предпринимателей от ряда налогов и арендных платежей

Автор: 

бизнес (1622) налоги (3239) Налоговый кодекс (1342) Южанина Нина (153)


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Топ комментарии
+10
Ничего. В следующий раз ставя галочку за популистов и идиотов может включат мозги.
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29.04.2020 14:05 Ответить
+5
Все логічно .Коломойський і його шестьорки зроблять все,щоб зробити дефолт.Всі їхні дії на це спрямовані-НА РУЙНУВАННЯ КРАЇНИ !
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29.04.2020 14:10 Ответить
+5
73% из них - ЗЕбилы, не жаль! Жаль только остальных - здравомыслящих.
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29.04.2020 14:36 Ответить
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Ничего. В следующий раз ставя галочку за популистов и идиотов может включат мозги.
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29.04.2020 14:05 Ответить
Беда, что включать этому быдлу нечего...А страна с таким количеством недоумков - обречена, однозначно.
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29.04.2020 14:08 Ответить
это да
после выборов Зеленского, я думаю народ 150 раз подумает хорошо за кого голосовать, по приколу уже не пройдёт
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29.04.2020 19:22 Ответить
Все логічно .Коломойський і його шестьорки зроблять все,щоб зробити дефолт.Всі їхні дії на це спрямовані-НА РУЙНУВАННЯ КРАЇНИ !
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29.04.2020 14:10 Ответить
Скорей бы Майдан!
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29.04.2020 14:27 Ответить
Вот и чудненько.Хоть это их заставит выйти на майдан.
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29.04.2020 14:12 Ответить
Это вряд ли заставит. А вот закрытие границы для заробитчан вполне возможно.
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29.04.2020 14:37 Ответить
Кого? Зебобиків? Хай Бог милує від тих майданівців.
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29.04.2020 14:37 Ответить
Вы такие цикавые. Зебобики - хренобики. Много из тех кто голосовал за Зеленского были на Майдане. Много в АТО. Там Порошенко хоть и выиграл у Зеленского но с минимальным отрывом. И люди в дольшинстве своем не за Зеленского голосовали, а против Порошенко. Ведь в первом туре Зеленский получил только чуть более 30 % голосов. Вот это те кто реально голосвал за него. Да собственно и не за него - за надежду на изменение к лучшему. Потому как люди уже знали чего от Порошенко ждать. И это им сильно не нравилось. Ну а Зеленского тогда никто не знал толком - посему и голосовали больше за надежду. Если Зеленский будет и дальше такую политику продолжать, то его полетическая участь может стать даже хуже чем у Порошенко. А на счет майданов моя мысль такая. Первый был из за фальсификаций. Второй из за беспредела власти. Третий может быть, если начнут ограничивать конституционные свободы. Заметьте - никакой экономической составляющей. За тарифы и зарплаты народ не будет выходить на Майдан.
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29.04.2020 22:07 Ответить
Знаю особисто таких зебобиків. Або хитродупі, або з знадмірно довірливих і без ознак критичного мислення. На майдани вони теж пхали за компанію, і на войну не добровольцями. Вони за свободу нікуди не вийдуть, бо так ще не вляпувались. Їм вийти - признати помилку, вони на це не підуть, бо дурнІ. Та й не потрібна їм свобода, як і тобі.
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29.04.2020 22:24 Ответить
Мда, дуже гарна у вас думка за свій народ. За що хто йшов на Майдан та їхав в АТО - Ви, особисто знати не можете. Власне і я також. Але є факт. І в з ним не посперечаєшся. І ваша зверхність до людей може зіграти з Вами злий жарт. Я б Вам не радив. А щодо вийти за помилку - за яку помилку? Проти чого виходити? Що змінилося для людей на гірше ніж за часів Порошенка щоб вважати вибір Зеленського помилкою. Я б зараз назвав вибір Зеленського не помилкою - скоріш розчаруванням. Все одно біль ні з кого було вибирати. Або Зеленський - або Порошенко. Якщоб навіть зараз переді мною постав такий вибір, то і зараз я б Порошенко нізащо не вибрав би.
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29.04.2020 22:32 Ответить
І - головне - не було графи - проти Порошенка.
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29.04.2020 22:30 Ответить
А цю графу ще до Порошенка виключили наши керманичі. Раніше була графа проти всіх.
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29.04.2020 22:41 Ответить
Це нікого не виправдовує. Бувай, москалику.
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29.04.2020 22:42 Ответить
Ну ось і почалося... Ну не треба показувати відсутність аргументів копипастом з методичок. Власне мене ви цим не образите ані скільки.
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29.04.2020 22:49 Ответить
Какая разница, хуже не будет...
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29.04.2020 14:19 Ответить
интересно, долго эти ***** будут делать вид
что хотят развития бизнеса, а не уничтожить вкрай?
прозрачность им нужна, чтоб вернее убивать бизнесы
и они реально думают, что бизнесы не в курсе?
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29.04.2020 14:24 Ответить
Страна уже не оправится от этого удара.
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29.04.2020 14:25 Ответить
Профурсетка соєва забула . як сама *корегувала * податковий ..?
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29.04.2020 14:33 Ответить
Соя и здесь нагадила! "корегувала" в 2015, а вылезло почемуто в 2020
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29.04.2020 14:45 Ответить
73% из них - ЗЕбилы, не жаль! Жаль только остальных - здравомыслящих.
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29.04.2020 14:36 Ответить
никогда не верил ни слову этой мымры как и Кужель, ещё те специалисты по выдумыванию налогов всяких причудов для бизнеса!!
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29.04.2020 15:08 Ответить
отлично, майдан будет еще больше
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29.04.2020 15:42 Ответить
 
 