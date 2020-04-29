Более 2,3 млн предпринимателей станут безработными из-за налогового давления, - Южанина

Продолжение налогового давления на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тыс. предпринимателей вскоре могут присоединиться к 74 тыс. безработных, ставших таковыми в течение карантина", - подчеркнула нардеп.

Южанина сообщила, что состоялась четвертая видеоконференция движения "SaveФОП" со всеми областями, со многими мэрами городов, прежде всего просили парламент отменить нормы, предусматривающие усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

По ее словам, они не могут согласиться с тем, что власть их не слышит, поэтому работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги.

По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях - ведь последние решения монобольшинства забрали доходы из местных бюджетов.

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Южанина также рассказала, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать положительным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

"Лично я за то, чтобы вся деятельность, любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности", - отметила она.

Кроме того, Южанина подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса: "Как только законопроект будет подписан, они могут быстрыми шагами уйти в тень, как это уже сделают малые предприниматели".

По словам нардепа, изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что понапринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах.

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