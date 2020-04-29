Понад 2,3 млн підприємців стануть безробітними через податковий тиск, - Южаніна

Продовження податкового тиску на підприємців збільшить кількість безробітних у країні, а частину бізнесу зажене в тінь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна.

"Якщо закони щодо тотальної фіскалізації залишити як є, то 2 мільйони 313 тисяч підприємців невдовзі можуть долучитися до 74 тисяч безробітних, що стали такими за час карантину", – підкреслила нардепка.

Южаніна повідомила, що відбулася четверта відеоконференція руху #SaveФОП з усіма областями, з багатьма мерами міст, які перш за все просили парламент скасувати норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

За її словами, вони не можуть погодитися з тим, що влада їх не чує, тому працювати підприємці продовжать, але підуть у тінь і припинять платити податки.

За її словами, це вже відчуває влада на місцях, адже йдеться вже не тільки про 20% платежів до місцевих бюджетів, а про значно більші втрати – адже останні рішення монобільшості забрали доходи з місцевих бюджетів.

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Южаніна також розповіла, що відразу чотири мери міст під час цієї відеоконференції наголосили, що скасування фіскалізації могло б стати позитивним маркером і дати надію на можливість нормально працювати.

"Особисто я за те, щоб уся діяльність, будь-якого бізнесу – і малого, і зовсім дрібного – відбувалася прозоро, але потрібно спільно з бізнесом розробляти варіанти цієї прозорості", – зазначила вона.

Крім того, Южаніна підкреслила, що підписання президентом закону про зміни до Податкового кодексу стане маркером для середнього і великого бізнесу: "Тільки-но законопроєкт буде підписаний, вони можуть швидкими кроками піти в тінь, як це вже зроблять малі підприємці".

За словами нардепки, зміни в митному напрямку потрібно коригувати і дати можливість монобільшості виправити те, що понаухвалювали, щоб не втратити керованість у країні, а не тільки в певних структурах.

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