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Новини
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Понад 2,3 млн підприємців стануть безробітними через податковий тиск, - Южаніна

Понад 2,3 млн підприємців стануть безробітними через податковий тиск, - Южаніна

Продовження податкового тиску на підприємців збільшить кількість безробітних у країні, а частину бізнесу зажене в тінь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна.

"Якщо закони щодо тотальної фіскалізації залишити як є, то 2 мільйони 313 тисяч підприємців невдовзі можуть долучитися до 74 тисяч безробітних, що стали такими за час карантину", – підкреслила нардепка.

Южаніна повідомила, що відбулася четверта відеоконференція руху #SaveФОП з усіма областями, з багатьма мерами міст, які перш за все просили парламент скасувати норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

За її словами, вони не можуть погодитися з тим, що влада їх не чує, тому працювати підприємці продовжать, але підуть у тінь і припинять платити податки.

За її словами, це вже відчуває влада на місцях, адже йдеться вже не тільки про 20% платежів до місцевих бюджетів, а про значно більші втрати – адже останні рішення монобільшості забрали доходи з місцевих бюджетів.

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Южаніна також розповіла, що відразу чотири мери міст під час цієї відеоконференції наголосили, що скасування фіскалізації могло б стати позитивним маркером і дати надію на можливість нормально працювати.

"Особисто я за те, щоб уся діяльність, будь-якого бізнесу – і малого, і зовсім дрібного – відбувалася прозоро, але потрібно спільно з бізнесом розробляти варіанти цієї прозорості", – зазначила вона.

Крім того, Южаніна підкреслила, що підписання президентом закону про зміни до Податкового кодексу стане маркером для середнього і великого бізнесу: "Тільки-но законопроєкт буде підписаний, вони можуть швидкими кроками піти в тінь, як це вже зроблять малі підприємці".

За словами нардепки, зміни в митному напрямку потрібно коригувати і дати можливість монобільшості виправити те, що понаухвалювали, щоб не втратити керованість у країні, а не тільки в певних структурах.

Також читайте: Львівська міськрада звільнила підприємців від низки податків і орендних платежів

Автор: 

бізнес (2013) податки (3883) Податковий кодекс (428) Южаніна Ніна (193)


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Топ коментарі
+10
Ничего. В следующий раз ставя галочку за популистов и идиотов может включат мозги.
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29.04.2020 14:05 Відповісти
+5
Все логічно .Коломойський і його шестьорки зроблять все,щоб зробити дефолт.Всі їхні дії на це спрямовані-НА РУЙНУВАННЯ КРАЇНИ !
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29.04.2020 14:10 Відповісти
+5
73% из них - ЗЕбилы, не жаль! Жаль только остальных - здравомыслящих.
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29.04.2020 14:36 Відповісти
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Ничего. В следующий раз ставя галочку за популистов и идиотов может включат мозги.
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29.04.2020 14:05 Відповісти
Беда, что включать этому быдлу нечего...А страна с таким количеством недоумков - обречена, однозначно.
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29.04.2020 14:08 Відповісти
это да
после выборов Зеленского, я думаю народ 150 раз подумает хорошо за кого голосовать, по приколу уже не пройдёт
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29.04.2020 19:22 Відповісти
Все логічно .Коломойський і його шестьорки зроблять все,щоб зробити дефолт.Всі їхні дії на це спрямовані-НА РУЙНУВАННЯ КРАЇНИ !
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Скорей бы Майдан!
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29.04.2020 14:27 Відповісти
Вот и чудненько.Хоть это их заставит выйти на майдан.
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29.04.2020 14:12 Відповісти
Это вряд ли заставит. А вот закрытие границы для заробитчан вполне возможно.
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Кого? Зебобиків? Хай Бог милує від тих майданівців.
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Вы такие цикавые. Зебобики - хренобики. Много из тех кто голосовал за Зеленского были на Майдане. Много в АТО. Там Порошенко хоть и выиграл у Зеленского но с минимальным отрывом. И люди в дольшинстве своем не за Зеленского голосовали, а против Порошенко. Ведь в первом туре Зеленский получил только чуть более 30 % голосов. Вот это те кто реально голосвал за него. Да собственно и не за него - за надежду на изменение к лучшему. Потому как люди уже знали чего от Порошенко ждать. И это им сильно не нравилось. Ну а Зеленского тогда никто не знал толком - посему и голосовали больше за надежду. Если Зеленский будет и дальше такую политику продолжать, то его полетическая участь может стать даже хуже чем у Порошенко. А на счет майданов моя мысль такая. Первый был из за фальсификаций. Второй из за беспредела власти. Третий может быть, если начнут ограничивать конституционные свободы. Заметьте - никакой экономической составляющей. За тарифы и зарплаты народ не будет выходить на Майдан.
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29.04.2020 22:07 Відповісти
Знаю особисто таких зебобиків. Або хитродупі, або з знадмірно довірливих і без ознак критичного мислення. На майдани вони теж пхали за компанію, і на войну не добровольцями. Вони за свободу нікуди не вийдуть, бо так ще не вляпувались. Їм вийти - признати помилку, вони на це не підуть, бо дурнІ. Та й не потрібна їм свобода, як і тобі.
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29.04.2020 22:24 Відповісти
Мда, дуже гарна у вас думка за свій народ. За що хто йшов на Майдан та їхав в АТО - Ви, особисто знати не можете. Власне і я також. Але є факт. І в з ним не посперечаєшся. І ваша зверхність до людей може зіграти з Вами злий жарт. Я б Вам не радив. А щодо вийти за помилку - за яку помилку? Проти чого виходити? Що змінилося для людей на гірше ніж за часів Порошенка щоб вважати вибір Зеленського помилкою. Я б зараз назвав вибір Зеленського не помилкою - скоріш розчаруванням. Все одно біль ні з кого було вибирати. Або Зеленський - або Порошенко. Якщоб навіть зараз переді мною постав такий вибір, то і зараз я б Порошенко нізащо не вибрав би.
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29.04.2020 22:32 Відповісти
І - головне - не було графи - проти Порошенка.
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29.04.2020 22:30 Відповісти
А цю графу ще до Порошенка виключили наши керманичі. Раніше була графа проти всіх.
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29.04.2020 22:41 Відповісти
Це нікого не виправдовує. Бувай, москалику.
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29.04.2020 22:42 Відповісти
Ну ось і почалося... Ну не треба показувати відсутність аргументів копипастом з методичок. Власне мене ви цим не образите ані скільки.
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29.04.2020 22:49 Відповісти
Какая разница, хуже не будет...
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29.04.2020 14:19 Відповісти
интересно, долго эти ***** будут делать вид
что хотят развития бизнеса, а не уничтожить вкрай?
прозрачность им нужна, чтоб вернее убивать бизнесы
и они реально думают, что бизнесы не в курсе?
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29.04.2020 14:24 Відповісти
Страна уже не оправится от этого удара.
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29.04.2020 14:25 Відповісти
Профурсетка соєва забула . як сама *корегувала * податковий ..?
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29.04.2020 14:33 Відповісти
Соя и здесь нагадила! "корегувала" в 2015, а вылезло почемуто в 2020
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29.04.2020 14:45 Відповісти
73% из них - ЗЕбилы, не жаль! Жаль только остальных - здравомыслящих.
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29.04.2020 14:36 Відповісти
никогда не верил ни слову этой мымры как и Кужель, ещё те специалисты по выдумыванию налогов всяких причудов для бизнеса!!
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29.04.2020 15:08 Відповісти
отлично, майдан будет еще больше
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29.04.2020 15:42 Відповісти
 
 