Компания YouControl представила три сценария заболеваемости Covid-19 в Украине
Аналитики компании YouControl представили три сценария развития эпидемии коронавируса в Украине, а также данные о врачах, которые заболели Covid-19.
Новый функционал добавлен в презентованную недавно интерактивную карту медицинского обеспечения Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
В обновлении карты можно увидеть недельный прогноз заболеваемости от коронавируса по областям Украины. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, YouControl создал алгоритм, который выстраивает графики потенциального распространения заболеваний в каждом регионе Украины. Для наглядности взяты сценарии распространения Covid-19 в трех регионах Италии - Ломбардии, Тоскане и Сицилии. Начинается отсчет после пяти подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 100 000 населения. Сценарий Тосканы - это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии - спокойный, а Ломбардии - наиболее пессимистический. Расчет прогнозируемого количества больных в Украине базируется на ежедневной статистике Министерства здравоохранения Украины.
Так, в соответствии с расчетом на 28 апреля, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию "Тоскана". Согласно прогнозу, в случае подтверждения пессимистического сценария уже 2 мая количество больных в Черновицкой области может составить 1893 человека. В то же время в случае пессимистического сценария на Волыни количество больных может составить 370 человек, а в Киеве - 1532 человека, что больше напоминает сценарий "Сицилия". Заметим, что линия прогноза дает три варианта развития ситуации: пессимистический, базовый и оптимистический и рассчитывает автоматически количество необходимых кроватей стационара и интенсивной терапии.
Кроме прогноза по регионам Украины в обновленной карте обеспеченности больниц предоставляется также общая статистика заболеваний, в которой отдельно указанный больной Covid-19 медперсонал и количество свободных коек интенсивной терапии.
"Можно сопоставить данные прогноза с уровнем заполненности больниц на карте и таким образом выяснить критические регионы, в которых прежде всего возникнет нехватка ресурсов для борьбы с коронавирусом в будущем. Как это произошло в Ломбардии, где нормативный уровень оснащенности оказался недостаточным соответствии с масштабом проблемы", - комментирует Сергей Мильман, основатель и СЕО YouControl.
Карта обновляется ежедневно, поэтому пользователь может получить информацию об уровне заболеваемости по регионам, переключаться между прогнозными и фактическими данными, сопоставлять украинские тренды со сценариями заболеваемости в регионах Италии.
Таким образом, прогноз заболеваемости Covid-19 позволяет ориентировочно рассчитать возможное количество больных в течение недели для каждой выбранной области Украины.
По мнению авторов карты, это поможет работникам органов госуправления, благотворительным организациям, фармпроизводителям и дистрибьюторам получить инструмент, который покажет нагрузки на больницы и врачей, а также рост спроса на лекарственные средства и другие ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом.
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Я сейчас постараюсь очень осторожно, со множеством оговорок, написать этот пост, а вы читайте его, пожалуйста, тоже очень осторожно.
Итак. Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела (кроме медиков и военных).
Мы надеялись, что такое тестирование позволит нам выявить переболевших и имеющих иммунитет. И вот именно эти люди будут работать, пока мы изолируем тех, кто не болел.
Результат нас потряс. Из 162 человек переболевших и имеющих иммунитет нет НИ ОДНОГО.
Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов.
Это десять процентов. Еще раз. ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.
При этом мы с самого начала эпидемии предпринимали меры предосторожности, сильно превышающие установленные правила. Еще до всякой официальной изоляции мы отменили все командировки, все, даже частные, выезды сотрудников за границу, минимизировали количество с'емок, отправили на удаленку всех, кто не должен физически находиться в аппаратных и студиях, постоянно тестировали сотрудников, изолировали не только тех, у кого мазок показал ковид, но и всех с клиническими проявлениями ОРВИ и тех, кто контактировал с ними. Потому что в каждом случае ОРВИ мы видим потенциальный ковид.
И вот у нас - десять процентов.
Я не люблю сенсации и истерики. Но мне сложно не думать о том, что такая ситуация, вероятно, не только у нас. Просто другие компании еще не проводили такие массовые тесты на антитела.
Я прошу специалистов прокомментировать эти наши цифры, об'яснить нам, что это значит. Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом - значит ли это, что мы у подножия страшной горы? Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от короны сильно ниже, чем принято думать? Дайте нам ответы, пожалуйста.
И еще раз всем - пожалуйста, сидите дома!
треба було копати глибоко на сайті...