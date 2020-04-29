Компания YouControl представила три сценария заболеваемости Covid-19 в Украине

Аналитики компании YouControl представили три сценария развития эпидемии коронавируса в Украине, а также данные о врачах, которые заболели Covid-19.

Новый функционал добавлен в презентованную недавно интерактивную карту медицинского обеспечения Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В обновлении карты можно увидеть недельный прогноз заболеваемости от коронавируса по областям Украины. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, YouControl создал алгоритм, который выстраивает графики потенциального распространения заболеваний в каждом регионе Украины. Для наглядности взяты сценарии распространения Covid-19 в трех регионах Италии - Ломбардии, Тоскане и Сицилии. Начинается отсчет после пяти подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 100 000 населения. Сценарий Тосканы - это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии - спокойный, а Ломбардии - наиболее пессимистический. Расчет прогнозируемого количества больных в Украине базируется на ежедневной статистике Министерства здравоохранения Украины.

Так, в соответствии с расчетом на 28 апреля, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию "Тоскана". Согласно прогнозу, в случае подтверждения пессимистического сценария уже 2 мая количество больных в Черновицкой области может составить 1893 человека. В то же время в случае пессимистического сценария на Волыни количество больных может составить 370 человек, а в Киеве - 1532 человека, что больше напоминает сценарий "Сицилия". Заметим, что линия прогноза дает три варианта развития ситуации: пессимистический, базовый и оптимистический и рассчитывает автоматически количество необходимых кроватей стационара и интенсивной терапии.

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Кроме прогноза по регионам Украины в обновленной карте обеспеченности больниц предоставляется также общая статистика заболеваний, в которой отдельно указанный больной Covid-19 медперсонал и количество свободных коек интенсивной терапии.

"Можно сопоставить данные прогноза с уровнем заполненности больниц на карте и таким образом выяснить критические регионы, в которых прежде всего возникнет нехватка ресурсов для борьбы с коронавирусом в будущем. Как это произошло в Ломбардии, где нормативный уровень оснащенности оказался недостаточным соответствии с масштабом проблемы", - комментирует Сергей Мильман, основатель и СЕО YouControl.

Карта обновляется ежедневно, поэтому пользователь может получить информацию об уровне заболеваемости по регионам, переключаться между прогнозными и фактическими данными, сопоставлять украинские тренды со сценариями заболеваемости в регионах Италии.

Таким образом, прогноз заболеваемости Covid-19 позволяет ориентировочно рассчитать возможное количество больных в течение недели для каждой выбранной области Украины.

По мнению авторов карты, это поможет работникам органов госуправления, благотворительным организациям, фармпроизводителям и дистрибьюторам получить инструмент, который покажет нагрузки на больницы и врачей, а также рост спроса на лекарственные средства и другие ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

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