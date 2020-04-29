Компанія YouControl представила три сценарії захворюваності Covid-19 в Україні
Аналітики компанії YouControl представили три сценарії розвитку епідемії коронавірусу в Україні, а також дані про лікарів, які захворіли на Covid-19.
Новий функціонал додано в презентовану нещодавно інтерактивну карту медичного забезпечення України, повідомляє Цензор.НЕТ.
В оновленні карти можна побачити тижневий прогноз захворюваності на коронавірус по областях України. Як говориться в повідомленні пресслужби компанії, YouControl створив алгоритм, який вибудовує графіки потенційного поширення захворювань у кожному регіоні України. Для наочності взято сценарії поширення Covid-19 у трьох регіонах Італії - Ломбардії, Тоскані і Сицилії. Починається відлік після п'яти підтверджених випадків коронавірусної інфекції на 100 000 населення. Сценарій Тоскани - це усереднений варіант поширення захворювання, сценарій Сицилії - спокійний, а Ломбардії - найбільш песимістичний. Розрахунок прогнозованої кількості хворих в Україні базується на щоденній статистиці Міністерства охорони здоров'я України.
Так, відповідно до розрахунку на 28 квітня, тенденції захворюваності в Чернівецькій області вказують на близькість до сценарію "Тоскана". Згідно з прогнозом, у разі підтвердження песимістичного сценарію вже 2 травня кількість хворих у Чернівецькій області може становити 1893 особи. Водночас у разі песимістичного сценарію на Волині кількість хворих може становити 370 осіб, а в Києві - 1532 особи, що більше нагадує сценарій "Сицилія". Зауважимо, що лінія прогнозу дає три варіанти розвитку ситуації: песимістичний, базовий і оптимістичний і розраховує автоматично кількість необхідних ліжок стаціонару та інтенсивної терапії.
Крім прогнозу по регіонах України в оновленій карті забезпеченості лікарень надається також загальна статистика захворювань, в якій окремо зазначено хворий на Covid-19 медперсонал і кількість вільних ліжок інтенсивної терапії.
"Можна порівняти дані прогнозу з рівнем заповнювання лікарень на карті і таким чином з'ясувати критичні регіони, в яких найшвидше виникне нестача ресурсів для боротьби з коронавірусом у майбутньому. Як це сталося в Ломбардії, де нормативний рівень оснащеності виявився недостатнім згідно з масштабом проблеми", - коментує Сергій Мільман, засновник і головний виконавчий директор YouControl.
Карта оновлюється щодня, тому користувач може отримати інформацію про рівень захворюваності по регіонах, перемикатися між прогнозними і фактичними даними, зіставляти українські тренди зі сценаріями захворюваності в регіонах Італії.
Таким чином, прогноз захворюваності Covid-19 дозволяє орієнтовно розрахувати можливу кількість хворих упродовж тижня для кожної обраної області України.
На думку авторів карти, це допоможе працівникам органів держуправління, благодійним організаціям, фармвиробникам і дистриб'юторам отримати інструмент, який покаже навантаження на лікарні та лікарів, а також зростання попиту на лікарські засоби й інші ресурси, необхідні для боротьби з коронавірусом.
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Я сейчас постараюсь очень осторожно, со множеством оговорок, написать этот пост, а вы читайте его, пожалуйста, тоже очень осторожно.
Итак. Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела (кроме медиков и военных).
Мы надеялись, что такое тестирование позволит нам выявить переболевших и имеющих иммунитет. И вот именно эти люди будут работать, пока мы изолируем тех, кто не болел.
Результат нас потряс. Из 162 человек переболевших и имеющих иммунитет нет НИ ОДНОГО.
Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов.
Это десять процентов. Еще раз. ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.
При этом мы с самого начала эпидемии предпринимали меры предосторожности, сильно превышающие установленные правила. Еще до всякой официальной изоляции мы отменили все командировки, все, даже частные, выезды сотрудников за границу, минимизировали количество с'емок, отправили на удаленку всех, кто не должен физически находиться в аппаратных и студиях, постоянно тестировали сотрудников, изолировали не только тех, у кого мазок показал ковид, но и всех с клиническими проявлениями ОРВИ и тех, кто контактировал с ними. Потому что в каждом случае ОРВИ мы видим потенциальный ковид.
И вот у нас - десять процентов.
Я не люблю сенсации и истерики. Но мне сложно не думать о том, что такая ситуация, вероятно, не только у нас. Просто другие компании еще не проводили такие массовые тесты на антитела.
Я прошу специалистов прокомментировать эти наши цифры, об'яснить нам, что это значит. Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом - значит ли это, что мы у подножия страшной горы? Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от короны сильно ниже, чем принято думать? Дайте нам ответы, пожалуйста.
И еще раз всем - пожалуйста, сидите дома!
треба було копати глибоко на сайті...