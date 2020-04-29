Компанія YouControl представила три сценарії захворюваності Covid-19 в Україні

Аналітики компанії YouControl представили три сценарії розвитку епідемії коронавірусу в Україні, а також дані про лікарів, які захворіли на Covid-19.

Новий функціонал додано в презентовану нещодавно інтерактивну карту медичного забезпечення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

В оновленні карти можна побачити тижневий прогноз захворюваності на коронавірус по областях України. Як говориться в повідомленні пресслужби компанії, YouControl створив алгоритм, який вибудовує графіки потенційного поширення захворювань у кожному регіоні України. Для наочності взято сценарії поширення Covid-19 у трьох регіонах Італії - Ломбардії, Тоскані і Сицилії. Починається відлік після п'яти підтверджених випадків коронавірусної інфекції на 100 000 населення. Сценарій Тоскани - це усереднений варіант поширення захворювання, сценарій Сицилії - спокійний, а Ломбардії - найбільш песимістичний. Розрахунок прогнозованої кількості хворих в Україні базується на щоденній статистиці Міністерства охорони здоров'я України.

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Так, відповідно до розрахунку на 28 квітня, тенденції захворюваності в Чернівецькій області вказують на близькість до сценарію "Тоскана". Згідно з прогнозом, у разі підтвердження песимістичного сценарію вже 2 травня кількість хворих у Чернівецькій області може становити 1893 особи. Водночас у разі песимістичного сценарію на Волині кількість хворих може становити 370 осіб, а в Києві - 1532 особи, що більше нагадує сценарій "Сицилія". Зауважимо, що лінія прогнозу дає три варіанти розвитку ситуації: песимістичний, базовий і оптимістичний і розраховує автоматично кількість необхідних ліжок стаціонару та інтенсивної терапії.

Крім прогнозу по регіонах України в оновленій карті забезпеченості лікарень надається також загальна статистика захворювань, в якій окремо зазначено хворий на Covid-19 медперсонал і кількість вільних ліжок інтенсивної терапії.

"Можна порівняти дані прогнозу з рівнем заповнювання лікарень на карті і таким чином з'ясувати критичні регіони, в яких найшвидше виникне нестача ресурсів для боротьби з коронавірусом у майбутньому. Як це сталося в Ломбардії, де нормативний рівень оснащеності виявився недостатнім згідно з масштабом проблеми", - коментує Сергій Мільман, засновник і головний виконавчий директор YouControl.

Карта оновлюється щодня, тому користувач може отримати інформацію про рівень захворюваності по регіонах, перемикатися між прогнозними і фактичними даними, зіставляти українські тренди зі сценаріями захворюваності в регіонах Італії.

Таким чином, прогноз захворюваності Covid-19 дозволяє орієнтовно розрахувати можливу кількість хворих упродовж тижня для кожної обраної області України.

На думку авторів карти, це допоможе працівникам органів держуправління, благодійним організаціям, фармвиробникам і дистриб'юторам отримати інструмент, який покаже навантаження на лікарні та лікарів, а також зростання попиту на лікарські засоби й інші ресурси, необхідні для боротьби з коронавірусом.