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Новини Коронавірус і карантин
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Компанія YouControl представила три сценарії захворюваності Covid-19 в Україні

Компанія YouControl представила три сценарії захворюваності Covid-19 в Україні

Аналітики компанії YouControl представили три сценарії розвитку епідемії коронавірусу в Україні, а також дані про лікарів, які захворіли на Covid-19.

Новий функціонал додано в презентовану нещодавно інтерактивну карту медичного забезпечення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

В оновленні карти можна побачити тижневий прогноз захворюваності на коронавірус по областях України. Як говориться в повідомленні пресслужби компанії, YouControl створив алгоритм, який вибудовує графіки потенційного поширення захворювань у кожному регіоні України. Для наочності взято сценарії поширення Covid-19 у трьох регіонах Італії - Ломбардії, Тоскані і Сицилії. Починається відлік після п'яти підтверджених випадків коронавірусної інфекції на 100 000 населення. Сценарій Тоскани - це усереднений варіант поширення захворювання, сценарій Сицилії - спокійний, а Ломбардії - найбільш песимістичний. Розрахунок прогнозованої кількості хворих в Україні базується на щоденній статистиці Міністерства охорони здоров'я України.

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Так, відповідно до розрахунку на 28 квітня, тенденції захворюваності в Чернівецькій області вказують на близькість до сценарію "Тоскана". Згідно з прогнозом, у разі підтвердження песимістичного сценарію вже 2 травня кількість хворих у Чернівецькій області може становити 1893 особи. Водночас у разі песимістичного сценарію на Волині кількість хворих може становити 370 осіб, а в Києві - 1532 особи, що більше нагадує сценарій "Сицилія". Зауважимо, що лінія прогнозу дає три варіанти розвитку ситуації: песимістичний, базовий і оптимістичний і розраховує автоматично кількість необхідних ліжок стаціонару та інтенсивної терапії.

Крім прогнозу по регіонах України в оновленій карті забезпеченості лікарень надається також загальна статистика захворювань, в якій окремо зазначено хворий на Covid-19 медперсонал і кількість вільних ліжок інтенсивної терапії.

"Можна порівняти дані прогнозу з рівнем заповнювання лікарень на карті і таким чином з'ясувати критичні регіони, в яких найшвидше виникне нестача ресурсів для боротьби з коронавірусом у майбутньому. Як це сталося в Ломбардії, де нормативний рівень оснащеності виявився недостатнім згідно з масштабом проблеми", - коментує Сергій Мільман, засновник і головний виконавчий директор YouControl.

Карта оновлюється щодня, тому користувач може отримати інформацію про рівень захворюваності по регіонах, перемикатися між прогнозними і фактичними даними, зіставляти українські тренди зі сценаріями захворюваності в регіонах Італії.

Таким чином, прогноз захворюваності Covid-19 дозволяє орієнтовно розрахувати можливу кількість хворих упродовж тижня для кожної обраної області України.

На думку авторів карти, це допоможе працівникам органів держуправління, благодійним організаціям, фармвиробникам і дистриб'юторам отримати інструмент, який покаже навантаження на лікарні та лікарів, а також зростання попиту на лікарські засоби й інші ресурси, необхідні для боротьби з коронавірусом.

Автор: 

карантин (18172) карта (361) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
А в мене свій сценарій - ми всі помремо, але не всі відразу і не всі від коронавірусу.
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29.04.2020 16:02 Відповісти
+6
Сейчас все усиленно ищут способы как спасти лицо за ввод всемирной паники. Будут усиленно задвигать теорию что если бы не карантин то погибло бы стопяццот милиардов.
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29.04.2020 16:09 Відповісти
+5
Бла-бла-бла...
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29.04.2020 16:01 Відповісти
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29.04.2020 16:01 Відповісти
Все это - туфта. Украинцы - не итальянцы, совсем другая схема поведения и принципы общения.
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29.04.2020 16:02 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [29.04.20 15:39]

Я сейчас постараюсь очень осторожно, со множеством оговорок, написать этот пост, а вы читайте его, пожалуйста, тоже очень осторожно.
Итак. Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела (кроме медиков и военных).
Мы надеялись, что такое тестирование позволит нам выявить переболевших и имеющих иммунитет. И вот именно эти люди будут работать, пока мы изолируем тех, кто не болел.
Результат нас потряс. Из 162 человек переболевших и имеющих иммунитет нет НИ ОДНОГО.
Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов.
Это десять процентов. Еще раз. ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.
При этом мы с самого начала эпидемии предпринимали меры предосторожности, сильно превышающие установленные правила. Еще до всякой официальной изоляции мы отменили все командировки, все, даже частные, выезды сотрудников за границу, минимизировали количество с'емок, отправили на удаленку всех, кто не должен физически находиться в аппаратных и студиях, постоянно тестировали сотрудников, изолировали не только тех, у кого мазок показал ковид, но и всех с клиническими проявлениями ОРВИ и тех, кто контактировал с ними. Потому что в каждом случае ОРВИ мы видим потенциальный ковид.
И вот у нас - десять процентов.
Я не люблю сенсации и истерики. Но мне сложно не думать о том, что такая ситуация, вероятно, не только у нас. Просто другие компании еще не проводили такие массовые тесты на антитела.
Я прошу специалистов прокомментировать эти наши цифры, об'яснить нам, что это значит. Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом - значит ли это, что мы у подножия страшной горы? Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от короны сильно ниже, чем принято думать? Дайте нам ответы, пожалуйста.
И еще раз всем - пожалуйста, сидите дома!
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29.04.2020 18:13 Відповісти
А в мене свій сценарій - ми всі помремо, але не всі відразу і не всі від коронавірусу.
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29.04.2020 16:02 Відповісти
Вы - гений! Ваш сценарий устроит всех на земном шаре. Хочу примазаться к Вам в соавторы и выдвинуться на Нобелевскую премию!
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Дуже дякую! )))
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29.04.2020 16:18 Відповісти
Одни пашут не покладая рук, чтоб заработать на пропитание, а вторые делают "прогнозы", большая часть которых не сбываются и живут в разы лучше-дармоеды.
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29.04.2020 16:04 Відповісти
Другі живуть в рази краще тому, що перші (котрі "пашут не покладая рук") дають їм на це свої гроші, тобто фактично ******* дармоїдів.
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29.04.2020 16:17 Відповісти
Сейчас все усиленно ищут способы как спасти лицо за ввод всемирной паники. Будут усиленно задвигать теорию что если бы не карантин то погибло бы стопяццот милиардов.
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29.04.2020 16:09 Відповісти
стошестьсот миллиардов!!!
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29.04.2020 16:37 Відповісти
❗️Новый коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), распространяясь в организме человека может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС), говорится в рекомендациях Минздрава по лечению этой инфекции.
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29.04.2020 18:18 Відповісти
Схоже, ті, хто давав цю "рекомендацію", вже перехворіли і отримали згадане ускладнення
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29.04.2020 19:01 Відповісти
Очередная партия итальянских шпаргалок для одурачивания населения бездарным управляющим.
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29.04.2020 16:09 Відповісти
Хорошо подзаработали ребята.
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29.04.2020 16:13 Відповісти
Интеллект икспердов просто удручает. Это научная мысль эпохи Зе? Умиляет полное отсутствие адекватной самооценки мыслителей. Или это уровень сегодняшней журналистики, которым это кажется умным.
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29.04.2020 16:30 Відповісти
Сейчас главное каждый день в каждой новости напоминать о коронавирусе. Иначе забудут, потому что не перепрыгивают на тротуарах через горы трупов которые как бы были бы должны быть. Потом кто то невидимый даст отмашку и начнут писать что это не так страшно. Потом что совсем не страшно, потом что в некоторой мере даже полезно.
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29.04.2020 16:49 Відповісти
Ничего с этой карты я не понял. И что это Черкасская область такая зеленая со страшными цифрами?
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29.04.2020 16:48 Відповісти
це карта ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ засобами захисту..

треба було копати глибоко на сайті...
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29.04.2020 18:19 Відповісти
Дякую, дуже дякую! (с)
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29.04.2020 19:41 Відповісти
Я мог бы оценить этот прогноз матерным словом. если бы знал его стоимость.
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29.04.2020 18:31 Відповісти
Воно навіть того слова не варте
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29.04.2020 19:03 Відповісти
одним словом - фуєтою займаєтесь
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29.04.2020 19:08 Відповісти
 
 