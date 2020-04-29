Глава Нацполиции Клименко: Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю, назначено служебное расследование

По факту инцидента с участием журналиста и патрульных полицейских в Мариинском парке в четверг в Киеве начато служебное расследование, полицейские на это время отстранены от выполнения обязанностей.

Как информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - отметил он.

При этом Клименко сообщил: "Уже назначено служебное расследование по данному факту, и я отстранил полицейских от выполнения служебных обязанностей на время его проведения".

По словам главы Нацполиции, все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки действиям патрульных.

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинуть эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.

Позднее в полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами hromadske Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным.

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