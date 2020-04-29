Глава Нацполиции Клименко: Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю, назначено служебное расследование
По факту инцидента с участием журналиста и патрульных полицейских в Мариинском парке в четверг в Киеве начато служебное расследование, полицейские на это время отстранены от выполнения обязанностей.
Как информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - отметил он.
При этом Клименко сообщил: "Уже назначено служебное расследование по данному факту, и я отстранил полицейских от выполнения служебных обязанностей на время его проведения".
По словам главы Нацполиции, все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки действиям патрульных.
Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинуть эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.
Позднее в полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами hromadske Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным.
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зелёнкисоевого соуса
Певно, ти з внутрішніх органів..
https://twitter.com/iggae Ігор Гаєнко https://twitter.com/iggae @iggae https://twitter.com/iggae/status/1255428809387630594 4 ч
Ностальгія. Пригадую, 2013 р. його вже били...
П'ять років він завзято працював, аби повернути ті часи. Нарешті спромігся...
1. Внести в закон изменение о привлечении работников полиции за составление протоколов, постановлений, которые в судебном порядке будут отменены.
2. За данное деяние ( ст.365УК Украины) сразу же увольнение и РЕАЛЬНЫЙ приговор о лишение свободы ( пусть в макошино изучают законы)
3. Кутепов , если не сделаешь эти пункты или увольняйся или застрелись как офицер
Кто не работает, тот не ошибается. Надо создавать Систему с нуля, иными словами, проводить настоящую реформу, а не то, что было при Авакове.
Все должны понимать, что они подсудны! Начиная от Президента, и заканчивая обычным ментом. Реально! Голова начнет думать, если жопа может пострадать.
Сегодня ни менты, ни Президент, ни медики не подсудны. Но дорогу осилит идущий.
Менты - это менты!
Они либо убигають сами, либо их выгоняют втихаря...
Ну если СГОРЯЧА кого грохнул - могут посадить на год... или условно...
Писец (в виде Закона) пришел позже - оказывается не правильно дали Кутепову...
Да и что там... вытолкали в шею и спустили с горы... НУ И ЧТО?
Не били же...
наказам з гори..
ніхто невинуватий,
тобто винуваті журналісти
Я не согласен с теми, кто считает, что полицейский имеет право там кого то мордой в пол, отметелить дубинкой... Это от сутуации должно зависеть!
Одно дело пьянь гоняет на машине и уходит от погони - там нормально и табельное применить. А просто так, на улице, ломать камеру... нет у них права на это. Наоборот. Они находились в общественном месте и их действия можно снимать по закону! Объясните чукчам в погонах это, юристы полиции! Вы же учите чему то там в академиях этих обезъян?
И беркутню надо было не отпускать в годы правления Барыги под домашний арест, а садить за выполнение преступных приказов!
У «ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ» тепер ми усі.
https://censor.net/news/3192474/my_gotovy_k_peregovoram_shmygal_o_charterah_dlya_ukrainskih_sezonnyh_rabotnikov/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73618987. Зона, вона і є зона, з рюкзаковими вертухаями та зеленим начальником зони.
наказание.
Запровадити в поліції структуру професійного підбору кадрів на засадах детального вивчення персональних даних кандидатів на вступ у структуру МВС. Отже, спочатку персональна освітня і морально-психологічна відповідність до служби в МВС (тести). А вже потім все інше - фізична підготовка, остаточна перевірка документів на вступ, медкомісія, співбесіди і т. ін. Зараз наш мент-поліцай переконаний в тому, що він отримує дуже малу зарплатню і цей факт його дуже ображає. Через це він не готовий бути висококласним фахівцем і готовий йти на хабарі і побори заради особистої наживи. Цей настрій потрібно вивчати і запобігати в подальшій професійній діяльності кожного курсанта, працівника і службовця МВС. Іншими словами. Якщо мотивація служби в МВС невідома, чи вона сумнівна, то служба окремою особою розпочинатися не має в жодному разі.