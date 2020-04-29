Голова Нацполіції Клименко: Дії поліцейських щодо Кутєпова засуджую, призначено службове розслідування
За фактом інциденту за участю журналіста та патрульних поліцейських у Маріїнському парку в четвер у Києві розпочато службове розслідування, поліцейських на цей час відсторонено від виконання обов'язків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.
"Ситуацію в Маріїнському парку за участю журналіста та поліцейських батальйону тактико-оперативного дії патрульної поліції Києва буде ретельно вивчено. Я однозначно засуджую непрофесійні й агресивні дії поліцейських", - сказав він.
При цьому Клименко повідомив: "Уже призначено службове розслідування за цим фактом, і я відсторонив поліцейських від виконання службових обов'язків на час його проведення".
За словами глави Нацполіції, всі зібрані матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань для надання правової оцінки діям патрульних.
Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. На опублікованих ним відео видно, що журналісти знімали акцію протесту з пагорба в Маріїнському парку. До них підійшли кілька поліцейських з підрозділу ТОР і сказали покинути цю територію. Свої вимоги правоохоронці аргументували тим, що Кутєпов "стояв на зеленій зоні". Журналіст відповів, що знімає саме з цієї точки в силу службової необхідності, адже звідти найкраще видно протест. Але це поліцейських не переконало, вони застосували силу.
Пізніше в поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався сьогодні між поліцією і журналістами hromadske Богданом Кутєповим і Микитою Мекензіним.
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Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток" Ну как иначе лучше сказать Зеленскому, что он в "доле" ?
Вчерашний день был чрезвычайно нехарактерным для работы Зеленского. Приехал на работу к 10 часам (обычно - после обеда), начал работу с работы с документами (последние три-четыре месяца это делали помощники). Работал почти час. Узнал много потрясающе интересного об эпидемии и ситуации в стране. Для тех кто еще пишет что то Зеленскому - максимум что он может прочитать в документе - 1,5-2 тысячи знаков. Не более. К 12 в ОПУ явился Саакашвили и Зеленский уехал. Михо бушевал без него.
Власть Зеленского анонсировала индексацию пенсий на май. 1,8 млрд гривен будет опят вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
Новый способ заражения населения придумали в УПЦ (МП) - надомные службы. В результате именно это стало основным источником заражения в Нетишине, Хмельницкой области. Мэр подал заявление в СБУ.
зелёнкисоевого соуса
Певно, ти з внутрішніх органів..
https://twitter.com/iggae Ігор Гаєнко https://twitter.com/iggae @iggae https://twitter.com/iggae/status/1255428809387630594 4 ч
Ностальгія. Пригадую, 2013 р. його вже били...
П'ять років він завзято працював, аби повернути ті часи. Нарешті спромігся...
1. Внести в закон изменение о привлечении работников полиции за составление протоколов, постановлений, которые в судебном порядке будут отменены.
2. За данное деяние ( ст.365УК Украины) сразу же увольнение и РЕАЛЬНЫЙ приговор о лишение свободы ( пусть в макошино изучают законы)
3. Кутепов , если не сделаешь эти пункты или увольняйся или застрелись как офицер
Кто не работает, тот не ошибается. Надо создавать Систему с нуля, иными словами, проводить настоящую реформу, а не то, что было при Авакове.
Все должны понимать, что они подсудны! Начиная от Президента, и заканчивая обычным ментом. Реально! Голова начнет думать, если жопа может пострадать.
Сегодня ни менты, ни Президент, ни медики не подсудны. Но дорогу осилит идущий.
Менты - это менты!
Они либо убигають сами, либо их выгоняют втихаря...
Ну если СГОРЯЧА кого грохнул - могут посадить на год... или условно...
Писец (в виде Закона) пришел позже - оказывается не правильно дали Кутепову...
Да и что там... вытолкали в шею и спустили с горы... НУ И ЧТО?
Не били же...
наказам з гори..
ніхто невинуватий,
тобто винуваті журналісти
Я не согласен с теми, кто считает, что полицейский имеет право там кого то мордой в пол, отметелить дубинкой... Это от сутуации должно зависеть!
Одно дело пьянь гоняет на машине и уходит от погони - там нормально и табельное применить. А просто так, на улице, ломать камеру... нет у них права на это. Наоборот. Они находились в общественном месте и их действия можно снимать по закону! Объясните чукчам в погонах это, юристы полиции! Вы же учите чему то там в академиях этих обезъян?
И беркутню надо было не отпускать в годы правления Барыги под домашний арест, а садить за выполнение преступных приказов!
У «ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ» тепер ми усі.
https://censor.net/news/3192474/my_gotovy_k_peregovoram_shmygal_o_charterah_dlya_ukrainskih_sezonnyh_rabotnikov/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73618987. Зона, вона і є зона, з рюкзаковими вертухаями та зеленим начальником зони.
наказание.
Запровадити в поліції структуру професійного підбору кадрів на засадах детального вивчення персональних даних кандидатів на вступ у структуру МВС. Отже, спочатку персональна освітня і морально-психологічна відповідність до служби в МВС (тести). А вже потім все інше - фізична підготовка, остаточна перевірка документів на вступ, медкомісія, співбесіди і т. ін. Зараз наш мент-поліцай переконаний в тому, що він отримує дуже малу зарплатню і цей факт його дуже ображає. Через це він не готовий бути висококласним фахівцем і готовий йти на хабарі і побори заради особистої наживи. Цей настрій потрібно вивчати і запобігати в подальшій професійній діяльності кожного курсанта, працівника і службовця МВС. Іншими словами. Якщо мотивація служби в МВС невідома, чи вона сумнівна, то служба окремою особою розпочинатися не має в жодному разі.