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Голова Нацполіції Клименко: Дії поліцейських щодо Кутєпова засуджую, призначено службове розслідування

Голова Нацполіції Клименко: Дії поліцейських щодо Кутєпова засуджую, призначено службове розслідування

За фактом інциденту за участю журналіста та патрульних поліцейських у Маріїнському парку в четвер у Києві розпочато службове розслідування, поліцейських на цей час відсторонено від виконання обов'язків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Ситуацію в Маріїнському парку за участю журналіста та поліцейських батальйону тактико-оперативного дії патрульної поліції Києва буде ретельно вивчено. Я однозначно засуджую непрофесійні й агресивні дії поліцейських", - сказав він.

При цьому Клименко повідомив: "Уже призначено службове розслідування за цим фактом, і я відсторонив поліцейських від виконання службових обов'язків на час його проведення".

За словами глави Нацполіції, всі зібрані матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань для надання правової оцінки діям патрульних.

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. На опублікованих ним відео видно, що журналісти знімали акцію протесту з пагорба в Маріїнському парку. До них підійшли кілька поліцейських з підрозділу ТОР і сказали покинути цю територію. Свої вимоги правоохоронці аргументували тим, що Кутєпов "стояв на зеленій зоні". Журналіст відповів, що знімає саме з цієї точки в силу службової необхідності, адже звідти найкраще видно протест. Але це поліцейських не переконало, вони застосували силу.

Читайте також: Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом "Громадського" біля Кабміну

Пізніше в поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався сьогодні між поліцією і журналістами hromadske Богданом Кутєповим і Микитою Мекензіним.

Автор: 

Нацполіція (15285) Кутєпов Богдан (12) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+19
https://censor.net/user/460298, американский полицейский в данном случае вообще бы не подошел к журналисту или гражданину. ОН прекрасно знает свои права и ОБЯЗАННОСТИ не несите бред всякий
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29.04.2020 17:01 Відповісти
+13
29.04.2020 г.
Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток" Ну как иначе лучше сказать Зеленскому, что он в "доле" ?

Вчерашний день был чрезвычайно нехарактерным для работы Зеленского. Приехал на работу к 10 часам (обычно - после обеда), начал работу с работы с документами (последние три-четыре месяца это делали помощники). Работал почти час. Узнал много потрясающе интересного об эпидемии и ситуации в стране. Для тех кто еще пишет что то Зеленскому - максимум что он может прочитать в документе - 1,5-2 тысячи знаков. Не более. К 12 в ОПУ явился Саакашвили и Зеленский уехал. Михо бушевал без него.
Власть Зеленского анонсировала индексацию пенсий на май. 1,8 млрд гривен будет опят вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
Новый способ заражения населения придумали в УПЦ (МП) - надомные службы. В результате именно это стало основным источником заражения в Нетишине, Хмельницкой области. Мэр подал заявление в СБУ.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
+11
Да там половину мусорья потрібно посадити, яке розслідування, поліція це є ОЗУ Банда!!!!
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29.04.2020 16:42 Відповісти
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"Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", Источник: https://censor.net/n3192430" - дубинала не вставили в плечи
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29.04.2020 16:34 Відповісти
Нам не потрібні керівники які засуджують, нам потрібні керівники як не допускають таких випадків, які проводять превентивну роботу з працівниками поліції, щоб таких випадків не було в принципі! Поліція знову стає злочинною і це закінчиться новою переатестацією, але більш жорсткою і рішучою!
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29.04.2020 18:22 Відповісти
Это насильные действия. Милициянты уволокли жертву в кусты насиловать группой лиц - на видео ясно это видно.
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30.04.2020 04:05 Відповісти
29.04.2020 г.
Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. Прошлое место работы - директор департамента налогообложения юридических лиц. Это тот самый департамент который и отвечает за хищения налоговых средств путем "налоговых скруток" Ну как иначе лучше сказать Зеленскому, что он в "доле" ?

Вчерашний день был чрезвычайно нехарактерным для работы Зеленского. Приехал на работу к 10 часам (обычно - после обеда), начал работу с работы с документами (последние три-четыре месяца это делали помощники). Работал почти час. Узнал много потрясающе интересного об эпидемии и ситуации в стране. Для тех кто еще пишет что то Зеленскому - максимум что он может прочитать в документе - 1,5-2 тысячи знаков. Не более. К 12 в ОПУ явился Саакашвили и Зеленский уехал. Михо бушевал без него.
Власть Зеленского анонсировала индексацию пенсий на май. 1,8 млрд гривен будет опят вытянуто из "стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. В бюджете денег на индексацию не заложено.
Новый способ заражения населения придумали в УПЦ (МП) - надомные службы. В результате именно это стало основным источником заражения в Нетишине, Хмельницкой области. Мэр подал заявление в СБУ.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
Благодатний пендель з амеропосольства
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29.04.2020 16:41 Відповісти
))) Чтобы думали в нужном направлении...
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29.04.2020 21:20 Відповісти
думати там нема чим, але виконувати накази ще можуть
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29.04.2020 21:48 Відповісти
Да там половину мусорья потрібно посадити, яке розслідування, поліція це є ОЗУ Банда!!!!
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29.04.2020 16:42 Відповісти
Зебилы73%=путлеровцы 80% на рассии
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29.04.2020 16:43 Відповісти
Викуся, не забудь выпить на ночь зелёнки соевого соуса
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29.04.2020 17:14 Відповісти
Бачиш, як просто - у власному рецепті зєлєбоба щакреслив слово "зеленка", вписав "соєвий соус", і думаєш, що не спалився! 😁
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29.04.2020 17:20 Відповісти
Невже я марно надіявся? Ти мене все-таки "вирахував"?
Певно, ти з внутрішніх органів..
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29.04.2020 17:24 Відповісти
Якщо ти мене в рахував, то вочевидь сам із зовнішніх органів, нє? ☺️
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29.04.2020 17:30 Відповісти
Любий мій соєсісь, приєднайся до поради, яку я надав двома постами вище..
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29.04.2020 17:36 Відповісти
Не можу, представник зовнішніх органів. Цей рецепт діє лише на зебілів. 😉 Навіть при заміні зеленки на соєвий соус. Цей феномен ще прийдеться пояснювати науковцям. 😁
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29.04.2020 17:42 Відповісти
Що означає "не можу"? Не хандри, просто пересиль себе, та зроби це для нашого з тобою спільного блага
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29.04.2020 17:48 Відповісти
Не навертай мене на свою садо-мазохістську сутність, любителю зеленки. І запам'ятай на майбутнє - те, що є благом для тебе, не завжди є благом для інших. 😁
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29.04.2020 17:54 Відповісти
Да ты, батенька, фолософф..
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29.04.2020 22:25 Відповісти
Так, я 127-ма реінкарнація Діогена. 😊
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30.04.2020 11:41 Відповісти
Тоді тобі є чим пишатись, ти маєш дуже іменитих послідовників
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30.04.2020 20:23 Відповісти
https://twitter.com/iggae

https://twitter.com/iggae Ігор Гаєнко https://twitter.com/iggae @iggae https://twitter.com/iggae/status/1255428809387630594 4 ч

Ностальгія. Пригадую, 2013 р. його вже били...
П'ять років він завзято працював, аби повернути ті часи. Нарешті спромігся...
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29.04.2020 16:44 Відповісти
пріказано осуждать
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29.04.2020 16:49 Відповісти
а поки розбиратимуця
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29.04.2020 16:50 Відповісти
та стопроцентно сказали, ребятки, давайте исчезните на некоторое время пока резонанс. поутихнет и вернуться.
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29.04.2020 18:21 Відповісти
а заммера не так пресували?
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29.04.2020 16:50 Відповісти
Американский полицейский 5 раз не просил бы уйти с клумбы, а пристрелил бы сразу после первого предупреждения!
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29.04.2020 16:55 Відповісти
https://censor.net/user/460298, американский полицейский в данном случае вообще бы не подошел к журналисту или гражданину. ОН прекрасно знает свои права и ОБЯЗАННОСТИ не несите бред всякий
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29.04.2020 17:01 Відповісти
👏 Бот Соколов думає, що американські копи діють тотожно до рідних для нього кацапських мєнтів.
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29.04.2020 17:56 Відповісти
Подскажите, по какому закону простому человеку клумбу топтать нельзя, а журналисту можно?
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29.04.2020 18:16 Відповісти
где ты там клумбу увидел? кроме того, мусора тоже по "клумбе" топтались толпой как слоны.
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29.04.2020 18:22 Відповісти
А ничего,что мусора пять раз просили этого журналиста отойти на аллейку, а в ответ - пальцы веером?
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29.04.2020 18:37 Відповісти
Глава Нацполиции Клименко: Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю, назначено служебное расследование Это все детский сад.

1. Внести в закон изменение о привлечении работников полиции за составление протоколов, постановлений, которые в судебном порядке будут отменены.
2. За данное деяние ( ст.365УК Украины) сразу же увольнение и РЕАЛЬНЫЙ приговор о лишение свободы ( пусть в макошино изучают законы)
3. Кутепов , если не сделаешь эти пункты или увольняйся или застрелись как офицер
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29.04.2020 16:58 Відповісти
Ответственность по первому пункту только уголовная
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29.04.2020 16:59 Відповісти
Приговор сразу? Это вроде трибунал, или суд имеет право выносить.
Кто не работает, тот не ошибается. Надо создавать Систему с нуля, иными словами, проводить настоящую реформу, а не то, что было при Авакове.
Все должны понимать, что они подсудны! Начиная от Президента, и заканчивая обычным ментом. Реально! Голова начнет думать, если жопа может пострадать.
Сегодня ни менты, ни Президент, ни медики не подсудны. Но дорогу осилит идущий.
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29.04.2020 19:35 Відповісти
З нього такий журналіст як з гівна куля
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29.04.2020 16:58 Відповісти
А вот интересно, кто же обучает этих деревянных с головы по пояс полицаев? Аваков? Ермак? Или не уж то сам litle the? А чего, похоже, ведь всё за что берётся - делает через... Ну, вы поняли. Раз даже на рояле! играет без рук.
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29.04.2020 17:01 Відповісти
Да их никто не обучает, по набирали по объявлениям, а учить у самих мозгов нет. Вот когда за такие действия будут реальные уголовные сроки, эти недополицейские сто раз подумают нарушать закон или нет
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29.04.2020 17:06 Відповісти
Ошибаетесь... Ничего ни не подумают... НЕЧЕМ!
Менты - это менты!
Они либо убигають сами, либо их выгоняют втихаря...
Ну если СГОРЯЧА кого грохнул - могут посадить на год... или условно...
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29.04.2020 17:38 Відповісти
Черговий висер від аваківського говнопідлеглого))) Призначте розслідування стосовно керівника ТОР (тупа окрема рота) перевірте скарги громадян на дії цього ОЗУ у вигляді ТОР, та відписки керівництва і моніторингу..Поміняйте недоноска Зозулю (до речі керівник цього ганебного підрозділу), потвору яка деградує і збагачується за рахунок податків громадян.Підніміть і всебічно перегляньте видео з ЗМІ, ЮТУТ як поводять себе ці злочинці в формі поліції..Не ганьбиться Клименко...
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29.04.2020 17:16 Відповісти
судя по видео, чел стоял один и никого не трогал, потом к нему вылезло на газон 5 дебилов с масках и опять таки увели вглубь газона разбираться, а не за пределы газона.... так что про зеленую траву они расскажут при адвокате, селюки поганые.
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29.04.2020 17:20 Відповісти
Ой блин... А как же до этого говорил, что зная этого Кутепова надо разобраться правильно ли он получил люлей от ментов...
Писец (в виде Закона) пришел позже - оказывается не правильно дали Кутепову...
Да и что там... вытолкали в шею и спустили с горы... НУ И ЧТО?
Не били же...
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29.04.2020 17:35 Відповісти
слідство покаже, що поліціянти діяли відповідно
наказам з гори..
ніхто невинуватий,
тобто винуваті журналісти
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29.04.2020 17:50 Відповісти
Значить бидлу журналісту можна топтати газони ,квіти бо він знімає. Після зауваження --не виконав законні вимоги поліції,то йому допомогли виконати норми законів. Влада заграє з суспільством і привчає до вседозволеності. При такому підході --хто нормальний буде працювати в поліції. Таких потрібно нагороджувати .а не карати.
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29.04.2020 18:02 Відповісти
осуждаю ахаха та это цирк а не полиция понабирали по обьявлениям
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29.04.2020 18:23 Відповісти
Вот здоровая оценка и отношение к событиям с журналистом от полицейского. Не оказывается все уроды.
Я не согласен с теми, кто считает, что полицейский имеет право там кого то мордой в пол, отметелить дубинкой... Это от сутуации должно зависеть!
Одно дело пьянь гоняет на машине и уходит от погони - там нормально и табельное применить. А просто так, на улице, ломать камеру... нет у них права на это. Наоборот. Они находились в общественном месте и их действия можно снимать по закону! Объясните чукчам в погонах это, юристы полиции! Вы же учите чему то там в академиях этих обезъян?
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29.04.2020 19:29 Відповісти
це ******* беркутня "тор", які себе недоторканними вважають
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29.04.2020 19:38 Відповісти
Походу сольют мусорка из сходя из текущей ситуации и конъюнктурных соображений
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29.04.2020 20:10 Відповісти
Зато другие задумаются в следующий раз.
И беркутню надо было не отпускать в годы правления Барыги под домашний арест, а садить за выполнение преступных приказов!
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29.04.2020 23:54 Відповісти
Як там сказав поліцейський про причину побиття? За те, що журналіст стояв у «зеленій зоні».
У «ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ» тепер ми усі.
https://censor.net/news/3192474/my_gotovy_k_peregovoram_shmygal_o_charterah_dlya_ukrainskih_sezonnyh_rabotnikov/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73618987. Зона, вона і є зона, з рюкзаковими вертухаями та зеленим начальником зони.
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29.04.2020 21:19 Відповісти
Клименко, та цей Кутєпов провокатор, передивись уважно відео.
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29.04.2020 22:00 Відповісти
"Действия полицейских в отношении Кутепова осуждаю" - ага и выпишу им премии в

наказание.
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30.04.2020 00:09 Відповісти
В поліції України давно відсутнє поняття про професійний підбор кадрів. Справа в тому, що в поліцію люди вже давно йдуть без СПРАВЖННЬОГО конкурсу. Конкурс начебто є, а насправді його вже давно немає. В поліції декілька років існує гостра нехватка кадрів, особливо низового складу. Наприклад, цей конкурс дуже просто може пройти майже кожний невростенік, чи навіть маніяк, якщо він проходить підготовку на первинні посади. Тут вам будуть і алкоголіки, навіть серед жінок, будуть нервові і неурівноважені. Отже, будуть і ті, кого ми називали "беркутнею", будуть ті, хто силу застосує перш ніж включать розум, ті хто скористаються своїм положенням, хто заради хабара підуть на зраду Присяги. Як цьому запобігти? Просто!
Запровадити в поліції структуру професійного підбору кадрів на засадах детального вивчення персональних даних кандидатів на вступ у структуру МВС. Отже, спочатку персональна освітня і морально-психологічна відповідність до служби в МВС (тести). А вже потім все інше - фізична підготовка, остаточна перевірка документів на вступ, медкомісія, співбесіди і т. ін. Зараз наш мент-поліцай переконаний в тому, що він отримує дуже малу зарплатню і цей факт його дуже ображає. Через це він не готовий бути висококласним фахівцем і готовий йти на хабарі і побори заради особистої наживи. Цей настрій потрібно вивчати і запобігати в подальшій професійній діяльності кожного курсанта, працівника і службовця МВС. Іншими словами. Якщо мотивація служби в МВС невідома, чи вона сумнівна, то служба окремою особою розпочинатися не має в жодному разі.
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30.04.2020 00:46 Відповісти
На видео видно, что милициянты сразу домогались до Кутепова, а когда он отказал, то его насильно уволокли в кусты с ясной злонамеренной целью надругаться над его половой неприкосновенностью.
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30.04.2020 04:01 Відповісти
Та не переживайте, він вже і так "надруганий".
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30.04.2020 07:25 Відповісти
 
 