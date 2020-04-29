Голова Нацполіції Клименко: Дії поліцейських щодо Кутєпова засуджую, призначено службове розслідування

За фактом інциденту за участю журналіста та патрульних поліцейських у Маріїнському парку в четвер у Києві розпочато службове розслідування, поліцейських на цей час відсторонено від виконання обов'язків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Ситуацію в Маріїнському парку за участю журналіста та поліцейських батальйону тактико-оперативного дії патрульної поліції Києва буде ретельно вивчено. Я однозначно засуджую непрофесійні й агресивні дії поліцейських", - сказав він.

При цьому Клименко повідомив: "Уже призначено службове розслідування за цим фактом, і я відсторонив поліцейських від виконання службових обов'язків на час його проведення".

За словами глави Нацполіції, всі зібрані матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань для надання правової оцінки діям патрульних.

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. На опублікованих ним відео видно, що журналісти знімали акцію протесту з пагорба в Маріїнському парку. До них підійшли кілька поліцейських з підрозділу ТОР і сказали покинути цю територію. Свої вимоги правоохоронці аргументували тим, що Кутєпов "стояв на зеленій зоні". Журналіст відповів, що знімає саме з цієї точки в силу службової необхідності, адже звідти найкраще видно протест. Але це поліцейських не переконало, вони застосували силу.

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Пізніше в поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався сьогодні між поліцією і журналістами hromadske Богданом Кутєповим і Микитою Мекензіним.