Сенат Румынии заблокировал создание венгерской автономии на территории страны

Сенат Румынии 126 голосами отклонил законопроект о венгерской автономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24, передает Цензор.НЕТ.

Сенат Румынии отклонил проект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. За это решение после 2-часовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Проект, инициированный Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получала своего президента со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык стал бы официальным и использовался в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае; предусматривалось свободное использование "символики венгерской нации".

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Обсуждение проекта стало в стране темой дня после того, как он стал действующим по процедуре "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

В том, что о проекте "забыли", Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия тайно договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.

"Этот нормативный акт прошел по "молчаливому одобрению", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.

Инициаторы законопроекта, депутаты Демократического союза венгров Румынии, считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.