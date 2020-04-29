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Сенат Румынии заблокировал создание венгерской автономии на территории страны

Сенат Румынии заблокировал создание венгерской автономии на территории страны

Сенат Румынии 126 голосами отклонил законопроект о венгерской автономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24, передает Цензор.НЕТ.

Сенат Румынии отклонил проект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. За это решение после 2-часовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Проект, инициированный Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получала своего президента со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык стал бы официальным и использовался в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае; предусматривалось свободное использование "символики венгерской нации".

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Обсуждение проекта стало в стране темой дня после того, как он стал действующим по процедуре "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

В том, что о проекте "забыли", Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия тайно договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.

"Этот нормативный акт прошел по "молчаливому одобрению", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.

Инициаторы законопроекта, депутаты Демократического союза венгров Румынии, считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

автономия (125) Венгрия (2007) Румыния (1117)


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Топ комментарии
+43
Это правильно.Все "автономии" делайте в своей квартире.Румыния-хороший пример.
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29.04.2020 16:53 Ответить
+40
Венгрия во главе с Орбаном срочно по этому поводу должна потребовать исключения Румынии из НАТО, ЕС и ООН... А мы посмотрим...
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29.04.2020 16:56 Ответить
+36
Смачно мадьяросам по губам поводили.
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29.04.2020 16:57 Ответить
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Это правильно.Все "автономии" делайте в своей квартире.Румыния-хороший пример.
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29.04.2020 16:53 Ответить
А давайте пригадаємо мадьярам де їх батьківщина.
Сенат Румынии заблокировал создание венгерской автономии на территории страны - Цензор.НЕТ 5863
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29.04.2020 16:54 Ответить
была новость -что наоборот УТВЕРДИЛИ АВТОНОМИЮ???? ошибка перевода или как...
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29.04.2020 17:05 Ответить
там двухпалатный парламент.. нижняя палата поддержала, верхняя - нет
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29.04.2020 17:10 Ответить
надо третью палату в дурдоме чтобы раз и расстреляли всех венгров...
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29.04.2020 17:19 Ответить
сенат оказался с яйцами
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29.04.2020 19:07 Ответить
Та это ж националисты какие-то.
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29.04.2020 16:54 Ответить
Опять бедных венгроязычных ущемляют.Насмотрелись на чертей запоребриковых и тоже права качать начинают.
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29.04.2020 16:54 Ответить
они качали их ещё при Чаушеску, он он их моментально попустил!!
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29.04.2020 16:57 Ответить
Миклош Чардаш, и автономия, и фейерверк всьо
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29.04.2020 16:55 Ответить
Велика Угорщина вчергове накрилась мідним тазом.
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29.04.2020 16:56 Ответить
"За" были только 9 из 135, все мадьяры. Nagy Magyarország никому нах не нужна, кроме самих ********.
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29.04.2020 17:00 Ответить
Так румыны теперь шо, фОшизды и бындеровцы?
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29.04.2020 17:17 Ответить
Венгрия во главе с Орбаном срочно по этому поводу должна потребовать исключения Румынии из НАТО, ЕС и ООН... А мы посмотрим...
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29.04.2020 16:56 Ответить
Реально единственная страна союзник Гитлера, которая держала союз с ним до почти последнего дня до прихода в страну Красной армии. И румыны, и итальянцы и прочие даже успевали как либо сопротивление немцам до прихода К армии. Да и впервые годы войны мало чем отличались при окупации от немцев по геноциду. После войны это замяли наши комуняки. Та кстати и по событиям в 1956 г тогда много скрыто было от советского народа---а зря. Сложные они друзья всегда были и для всех. Но живут хорошо.
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29.04.2020 19:32 Ответить
Треба ще нагадати НАТО про статут її організації щодо територіальних претензій.
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29.04.2020 16:57 Ответить
Смачно мадьяросам по губам поводили.
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29.04.2020 16:57 Ответить
отакот
бо нєфіг
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29.04.2020 17:02 Ответить
Автономія- це анклав нестабільності. Будь-які прояви такої хріні- це останній крок до появи палаючих гнійників.
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29.04.2020 17:04 Ответить
Единственно чего добьется будапешт, так это изоляции от демократической европы, придется требовать еще бабла у беса путлера.
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29.04.2020 17:05 Ответить
проверьте паспорта кто голосовал *ЗА*. Уверен что ето акционеры газпрома с росийскими паспортами хотели замутить очередную *ВНР* для разжигания конфликта
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29.04.2020 17:06 Ответить
Венграм похоже окончательно чувство меры отказало, президента им подавай на 6,6 % населения страны. Ждем воплей Орбана.
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29.04.2020 17:06 Ответить
Угро-фины - те же кацапы. Корни общие
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29.04.2020 17:08 Ответить
а фины тут при чём?
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29.04.2020 17:14 Ответить
Ну так повелось, что народность, являющаяся предками кацапов, называется угро-финами.
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29.04.2020 17:16 Ответить
Мордва і угорці це одна група, просто мордва чомусь собі взяла староболгарську мову.
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29.04.2020 17:18 Ответить
Не совсем. Щас я это докажу.

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях по расейски написано : собак и русских не обслуживаем. А кому це не подобаеться, той - всраний москаль.
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29.04.2020 17:19 Ответить
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29.04.2020 17:21 Ответить
Сначала в Румынии, а потом и в Украине захотят. Сейчас в Венгрии у власти националисты.
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29.04.2020 17:09 Ответить
різницю між фашистамі-нацистамі розумієш?
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29.04.2020 18:10 Ответить
НАЦІОНАЛІСТИ від нацистів та фашистів відрізняються тим що не марять зробити національні імперії
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29.04.2020 18:31 Ответить
Я когда то прочитал в одной книге идеальное определение Национализма и Нацизма:
Националист - считает все народы одинаково хорошими, но свой чуть-чуть лучше.
Нацист - все народы дерьмо, и только свой - хороший.
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29.04.2020 18:40 Ответить
нам такое тоже предстоит в крыму
после того как орки повыздыхают)
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29.04.2020 17:11 Ответить
И шо Сиярто теперь будет изгонять Румынию из НАТО?
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29.04.2020 17:27 Ответить
Ну прям мадьярофобия какая то!
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29.04.2020 17:28 Ответить
В ханти-мансійську місцева мова
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29.04.2020 17:29 Ответить
Всех "автономных" мадьяр на хауз в Угорщину. Имеют свое национальное государство пусть и собирают своих этнических соплеменников у себя дома.
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29.04.2020 17:36 Ответить
Тоже не понимаю этого прикола с автономиями. Есть страна проживания и есть историческа СУЩЕСТВУЮЩАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Хочешь жить в окружении только своей национальности - едь на историческую родину. В чем проблема?
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29.04.2020 18:23 Ответить
так то воно так... АЛЕ висер"прікол"=це сленг москальських ін'єкційних наркоманів...
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29.04.2020 18:33 Ответить
Извини, но до меня не дошел смысл твоего комментария, можно немного шире дать ответ.
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29.04.2020 18:38 Ответить
У румын разговор короткий. Это не наши импотенты.
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29.04.2020 17:50 Ответить
Венгры ватную чесотку пятой точки от кацапов подхватили. Тоже приключений не хватает
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29.04.2020 17:54 Ответить
мадяр нужно раздавить как и кацов))) мерзавцы
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29.04.2020 18:03 Ответить
нужно вспомнить ,что Венгрия воевала на стороне Гитлеровской Германии, и в Одесской области и в Молдавии венгры зверствовали пострашнее немцев..
Надо предъявить Венгрии иск на пару десятков миллиардов, и разговаривать с мадьярам с позиции силы.. а то они офигели в конец..
ЗЫ.. то же самое ждет и нас, и скоро Шарий и ОПЗЖ начнут канючить про мадьярскую автономию..
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29.04.2020 18:25 Ответить
В Івано-Франківський області (Надвірнянський, Коломийський р-ни) мадяри звіріли гірше німців. Німцям було п.х., є орднунг, от і гут. А мадяри доабувались до всіх - крали, гвалтували жінок, розстрілювали чоловіків
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29.04.2020 23:21 Ответить
Мадьяры выходцы с Поволжья.
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29.04.2020 18:33 Ответить
Ну шо, Іштвани, може вже лишите в спокої нас? Ніяк не всядетесь зі своєю писаною торбою!!!
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29.04.2020 19:15 Ответить
Шо навіть "нациАНАЛьную платформу прімєрєнія" не створили? Ох уж це "воинствующєє руминское большинство"
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29.04.2020 19:18 Ответить
Румын, наверняка, подстегнула б.автономия Крыма и то,что из того Украине вышло.Правда, Венгрия не раша,но таки, без всяких их автономий безопаснее..Знатно сенаторы опустили мадьяр с их Великой Мечтой..Нашей провластной "зелени"тож следует задуматься о последствиях"Особого статуса"для донбассни..
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29.04.2020 19:31 Ответить
Геноцид угорців набуває нечуваних масштабів.
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29.04.2020 19:35 Ответить
Хочешь иметь Венгерскую автономию в Румынии, вали Венгрию.
Так в Германии турки запросят автономию, или во Франции эфиопы и т.д.
У каждого народа есть историческая родина.
Не нравится, качаешь права, требуешь автономии, вали на историческую родину.
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29.04.2020 20:01 Ответить
ВЕНГРОВ ПОРА И НЕОБХОДИМО СИЛЬНО НАКАЗАТЬ ВОЕННЫМИ СИЛАМИ !!!
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29.04.2020 20:08 Ответить
Все вроде довольны, только Орбану в Евросоюзе стало тесно. Явно - зубы жмут.
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29.04.2020 21:07 Ответить
"Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они с поволжья, как и мы." (В.Высоцкий)
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29.04.2020 21:12 Ответить
Ага, щас. Пусть делают свою автономии в раше.
Сейчас, после "примеров", только дебил на это пойдёт.
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29.04.2020 21:39 Ответить
"Путін! Ввєді войска!" Я думаю що саме так деякі мадяри почнуть верещати.
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29.04.2020 21:44 Ответить
ЖДИТЕ ПРИДУРКИ, СКОРО ТАМ ПОЯВИТСЯ "БЕЗРАБОТНЫЙ" ИЗ РАSSЕИ ПО ХФАМИЛИИ ГЫРКИНД
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29.04.2020 23:10 Ответить
Подлый и говняный народец,который гнали отовсюду(впрочемь как и жыдву),но дружный кланово.Оттого австрийцы и узаконили жестокие наказания(14-ть лет тюрьмы за призывы ввести мадьяризацию или путлеризацию в Австрии).Румунии и Украине также следует воспользоваться опытом Австрии и в корне пресечь сепаратизм козломордых угров. https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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29.04.2020 23:50 Ответить
 
 