Сенат Румынии заблокировал создание венгерской автономии на территории страны
Сенат Румынии 126 голосами отклонил законопроект о венгерской автономии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24, передает Цензор.НЕТ.
Сенат Румынии отклонил проект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. За это решение после 2-часовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.
Проект, инициированный Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получала своего президента со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык стал бы официальным и использовался в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае; предусматривалось свободное использование "символики венгерской нации".
Обсуждение проекта стало в стране темой дня после того, как он стал действующим по процедуре "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.
В том, что о проекте "забыли", Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия тайно договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.
"Этот нормативный акт прошел по "молчаливому одобрению", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.
Инициаторы законопроекта, депутаты Демократического союза венгров Румынии, считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.
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бо нєфіг
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях по расейски написано : собак и русских не обслуживаем. А кому це не подобаеться, той - всраний москаль.
Националист - считает все народы одинаково хорошими, но свой чуть-чуть лучше.
Нацист - все народы дерьмо, и только свой - хороший.
после того как орки повыздыхают)
Надо предъявить Венгрии иск на пару десятков миллиардов, и разговаривать с мадьярам с позиции силы.. а то они офигели в конец..
ЗЫ.. то же самое ждет и нас, и скоро Шарий и ОПЗЖ начнут канючить про мадьярскую автономию..
Так в Германии турки запросят автономию, или во Франции эфиопы и т.д.
У каждого народа есть историческая родина.
Не нравится, качаешь права, требуешь автономии, вали на историческую родину.
Сейчас, после "примеров", только дебил на это пойдёт.