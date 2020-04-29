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Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май

29 апреля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На пенсионные выплаты направлено 689,6 млн грн.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн

Автор: 

Пенсионный фонд (434) пенсия (2162)


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Топ комментарии
+3
Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май - Цензор.НЕТ 2315
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29.04.2020 16:55 Ответить
+2
млять, де мої чорнобильські за березень? Суки...
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29.04.2020 16:56 Ответить
+2
Оплату производить новыми 10 гривневыми монетами
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29.04.2020 16:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Каждому пенсионеру особый статус,за заслуги перед СССР и зарплатой или должностной ставкой тогдашней максимальной 120 рэ в месяц.Уборщицы получали 60 рэ деревянных
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29.04.2020 16:54 Ответить
За 120 рэ любой товарищ мог слетать из Киева в Питер и обратно 3 раза, и еще на такси оставалось.
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29.04.2020 17:05 Ответить
А хлеб стоил 13 копеек.Потому и нет СССР,что хлеб ржаной был дерьмом,а не помощь фермерах выращивающим тот хлеб за этот мизер кколхозный
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29.04.2020 17:13 Ответить
Товарісчь,
Середня зарплата, в СРСР у часи до Горбачова, була 80 рублєй «чистими», тобто рейс «туди-сюди» обходився десь 80:3= 20 рублєй.
Зараз середня зарплата в Україні (без конвертів) 12 000 гривень.
Тобто тепер таке обійдеться в 12 000:3= 4000 гривень.
Скільки доречі зараз коштує авіаквиток, Київ -Хельсінки ?
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29.04.2020 20:13 Ответить
Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май - Цензор.НЕТ 2315
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29.04.2020 16:55 Ответить
Мне пох, я в 39 свали на пенсию, можно было и в 34, переслужил...
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29.04.2020 17:36 Ответить
а в 25, нельзя было???
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29.04.2020 18:23 Ответить
млять, де мої чорнобильські за березень? Суки...
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29.04.2020 16:56 Ответить
Если сложить 60 рэ уборщицы и 120 рэ инженера,то получится средняя зарплата в СССР была 90 ржублей..Арихметика...
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29.04.2020 16:58 Ответить
Оплату производить новыми 10 гривневыми монетами
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29.04.2020 16:59 Ответить
С 1 мая сделали индексацию пенсий,теперь у кого было 5 тыщ,получат 10 с поправкой на Коронвирус и карантин с самоизоляцией...
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29.04.2020 17:02 Ответить
кого было 5..получат 5550..... а у кого 10..11100!
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29.04.2020 17:46 Ответить
Шариков звонит в Пенсионный фонд и говорит :
Я участник гражданской войны с 1917 по 1991 год,мне сколько дабавють пенсии?
товарищ Шариков, вы воевали в советском союзе вы ЧенКиздон Дзержинского,ехайте в Москву к Путлеру,там ваша пенсия..
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29.04.2020 17:09 Ответить
Це перемога? Почему обычную свою деятельность, выполнение служебных обязанностей, за которве они получают большие зарплаты, правительство анонсирует как подвиг?
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29.04.2020 19:35 Ответить
С портала пенсионного фонда исчезли все данные о индекстрованых пенсиях....Опять появились старые пенсии до индексации видно Слугам народным деньги на другое нужны
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29.04.2020 20:44 Ответить
 
 