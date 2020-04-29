Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май

29 апреля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На пенсионные выплаты направлено 689,6 млн грн.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

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