Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май
29 апреля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
На пенсионные выплаты направлено 689,6 млн грн.
"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 wake up-UA
показать весь комментарий29.04.2020 16:55 Ответить Ссылка
+2 Ан Мур
показать весь комментарий29.04.2020 16:56 Ответить Ссылка
+2 Алекс S. Pоман
показать весь комментарий29.04.2020 16:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Середня зарплата, в СРСР у часи до Горбачова, була 80 рублєй «чистими», тобто рейс «туди-сюди» обходився десь 80:3= 20 рублєй.
Зараз середня зарплата в Україні (без конвертів) 12 000 гривень.
Тобто тепер таке обійдеться в 12 000:3= 4000 гривень.
Скільки доречі зараз коштує авіаквиток, Київ -Хельсінки ?
Я участник гражданской войны с 1917 по 1991 год,мне сколько дабавють пенсии?
товарищ Шариков, вы воевали в советском союзе вы ЧенКиздон Дзержинского,ехайте в Москву к Путлеру,там ваша пенсия..