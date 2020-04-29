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Новини
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Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за травень

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за травень

29 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

На пенсійні виплати спрямовано 689,6 млн грн.

"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн

Автор: 

Пенсійний фонд (659) пенсія (1597)


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Топ коментарі
+3
Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май - Цензор.НЕТ 2315
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29.04.2020 16:55 Відповісти
+2
млять, де мої чорнобильські за березень? Суки...
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29.04.2020 16:56 Відповісти
+2
Оплату производить новыми 10 гривневыми монетами
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29.04.2020 16:59 Відповісти
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Каждому пенсионеру особый статус,за заслуги перед СССР и зарплатой или должностной ставкой тогдашней максимальной 120 рэ в месяц.Уборщицы получали 60 рэ деревянных
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29.04.2020 16:54 Відповісти
За 120 рэ любой товарищ мог слетать из Киева в Питер и обратно 3 раза, и еще на такси оставалось.
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29.04.2020 17:05 Відповісти
А хлеб стоил 13 копеек.Потому и нет СССР,что хлеб ржаной был дерьмом,а не помощь фермерах выращивающим тот хлеб за этот мизер кколхозный
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29.04.2020 17:13 Відповісти
Товарісчь,
Середня зарплата, в СРСР у часи до Горбачова, була 80 рублєй «чистими», тобто рейс «туди-сюди» обходився десь 80:3= 20 рублєй.
Зараз середня зарплата в Україні (без конвертів) 12 000 гривень.
Тобто тепер таке обійдеться в 12 000:3= 4000 гривень.
Скільки доречі зараз коштує авіаквиток, Київ -Хельсінки ?
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29.04.2020 20:13 Відповісти
Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май - Цензор.НЕТ 2315
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29.04.2020 16:55 Відповісти
Мне пох, я в 39 свали на пенсию, можно было и в 34, переслужил...
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29.04.2020 17:36 Відповісти
а в 25, нельзя было???
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29.04.2020 18:23 Відповісти
млять, де мої чорнобильські за березень? Суки...
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29.04.2020 16:56 Відповісти
Если сложить 60 рэ уборщицы и 120 рэ инженера,то получится средняя зарплата в СССР была 90 ржублей..Арихметика...
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29.04.2020 16:58 Відповісти
Оплату производить новыми 10 гривневыми монетами
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29.04.2020 16:59 Відповісти
С 1 мая сделали индексацию пенсий,теперь у кого было 5 тыщ,получат 10 с поправкой на Коронвирус и карантин с самоизоляцией...
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29.04.2020 17:02 Відповісти
кого было 5..получат 5550..... а у кого 10..11100!
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29.04.2020 17:46 Відповісти
Шариков звонит в Пенсионный фонд и говорит :
Я участник гражданской войны с 1917 по 1991 год,мне сколько дабавють пенсии?
товарищ Шариков, вы воевали в советском союзе вы ЧенКиздон Дзержинского,ехайте в Москву к Путлеру,там ваша пенсия..
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29.04.2020 17:09 Відповісти
Це перемога? Почему обычную свою деятельность, выполнение служебных обязанностей, за которве они получают большие зарплаты, правительство анонсирует как подвиг?
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29.04.2020 19:35 Відповісти
С портала пенсионного фонда исчезли все данные о индекстрованых пенсиях....Опять появились старые пенсии до индексации видно Слугам народным деньги на другое нужны
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29.04.2020 20:44 Відповісти
 
 