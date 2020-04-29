Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за травень

29 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

На пенсійні виплати спрямовано 689,6 млн грн.

"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.

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