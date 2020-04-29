Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за травень
29 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
На пенсійні виплати спрямовано 689,6 млн грн.
"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 wake up-UA
показати весь коментар29.04.2020 16:55 Відповісти Посилання
+2 Ан Мур
показати весь коментар29.04.2020 16:56 Відповісти Посилання
+2 Алекс S. Pоман
показати весь коментар29.04.2020 16:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Середня зарплата, в СРСР у часи до Горбачова, була 80 рублєй «чистими», тобто рейс «туди-сюди» обходився десь 80:3= 20 рублєй.
Зараз середня зарплата в Україні (без конвертів) 12 000 гривень.
Тобто тепер таке обійдеться в 12 000:3= 4000 гривень.
Скільки доречі зараз коштує авіаквиток, Київ -Хельсінки ?
Я участник гражданской войны с 1917 по 1991 год,мне сколько дабавють пенсии?
товарищ Шариков, вы воевали в советском союзе вы ЧенКиздон Дзержинского,ехайте в Москву к Путлеру,там ваша пенсия..