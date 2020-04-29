Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, - Волынец
Бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды по формированию баланса по электроэнергии - правильное.
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Я позавчера встречался с исполняющей обязанности министра Ольгой Буславец. Она говорила о том, что нужно сформировать баланс по электроэнергии и это правильно. И второе - сформировать баланс угля. Подумайте, сколько у нас потребляется электроэнергии с учетом падения спроса и проседания экономики и при необходимости обеспечить энергетическую безопасность", - сказал он.
По его словам, для преодоления негативных явлений в отрасли энергетики создан аникризисный штаб при Кабмине и сегодня состоится его первое заседание под председательством премьер-министра.
Как сообщали Українські Новини, экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.
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нахера всей стране дешевая атомная энергия
д.б.
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а ренат леонидович скупил там все верблюжьи фермы
то нефтяные скважины были бы сбалансированы
а народ топил печки и жрал верблюжьи кизяки
шморгаль гнида!
псы. при условии канечно шо это был украинский народ)
Так какой с***ка кризис был в енергетике пока вы не появились со своим Ахметовым? Вы же сами ходячий кризис со своими *зелеными тарифами*. Вдуматься только, Украина имея почти бесплатную енергию решила закупать у Ахетова золотую енергию при етом умудряясь еще кочегарить углем вонючие ТЕС. Ето все равно что ***** сейчас сжигает нефть чтобы не досталасть росиянам, так у нас електроенергию утилизируют чтобы не дай Бог не снизились платежки у холопов. Гореть вам твари в Аду, окупанты
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
ДЯКУЄМО!
А независимый профсоюз бурштынокопателей и черных лесорубов считает что вырубать и поджигать лес и вымывать бурштын ето тоже очень полезно для екологии, точно так же как сжигать миллионы тонн угля на ТЕС чтобы получить в 5 раз выше цену за електроенергию чем на АЕС.
як до того купив петю
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K0५EGAR
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·https://twitter.com/Rage4oK/status/1255526327496716288 1 ч
Ради того, что бы продолжать пилить бюджет на угле из ОРДЛО и солнечных панельках, рыжий ******* решил порезать на металолом атомные станции, себестоимость киловатта у которых 70 копеек. В принципе, ожидаемый финал банановой республики.. Спасибо, хоть ЯО забрали у долбойобов.