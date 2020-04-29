Міненерго правильно відкоригувало баланс з електроенергії, - Волинець
Колишній нардеп, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з формування балансу електроенергії є правильним.
Про це він сказав Українським Новинам.
"Я вчора зустрічався з виконуючою обов'язки міністра Ольгою Буславець. Вона говорила про те, що потрібно сформувати баланс електроенергії і це правильно. І друге - сформувати баланс вугілля. Подумайте, скільки споживається електроенергії з урахуванням падіння попиту і просідання економіки і при необхідності забезпечити енергетичну безпеку", - сказав він.
За його словами, для подолання негативних явищ у галузі енергетики створений аникризисный штаб при Кабміні й сьогодні відбудеться його перше засідання під головуванням прем'єр-міністра.
Як повідомляли Українські Новини, ексміністр енергетики Іван Плачков вважає, що для балансування енергосистеми необхідно виводити в резерв енергоблоки АЕС і знижувати потужності в їх роботі, так як іншого виходу просто не існує.
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нахера всей стране дешевая атомная энергия
д.б.
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а ренат леонидович скупил там все верблюжьи фермы
то нефтяные скважины были бы сбалансированы
а народ топил печки и жрал верблюжьи кизяки
шморгаль гнида!
псы. при условии канечно шо это был украинский народ)
Так какой с***ка кризис был в енергетике пока вы не появились со своим Ахметовым? Вы же сами ходячий кризис со своими *зелеными тарифами*. Вдуматься только, Украина имея почти бесплатную енергию решила закупать у Ахетова золотую енергию при етом умудряясь еще кочегарить углем вонючие ТЕС. Ето все равно что ***** сейчас сжигает нефть чтобы не досталасть росиянам, так у нас електроенергию утилизируют чтобы не дай Бог не снизились платежки у холопов. Гореть вам твари в Аду, окупанты
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
ДЯКУЄМО!
А независимый профсоюз бурштынокопателей и черных лесорубов считает что вырубать и поджигать лес и вымывать бурштын ето тоже очень полезно для екологии, точно так же как сжигать миллионы тонн угля на ТЕС чтобы получить в 5 раз выше цену за електроенергию чем на АЕС.
як до того купив петю
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K0५EGAR
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Ради того, что бы продолжать пилить бюджет на угле из ОРДЛО и солнечных панельках, рыжий ******* решил порезать на металолом атомные станции, себестоимость киловатта у которых 70 копеек. В принципе, ожидаемый финал банановой республики.. Спасибо, хоть ЯО забрали у долбойобов.