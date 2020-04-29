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Міненерго правильно відкоригувало баланс з електроенергії, - Волинець

Міненерго правильно відкоригувало баланс з електроенергії, - Волинець

Колишній нардеп, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з формування балансу електроенергії є правильним.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я вчора зустрічався з виконуючою обов'язки міністра Ольгою Буславець. Вона говорила про те, що потрібно сформувати баланс електроенергії і це правильно. І друге - сформувати баланс вугілля. Подумайте, скільки споживається електроенергії з урахуванням падіння попиту і просідання економіки і при необхідності забезпечити енергетичну безпеку", - сказав він.

За його словами, для подолання негативних явищ у галузі енергетики створений аникризисный штаб при Кабміні й сьогодні відбудеться його перше засідання під головуванням прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, ексміністр енергетики Іван Плачков вважає, що для балансування енергосистеми необхідно виводити в резерв енергоблоки АЕС і знижувати потужності в їх роботі, так як іншого виходу просто не існує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній

Автор: 

Волинець Михайло (98) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+12
канечно правильное
нахера всей стране дешевая атомная энергия
д.б.
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29.04.2020 17:16 Відповісти
+9
https://www.bn24.biz.ua/taktak-ukraintsiv-shche-nikhto-ne-obdyrav-a-vy-hotovi-platyty-akhmetovu-za-elektryku-5-5-hrn-za-kvt-hod/ Люди, приголомшені ранковою новиною! Так українців ще ніхто не обдирав! А ви готові платити Ахметову за електрику новий шokyючuй тариф

..Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, – Волынец - Цензор.НЕТ 6910.....
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29.04.2020 17:17 Відповісти
+7
Ахметов сказал правильно, значит хлопаем в ладоши. Только тогда какая к чертям здесь логика в екологии, когда закрываются екологически чистые АЕС производящие на порядок дешевле енергию чем загразняющий среду и дорогие ТЕС и ВЕС Ахметова? Здесь тупо Ахметов насрал на стол и сказал всем молча есть потому что так нужно
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29.04.2020 17:16 Відповісти
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канечно правильное
нахера всей стране дешевая атомная энергия
д.б.
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29.04.2020 17:16 Відповісти
ЭТОТ волынец --еще та ПОДСТИЛКА РЫГОВСКАЯ !!!!! КАКОЙ НАХ ПРОФСОЮЗ ????
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29.04.2020 18:06 Відповісти
Ахметов сказал правильно, значит хлопаем в ладоши. Только тогда какая к чертям здесь логика в екологии, когда закрываются екологически чистые АЕС производящие на порядок дешевле енергию чем загразняющий среду и дорогие ТЕС и ВЕС Ахметова? Здесь тупо Ахметов насрал на стол и сказал всем молча есть потому что так нужно
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29.04.2020 17:16 Відповісти
https://www.bn24.biz.ua/taktak-ukraintsiv-shche-nikhto-ne-obdyrav-a-vy-hotovi-platyty-akhmetovu-za-elektryku-5-5-hrn-za-kvt-hod/ Люди, приголомшені ранковою новиною! Так українців ще ніхто не обдирав! А ви готові платити Ахметову за електрику новий шokyючuй тариф

..Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, – Волынец - Цензор.НЕТ 6910.....
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29.04.2020 17:17 Відповісти
Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, - Волынец - Цензор.НЕТ 186
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29.04.2020 17:54 Відповісти
Бульбаш, ты хоть знаешь, что ахметкины солнечные электростанции на Винницких плодородных черноземах выросли благодаря вяликому пэтце, и зеленые тарифы так же его заслуга.
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29.04.2020 18:02 Відповісти
Конечно, а еще Порошенко тебе в штаны нас..ал.
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29.04.2020 19:19 Відповісти
Безмозглое, мертворожденное лаптекопытное-
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29.04.2020 19:27 Відповісти
Ждите дальше инвесторов, которые придут в Украину строить заводы где кроме бандитизма и беззакония еще и електроенергия дороже золота.
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29.04.2020 17:18 Відповісти
Есть паразит печёночный сосальщик, в нашем случае надо заменить печёночный на ахметовский....
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29.04.2020 17:20 Відповісти
если бы украина была эмиратами
а ренат леонидович скупил там все верблюжьи фермы
то нефтяные скважины были бы сбалансированы
а народ топил печки и жрал верблюжьи кизяки
шморгаль гнида!
псы. при условии канечно шо это был украинский народ)
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29.04.2020 17:20 Відповісти
По его словам, для преодоления негативных явлений в отрасли энергетики создан аникризисный штаб
Так какой с***ка кризис был в енергетике пока вы не появились со своим Ахметовым? Вы же сами ходячий кризис со своими *зелеными тарифами*. Вдуматься только, Украина имея почти бесплатную енергию решила закупать у Ахетова золотую енергию при етом умудряясь еще кочегарить углем вонючие ТЕС. Ето все равно что ***** сейчас сжигает нефть чтобы не досталасть росиянам, так у нас електроенергию утилизируют чтобы не дай Бог не снизились платежки у холопов. Гореть вам твари в Аду, окупанты
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29.04.2020 17:23 Відповісти
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии"

Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.

ДЯКУЄМО!
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29.04.2020 17:28 Відповісти
А при чем тут закон. Это ваша зеленая власть решает у кого сколько электроэнергии покупать. Если у Ахметова дорого так купите в государственном "Энергоатоме" дешевле, или вы считаете что у всех зебилов мозги наоборот работают.
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29.04.2020 19:23 Відповісти
дауніто, зеленка гарантовано отримує гроші, а енергоатом - ні
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29.04.2020 19:49 Відповісти
рыжий отсыпал тебе тугриков за правильный коммент, вечный ты наш деятель профсоюзов?
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29.04.2020 17:29 Відповісти
Бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды по формированию баланса по электроэнергии - правильное

А независимый профсоюз бурштынокопателей и черных лесорубов считает что вырубать и поджигать лес и вымывать бурштын ето тоже очень полезно для екологии, точно так же как сжигать миллионы тонн угля на ТЕС чтобы получить в 5 раз выше цену за електроенергию чем на АЕС.
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29.04.2020 17:32 Відповісти
Меня улыбнуло мягко говоря что у нас есть независимый профсоюз. А то что министерство екологии считает что сжигать уголь ето очень полезно вообще добило. Мы не падаем в пропасть, мы в нее летим на гиперлупе
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29.04.2020 17:34 Відповісти
***,у нас есть хоть кто то, кого не купил донецкий картежник.
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29.04.2020 17:37 Відповісти
С точки зрения Волынца,подстилки Ахметова из партии Батькивщина,конечно правильно.Сейчас же кризис,а им надо же где то столоваться.А вот почему молчит Юлия Володымировна,которая всегда за народ,и против власти олигархов,не понятно?Холоп из ее партии на олигарха Ахметова в открытую працюе.
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29.04.2020 17:43 Відповісти
в підсумку маємо : ахметка купив зелю,
як до того купив петю
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29.04.2020 17:46 Відповісти
а что еще может сказать ахметкина шестерка
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29.04.2020 17:51 Відповісти
Ну че Вова? Хреновый был Гончарук? С бениными и гудка министрами лучше, да?😷
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29.04.2020 18:24 Відповісти
міша-матєматік...за скоко счітаєш?
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29.04.2020 19:14 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
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https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1255526327496716288 1 ч

Ради того, что бы продолжать пилить бюджет на угле из ОРДЛО и солнечных панельках, рыжий ******* решил порезать на металолом атомные станции, себестоимость киловатта у которых 70 копеек. В принципе, ожидаемый финал банановой республики.. Спасибо, хоть ЯО забрали у долбойобов.
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29.04.2020 20:11 Відповісти
Как люди Ахметова возглавили профильное министерство.. так Врлынец и начал рассказывать что все хорошо ( он хоть и в БЮТ, но все прекрасно знают что он человек Ахметова)
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29.04.2020 20:34 Відповісти
 
 