Міненерго правильно відкоригувало баланс з електроенергії, - Волинець

Колишній нардеп, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з формування балансу електроенергії є правильним.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я вчора зустрічався з виконуючою обов'язки міністра Ольгою Буславець. Вона говорила про те, що потрібно сформувати баланс електроенергії і це правильно. І друге - сформувати баланс вугілля. Подумайте, скільки споживається електроенергії з урахуванням падіння попиту і просідання економіки і при необхідності забезпечити енергетичну безпеку", - сказав він.

За його словами, для подолання негативних явищ у галузі енергетики створений аникризисный штаб при Кабміні й сьогодні відбудеться його перше засідання під головуванням прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, ексміністр енергетики Іван Плачков вважає, що для балансування енергосистеми необхідно виводити в резерв енергоблоки АЕС і знижувати потужності в їх роботі, так як іншого виходу просто не існує.

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