На 29 апреля коронавирус выявлен у 1976 медиков, - ЦОЗ
На 29 апреля коронавирусом в Украине заболело почти 2 тысячи врачей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
В сообщении отмечается: "Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако, в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области.
Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:
отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;
нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;
неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.
Подробнее о последовательности снятия СИЗ, хранения и утилизации, читайте ПО ССЫЛКЕ.
Медицинских работников обеспечивают СИЗ органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной / гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.
Необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:
- консультирования населения ( "маршрутов" пациента);
- предоставления экстренной медицинской помощи;
- транспортировки и госпитализации
- ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Т е реальных заразившихся короной примерно 60 тыс.
Но тогда реальная смертность от неё такая мизирная шо секта свидетелей коронавируса жидко обосрётся со своей панической карантинной эпопеей. Поэтому у нас и учитывают процентов 15 средне и тяжело переносящих корону и тогда хоть с натяжкой но можно оправдывать свой дебилизм.