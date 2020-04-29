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Новости Коронавирус и карантин
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На 29 апреля коронавирус выявлен у 1976 медиков, - ЦОЗ

На 29 апреля коронавирусом в Украине заболело почти 2 тысячи врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако, в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области.

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.

Подробнее о последовательности снятия СИЗ, хранения и утилизации, читайте ПО ССЫЛКЕ.

Медицинских работников обеспечивают СИЗ органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной / гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.

Необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:

- консультирования населения ( "маршрутов" пациента);
- предоставления экстренной медицинской помощи;
- транспортировки и  госпитализации
- ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19".

На 29 апреля коронавирус выявлен у 1976 медиков, - ЦОЗ 01

Автор: 

карантин (16729) медицина (2527) врачи (1518) медсестра (43) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
СЛАВА ЗЕ ТА ЙОГО КОМАНДІ!
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29.04.2020 17:45 Ответить
+2
Идём на рекорд. Зелина мечта. Книга Гинеса.
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29.04.2020 17:46 Ответить
+2
Брехня - эта статистика. Во всем мире эпидемия (по правилам) нарастает с геометрической прогрессией, а в Украине с арифметической, а то и вообще число случаев, как по плану, стоит на месте. Объяснение простое - сколько выдают тестов на исследование, столько и делают ))
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29.04.2020 17:49 Ответить
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СЛАВА ЗЕ ТА ЙОГО КОМАНДІ!
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29.04.2020 17:45 Ответить
Идём на рекорд. Зелина мечта. Книга Гинеса.
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29.04.2020 17:46 Ответить
Брехня - эта статистика. Во всем мире эпидемия (по правилам) нарастает с геометрической прогрессией, а в Украине с арифметической, а то и вообще число случаев, как по плану, стоит на месте. Объяснение простое - сколько выдают тестов на исследование, столько и делают ))
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29.04.2020 17:49 Ответить
Короновірус уразив саме Західний Світ...з однієї сторони дивно, а з іншої не дивно...
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29.04.2020 17:52 Ответить
забыли указать ещё одну простую причину - у кого есть доступ к тестам тот и болеет, а народ с января дохнет от пневмонии и гриппа
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29.04.2020 17:53 Ответить
Испания отменяет карантин, сегодня сразу + 5000 тысяч новых заболевших...
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29.04.2020 17:53 Ответить
5000 тысяч - это 5 млн., междупрочим )))))
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29.04.2020 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VGAZCH1R9G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1a8B43RmZJQjImuvFHjRH8stWMe2cI9I4wiKHJCYRACfIvGzs-8roKUW0 СМИ США случайно сказали правду и .. выдали это за шутку. Джон Робертс из Fox News в Белом Доме ГОВОРЮ ЖЕ ЭТО ГРИПП!
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29.04.2020 18:02 Ответить
"1976" - расцвет застоя. "дарагой лиильичь", "слышишь слово гудит - бам", "экономика должна быть экономной", "дайош эффективность и качество", "пятилетку за три года",........ во было смешное время. хорошо, шо среди людей нет админа способного его вернуть ))
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29.04.2020 18:08 Ответить
Похоже, что главные разносчики вируса - врачи. И это потому, что МОЗ не позаботился о защите врачей. А ведь в запасе было минимум два месяца на подготовку. Зробили їх разом.
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29.04.2020 18:28 Ответить
А чому ви думаєте, що ці хворі врачі дійсно хворі. В нас народ придумкуватий, точніше сказати хитрожопий, а врачі то взагалі як вюни. Чому ви не думаєте, що щоб себе уберегти вони можуть навмисно діагностувати у сабе вірус і піти на самоізоляцію на місяць чи два. А що солдат спить служба йде, та й зарплата і лікарняні виплачують. Навіщо ці проблеми. З такими вірусами наші бюджетники можуть роками самоізольовуватися. Що там зі смертністю? І скільки з цих врачів знаходиться на лікуванні в стаціонарі? Давайте відповімо на ці прості питання і все стане зрозуміло.
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29.04.2020 19:23 Ответить
Тоже вариант. Но то, что МОЗ непонятно чем с января занимался, когда вирус бушевал в Китае это факт. Только тупой мог думать, что этот вирус останется в Китае.
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29.04.2020 19:37 Ответить
Що вони думали...? А вони не думали у них думалка завжди працює в одному напрямку, як щось спи***ь і когост наї****ь.
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29.04.2020 19:39 Ответить
Верх тупости: если воин получил ранение-герой, полицейский пулю-герой, пожарник ожог-герой, медик заражение--сам виноват! Потом плачете что вас бедных обижают медики!
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29.04.2020 21:35 Ответить
Верх тупості це вважати всіх "героями". У нас "героїв" Українини дуже багато, та насправді вони дуже далеко стоять насправді від цього високого звання. То ж не мішайте мухи з котлетами. Є службові та посадові обовязки і їх у нас мало хто виконує в належній мірі. А героїзм це виконання таких обовязків понаднормово та ще й безкорисно із самопожертвою заради інших. Зрозуміло?
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30.04.2020 10:01 Ответить
НЕТ.
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01.05.2020 21:28 Ответить
Тут по ящику один доктор медицины выступал так он сказал шо косвенно можно подсчитать количество реальных больных через количество заражённых врачей. В данном случае применяется коэфициент 30.
Т е реальных заразившихся короной примерно 60 тыс.
Но тогда реальная смертность от неё такая мизирная шо секта свидетелей коронавируса жидко обосрётся со своей панической карантинной эпопеей. Поэтому у нас и учитывают процентов 15 средне и тяжело переносящих корону и тогда хоть с натяжкой но можно оправдывать свой дебилизм.
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29.04.2020 18:43 Ответить
А від чого тоді Путін заховався?
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29.04.2020 18:45 Ответить
От табакерки.
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29.04.2020 19:44 Ответить
Європейська комісія оголосила про виділення понад 3,3 млрд євро фінансової допомоги країнам Західних Балкан з метою підтримати їх в умовах боротьби проти пандемії коронавірусу,про це йдеться в заяві на https://ec.europa.eu/ сайті ЄК.
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29.04.2020 19:07 Ответить
А Украина получит деньги за свою землю и свой лес???
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29.04.2020 21:36 Ответить
 
 