На 29 апреля коронавирус выявлен у 1976 медиков, - ЦОЗ

На 29 апреля коронавирусом в Украине заболело почти 2 тысячи врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В сообщении отмечается: "Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако, в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области.

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.

Подробнее о последовательности снятия СИЗ, хранения и утилизации, читайте ПО ССЫЛКЕ.

Медицинских работников обеспечивают СИЗ органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной / гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.

Необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:

- консультирования населения ( "маршрутов" пациента);

- предоставления экстренной медицинской помощи;

- транспортировки и госпитализации

- ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19".