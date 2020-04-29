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Новини Коронавірус і карантин
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На 29 квітня коронавірус виявлено у 1976 медиків, - ЦГЗ

На 29 квітня коронавірусом в Україні захворіло майже 2 тисячі лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У повідомленні наголошується: "Підтверджено COVID-19 у 1976 медиків станом на 29 квітня. Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області.

Серед причин захворювання на COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:

🔹відсутність чіткого плану дій медичного закладу;
🔹порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
🔹недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;
🔹неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.

Детальніше про послідовність зняття ЗІЗ, зберігання та утилізацію, читайте ЗА ПОСИЛАННЯМ. 

Медичних працівників забезпечують ЗІЗ органи місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги. Це відбувається з урахуванням потреб, які формує керівництво лікувального закладу.

Читайте також: За добу на COVID-19 захворіли 133 медпрацівники, всього коронавірус виявили у 1976 медиків, - Степанов

Необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується, якщо заклади не мають чіткого плану:

🔹консультування населення ("маршрутів" пацієнта);
🔹надання екстреної медичної допомоги;
🔹транспортування і госпіталізації;
🔹догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19".

На 29 квітня коронавірус виявлено у 1976 медиків, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) медицина (2136) лікарі (1290) медсестра (27) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
СЛАВА ЗЕ ТА ЙОГО КОМАНДІ!
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29.04.2020 17:45 Відповісти
+2
Идём на рекорд. Зелина мечта. Книга Гинеса.
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29.04.2020 17:46 Відповісти
+2
Брехня - эта статистика. Во всем мире эпидемия (по правилам) нарастает с геометрической прогрессией, а в Украине с арифметической, а то и вообще число случаев, как по плану, стоит на месте. Объяснение простое - сколько выдают тестов на исследование, столько и делают ))
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29.04.2020 17:49 Відповісти
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СЛАВА ЗЕ ТА ЙОГО КОМАНДІ!
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29.04.2020 17:45 Відповісти
Идём на рекорд. Зелина мечта. Книга Гинеса.
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29.04.2020 17:46 Відповісти
Брехня - эта статистика. Во всем мире эпидемия (по правилам) нарастает с геометрической прогрессией, а в Украине с арифметической, а то и вообще число случаев, как по плану, стоит на месте. Объяснение простое - сколько выдают тестов на исследование, столько и делают ))
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29.04.2020 17:49 Відповісти
Короновірус уразив саме Західний Світ...з однієї сторони дивно, а з іншої не дивно...
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29.04.2020 17:52 Відповісти
забыли указать ещё одну простую причину - у кого есть доступ к тестам тот и болеет, а народ с января дохнет от пневмонии и гриппа
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29.04.2020 17:53 Відповісти
Испания отменяет карантин, сегодня сразу + 5000 тысяч новых заболевших...
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29.04.2020 17:53 Відповісти
5000 тысяч - это 5 млн., междупрочим )))))
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29.04.2020 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VGAZCH1R9G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1a8B43RmZJQjImuvFHjRH8stWMe2cI9I4wiKHJCYRACfIvGzs-8roKUW0 СМИ США случайно сказали правду и .. выдали это за шутку. Джон Робертс из Fox News в Белом Доме ГОВОРЮ ЖЕ ЭТО ГРИПП!
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29.04.2020 18:02 Відповісти
"1976" - расцвет застоя. "дарагой лиильичь", "слышишь слово гудит - бам", "экономика должна быть экономной", "дайош эффективность и качество", "пятилетку за три года",........ во было смешное время. хорошо, шо среди людей нет админа способного его вернуть ))
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29.04.2020 18:08 Відповісти
Похоже, что главные разносчики вируса - врачи. И это потому, что МОЗ не позаботился о защите врачей. А ведь в запасе было минимум два месяца на подготовку. Зробили їх разом.
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29.04.2020 18:28 Відповісти
А чому ви думаєте, що ці хворі врачі дійсно хворі. В нас народ придумкуватий, точніше сказати хитрожопий, а врачі то взагалі як вюни. Чому ви не думаєте, що щоб себе уберегти вони можуть навмисно діагностувати у сабе вірус і піти на самоізоляцію на місяць чи два. А що солдат спить служба йде, та й зарплата і лікарняні виплачують. Навіщо ці проблеми. З такими вірусами наші бюджетники можуть роками самоізольовуватися. Що там зі смертністю? І скільки з цих врачів знаходиться на лікуванні в стаціонарі? Давайте відповімо на ці прості питання і все стане зрозуміло.
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29.04.2020 19:23 Відповісти
Тоже вариант. Но то, что МОЗ непонятно чем с января занимался, когда вирус бушевал в Китае это факт. Только тупой мог думать, что этот вирус останется в Китае.
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29.04.2020 19:37 Відповісти
Що вони думали...? А вони не думали у них думалка завжди працює в одному напрямку, як щось спи***ь і когост наї****ь.
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29.04.2020 19:39 Відповісти
Верх тупости: если воин получил ранение-герой, полицейский пулю-герой, пожарник ожог-герой, медик заражение--сам виноват! Потом плачете что вас бедных обижают медики!
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29.04.2020 21:35 Відповісти
Верх тупості це вважати всіх "героями". У нас "героїв" Українини дуже багато, та насправді вони дуже далеко стоять насправді від цього високого звання. То ж не мішайте мухи з котлетами. Є службові та посадові обовязки і їх у нас мало хто виконує в належній мірі. А героїзм це виконання таких обовязків понаднормово та ще й безкорисно із самопожертвою заради інших. Зрозуміло?
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30.04.2020 10:01 Відповісти
НЕТ.
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01.05.2020 21:28 Відповісти
Тут по ящику один доктор медицины выступал так он сказал шо косвенно можно подсчитать количество реальных больных через количество заражённых врачей. В данном случае применяется коэфициент 30.
Т е реальных заразившихся короной примерно 60 тыс.
Но тогда реальная смертность от неё такая мизирная шо секта свидетелей коронавируса жидко обосрётся со своей панической карантинной эпопеей. Поэтому у нас и учитывают процентов 15 средне и тяжело переносящих корону и тогда хоть с натяжкой но можно оправдывать свой дебилизм.
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29.04.2020 18:43 Відповісти
А від чого тоді Путін заховався?
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29.04.2020 18:45 Відповісти
От табакерки.
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29.04.2020 19:44 Відповісти
Європейська комісія оголосила про виділення понад 3,3 млрд євро фінансової допомоги країнам Західних Балкан з метою підтримати їх в умовах боротьби проти пандемії коронавірусу,про це йдеться в заяві на https://ec.europa.eu/ сайті ЄК.
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29.04.2020 19:07 Відповісти
А Украина получит деньги за свою землю и свой лес???
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29.04.2020 21:36 Відповісти
 
 