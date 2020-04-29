На 29 квітня коронавірус виявлено у 1976 медиків, - ЦГЗ

На 29 квітня коронавірусом в Україні захворіло майже 2 тисячі лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У повідомленні наголошується: "Підтверджено COVID-19 у 1976 медиків станом на 29 квітня. Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області.

Серед причин захворювання на COVID-19 серед медпрацівників, можуть бути:

🔹відсутність чіткого плану дій медичного закладу;

🔹порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

🔹недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ;

🔹неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації.

Детальніше про послідовність зняття ЗІЗ, зберігання та утилізацію, читайте ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Медичних працівників забезпечують ЗІЗ органи місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги. Це відбувається з урахуванням потреб, які формує керівництво лікувального закладу.

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Необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується, якщо заклади не мають чіткого плану:

🔹консультування населення ("маршрутів" пацієнта);

🔹надання екстреної медичної допомоги;

🔹транспортування і госпіталізації;

🔹догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19".