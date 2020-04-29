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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки подтверждены 82 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки подтверждены 82 новых случая COVID-19, - ОГА

29 апреля в Черновицкой области официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусом, из них 52 - в Черновцах. При этом в шести районах области количество инфицированных коронавирусом не растет, оно стабилизировалось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 571 человек.

18 буковинцев 29 апреля выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 116 человек.

В ОГА отметили, что областной лабораторный центр получил и запустил в работу второй амплификатор, количество анализов, которые здесь могут делать, выросла вдвое. Так, сегодня исследовали около 500 образцов.

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Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сегодня на улице было много людей, как никогда ранее во время карантина. Конечно хорошая погода способствует.
Но большинство уже ходит без масок!
Реально уже нет никакого карантина, как ещё неделю назад. Люди сами его отменили.
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29.04.2020 23:02 Ответить
Поддерживаю, в Киеве народа просто тьма, с масками ходят ну может 20% народа....
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29.04.2020 23:11 Ответить
Тому нехай люди не сподіваються, що скоро все піде на спад як в Австрії чи Швейцарії. Надмірна самовпевненість часто призводить до фатальних наслідків
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29.04.2020 23:22 Ответить
Невпевненість ще частіше.
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29.04.2020 23:42 Ответить
начинаем ослабление карантина, судя по всему
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29.04.2020 23:11 Ответить
чому 82 а не 1082 випадки уже як лякати людей то пишіть нормальну цифру йолупи
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30.04.2020 05:31 Ответить
 
 