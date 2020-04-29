В Черновицкой области за сутки подтверждены 82 новых случая COVID-19, - ОГА
29 апреля в Черновицкой области официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусом, из них 52 - в Черновцах. При этом в шести районах области количество инфицированных коронавирусом не растет, оно стабилизировалось.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 571 человек.
18 буковинцев 29 апреля выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 116 человек.
В ОГА отметили, что областной лабораторный центр получил и запустил в работу второй амплификатор, количество анализов, которые здесь могут делать, выросла вдвое. Так, сегодня исследовали около 500 образцов.
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