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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу підтверджено 82 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу підтверджено 82 нові випадки COVID-19, - ОДА

29 квітня в Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, з них 52 - у Чернівцях. При цьому в шести районах області кількість інфікованих коронавірусом не росте, вона стабілізувалася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 571 особа.

18 буковинців 29 квітня одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 116 осіб.

В ОДА зазначили, що обласний лабораторний центр отримав і запустив у роботу другий ампліфікатор, кількість аналізів, які тут можуть робити, зросла вдвічі. Так, сьогодні досліджували близько 500 зразків.

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Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сегодня на улице было много людей, как никогда ранее во время карантина. Конечно хорошая погода способствует.
Но большинство уже ходит без масок!
Реально уже нет никакого карантина, как ещё неделю назад. Люди сами его отменили.
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29.04.2020 23:02 Відповісти
Поддерживаю, в Киеве народа просто тьма, с масками ходят ну может 20% народа....
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29.04.2020 23:11 Відповісти
Тому нехай люди не сподіваються, що скоро все піде на спад як в Австрії чи Швейцарії. Надмірна самовпевненість часто призводить до фатальних наслідків
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29.04.2020 23:22 Відповісти
Невпевненість ще частіше.
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29.04.2020 23:42 Відповісти
начинаем ослабление карантина, судя по всему
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29.04.2020 23:11 Відповісти
чому 82 а не 1082 випадки уже як лякати людей то пишіть нормальну цифру йолупи
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30.04.2020 05:31 Відповісти
 
 