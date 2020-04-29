У Чернівецькій області за добу підтверджено 82 нові випадки COVID-19, - ОДА

29 квітня в Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, з них 52 - у Чернівцях. При цьому в шести районах області кількість інфікованих коронавірусом не росте, вона стабілізувалася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 571 особа.

18 буковинців 29 квітня одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 116 осіб.

В ОДА зазначили, що обласний лабораторний центр отримав і запустив у роботу другий ампліфікатор, кількість аналізів, які тут можуть робити, зросла вдвічі. Так, сьогодні досліджували близько 500 зразків.

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