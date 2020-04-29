На Тернопольщине от СOVID-19 умер 68-летний фельдшер скорой помощи
В Монастыриском районе Тернопольской области от COVID-19 умер фельдшер скорой помощи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампредседатель РГА Павел Дронь, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, констатируем третью летальность в районе. Утром ушел из жизни Владимир Лысенко, 68 лет, из с. Красеев. Работал фельдшером скорой помощи в с. Устье-Зеленое, инфицирован COVID-19, находился в госпитале с 12 апреля в тяжелом состоянии . Имел сопутствующую патологию - хроническое заболевание легких с астматическим компонентом. Постоянно находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ухудшалось. Врачи делали все возможное. Но спасти больного не удалось", - написал чиновник.
По данным РГА, в Монастыриском районе зафиксировано 177 случаев COVID-19, из них 43 у медработников. В Монастыриской больнице с коронавирусом находится 27 человек (1 – в тяжелом состоянии). 59 человек уже выздоровели.
Всего в Тернопольской области по состоянию на 29 апреля зафиксировано 708 случаев заболеваний коронавирусом, из них - 12 летальных.
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По данным недавнего исследования, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса.
Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.
По данным CNN, число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.