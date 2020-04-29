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Новости Коронавирус и карантин
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На Тернопольщине от СOVID-19 умер 68-летний фельдшер скорой помощи

На Тернопольщине от СOVID-19 умер 68-летний фельдшер скорой помощи

В Монастыриском районе Тернопольской области от COVID-19 умер фельдшер скорой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампредседатель РГА Павел Дронь, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, констатируем третью летальность в районе. Утром ушел из жизни Владимир Лысенко, 68 лет, из с. Красеев. Работал фельдшером скорой помощи в с. Устье-Зеленое, инфицирован COVID-19, находился в госпитале с 12 апреля в тяжелом состоянии . Имел сопутствующую патологию - хроническое заболевание легких с астматическим компонентом. Постоянно находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ухудшалось. Врачи делали все возможное. Но спасти больного не удалось", - написал чиновник.

По данным РГА, в Монастыриском районе зафиксировано 177 случаев COVID-19, из них 43 у медработников. В Монастыриской больнице с коронавирусом находится 27 человек (1 – в тяжелом состоянии). 59 человек уже выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник, тайно проводивший службы на дому, умер от COVID-19 на Тернопольщине

Всего в Тернопольской области по состоянию на 29 апреля зафиксировано 708 случаев заболеваний коронавирусом, из них - 12 летальных.

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (744)


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Коронабесие форевер! Люди умирают только от гнева Ковида!
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30.04.2020 00:19 Ответить
Ещё один работающий пенсионер уработался. Земля пухом. Моё поколение. Я в 64 сдался на свободу от обязаностей за минималку. Вернее намекнули. В ту эпоху гнулись, при этой эпохе загнулись.Может хоть такие факторы оплату сдёрнут вверх чуть? Следующее поколение на такие подачки не пойдёт---и правильно. На пенсии ведь работать нельзя как бы---место занимаешь. Жить вот как на пенсию?
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30.04.2020 00:22 Ответить
На Тернопільщині від СOVID-19 помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 8810Бывший личный врач Билла Гейтса в Сиэтле в 1990-х годах, заявил, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался вакцинировать своих детей».
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30.04.2020 00:51 Ответить
"Элита" не делает прививок
По данным недавнего исследования, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса.

Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.

По данным CNN, число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.
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30.04.2020 00:53 Ответить
Та не роби щеплень ні собі, ні своїм дітям. Може спіймають дифтерію і ти отримаєш премію Дарвіна.
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30.04.2020 10:10 Ответить
усе списують на короновірус таяк би небуло других захворювань
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30.04.2020 05:27 Ответить
лохотрон вражає. такого масштабного лохотрону світ ще не бачив!
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30.04.2020 10:16 Ответить
 
 