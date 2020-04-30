На Тернопільщині від СOVID-19 помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги

У Монастириському районі Тернопільської області від COVID-19 помер фельдшер швидкої допомоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови РДА Павло Дронь, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, констатуємо третю летальність у районі. Вранці пішов із життя Володимир Лисенко, 68 років, із с. Красіїв. Працював фельдшером швидкої допомоги в с. Устя-Зелене, інфікований COVID-19, перебував у госпіталі з 12 квітня у важкому стані. Мав супутню патологію - хронічне захворювання легенів з астматичним компонентом. Постійно перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Стан погіршувався. Лікарі робили все можливе. Але врятувати хворого не вдалося", - написав чиновник.

За даними РДА, в Монастириському районі зафіксовано 177 випадків COVID-19, з них 43 у медпрацівників. У Монастириській лікарні з коронавірусом перебуває 27 осіб (1 - у важкому стані). 59 осіб вже одужали.

Всього в Тернопільській області станом на 29 квітня зафіксовано 708 випадків захворювань на коронавірус, із них - 12 летальних.

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