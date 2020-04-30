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Новини Коронавірус і карантин
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На Тернопільщині від СOVID-19 помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги

На Тернопільщині від СOVID-19 помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги

У Монастириському районі Тернопільської області від COVID-19 помер фельдшер швидкої допомоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови РДА Павло Дронь, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, констатуємо третю летальність у районі. Вранці пішов із життя Володимир Лисенко, 68 років, із с. Красіїв. Працював фельдшером швидкої допомоги в с. Устя-Зелене, інфікований COVID-19, перебував у госпіталі з 12 квітня у важкому стані. Мав супутню патологію - хронічне захворювання легенів з астматичним компонентом. Постійно перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Стан погіршувався. Лікарі робили все можливе. Але врятувати хворого не вдалося", - написав чиновник.

За даними РДА, в Монастириському районі зафіксовано 177 випадків COVID-19, з них 43 у медпрацівників. У Монастириській лікарні з коронавірусом перебуває 27 осіб (1 - у важкому стані). 59 осіб вже одужали.

Всього в Тернопільській області станом на 29 квітня зафіксовано 708 випадків захворювань на коронавірус, із них - 12 летальних.

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Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (606)


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Коронабесие форевер! Люди умирают только от гнева Ковида!
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30.04.2020 00:19 Відповісти
Ещё один работающий пенсионер уработался. Земля пухом. Моё поколение. Я в 64 сдался на свободу от обязаностей за минималку. Вернее намекнули. В ту эпоху гнулись, при этой эпохе загнулись.Может хоть такие факторы оплату сдёрнут вверх чуть? Следующее поколение на такие подачки не пойдёт---и правильно. На пенсии ведь работать нельзя как бы---место занимаешь. Жить вот как на пенсию?
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30.04.2020 00:22 Відповісти
На Тернопільщині від СOVID-19 помер 68-річний фельдшер швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 8810Бывший личный врач Билла Гейтса в Сиэтле в 1990-х годах, заявил, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался вакцинировать своих детей».
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30.04.2020 00:51 Відповісти
"Элита" не делает прививок
По данным недавнего исследования, в Калифорнии дети, которые не вакцинированы, являются белыми и родом из самых богатых семей Лос-Анджелеса.

Доля непривитых детей удвоилась с 2007 по 2013 год, с 1,54% до 3,06%. Это более чем полмиллиона детей отказавшихся от прививок и из них 17 000 из богатых семей.

По данным CNN, число семей совсем отказавшихся от вакцинации своих детей, было самым высоким в большинстве белых районов с высоким уровнем дохода, таких как Orange County, Santa Barbara и Bay Area.
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30.04.2020 00:53 Відповісти
Та не роби щеплень ні собі, ні своїм дітям. Може спіймають дифтерію і ти отримаєш премію Дарвіна.
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30.04.2020 10:10 Відповісти
усе списують на короновірус таяк би небуло других захворювань
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30.04.2020 05:27 Відповісти
лохотрон вражає. такого масштабного лохотрону світ ще не бачив!
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30.04.2020 10:16 Відповісти
 
 