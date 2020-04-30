Министерства разрабатывают критерии для работы магазинов, парикмахерских и кафе, - Шмыгаль
Кабинет Министров планирует принять решение об ослаблении ограничительных мер на следующем заседании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля
"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", - сообщил премьер.
Напомним, на заседании 29 апреля Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
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ок, ухожу, Марья Ивановна, ухожу.
"...В стране, где я сейчас живу, рынки не закрыты. Этот вопрос даже не обсуждался, это и в голову никому не пришло.
Но, если бы было принято решение закрыть рынки - они были бы закрыты. И закрыты настолько, насколько посчитает нужным правительство. В частности, МОЗ. Который опирается на выводы и рекомендации ВОЗ.
И если бы кто-то в этом случае начал перекрывать трассы и требовать открытия рынков, то применены были бы все средства по полной программе - с водометами, слезоточивым газом и штрафами - я не знаю, какие тут штрафы, мне что-то даже в голову не приходило узнавать - но в максимуме что-то там тысячи по две евро.
Потому что проведено исследование, составлена диаграмма распространения, выявлено количество смертей при пессимистичном сценарии, при оптимистичном сценарии, прикинуто хвостом к носу и сказано - все, братцы, сидим по домам до 15 мартобря. А там посмотрим, Может, и продлим карантин. Потому что так надо. Точка.
И никто не бунтует. Потому что все понимают. Что делается. Зачем делается. Почему делается. Что ищется наиболее оптимальный баланс между ограничениями и попытками максимально продлить максимальные свободы, не обрушив экономику.
А, главное, делается - для них же.
Я вот сейчас кручу башкой - и не могу найти причину, которая заставила бы меня выйти на улицы и начать перекрывать трассы.
Рынки работают. Транспорт ходит. Никто идиотией с пересчетом пассажиров по головам не занимается. Более того, проезд официально объявлен бесплатным, чтобы не заражать контролеров и водителей. Некоторые магазины перешли на круглосуточный режим работы - чтобы разгрузить наплыв посетителей и частично перекинуть его на ночные часы. Гигантские скидки, начавшиеся с карантином, держатся до сих пор. Половина товаров, наверное, по скидкам. До сорока процентов.
Я не знаю, как у них получается это совмещать, какие ходы они там нашли и кто кого дотирует - но и поддержка производителя, и поддержка покупателя, оставшегося без работы, тоже как-то чувствуется. В одно и то же время. Вот прям на кассе.
Из эмигрантов у каждого второго я тоже читаю - скидки. Продукты подешевели.
Чтобы огурцы сейчас подорожали в магазине - это уже откуда-то из другой вселенной. Мне сложно это представить.
И - вишенка на торте - подешевел и бензин.
Вот я в принципе не представляю, что меня может сейчас вывести на улицы.
Такой подход характеризуется наличием государства на данной территории.
И есть некий офис. Который первый месяц вообще спит. У которого из страны во время эпидемии маски продают миллионами, а он даже не в курсе. Который вместо решения наступающих проблем занимается вывезением собачек на президентском самолете. Сто двадцатым увольнением министров. Записыванием роликов. Да хрен его знает, чем этот офис занимался, у меня такое количество ада в голове просто не складируется, я уже не помню.
А потом, спустя месяц, - ба-бах! - и закрывает метро, мосты, общественный транспорт, рынки, передвижение, выписывает совершенно какие-то инопланетные для страны штрафы в семнадцать тысяч (все спрашивают, откуда взялись эти семнадцать тысяч....Они не знают ценность денег. Для них нет разницы между пятьюдесятью и пятьюстами тысячами. Семнадцатью и семнадцатью тысячами. Они просто не понимают уровень наличия денег в среднем кошельке среднестатистического гражданина своей страны) - и оставляют производителя без а) дотаций и б) рынков сбыта.
А страну, соответсвенно, без продовольственной безопасности.
Такой подход характеризуется отсутствием государства на данной территории.
И производитель, естественно, выходит на улицы. И, напуганное выходом фермеров на улицы, правительство тут же открывает рынки.
И вот у меня вопрос.
У вас стратегией противодействия пандемии кто руководит - фермеры? Кто у вас решает, что все, теперь можно, карантин закончен - производители помидоров? ...То есть вы месяц орали-орали про пандемию, вводили совершенно безумные меры ограничения, гоняли людей полицией, арестовывали десятью космонавтами на пляже в Гидропарке, а потом, когда сто фермеров вышло на улицу, вы послюнявили палец, вдохнули свежий воздух Арканара и провозгласили - люди! воздух чист! чума ушла! выходите, люди! идите на рынки! пойте и пляшите! целуйтесь и обнимайтесь!..."Аркадий Бабченко
Вот и все, что нам нужно знать о "турборежиме".
Для сравнения: в 1960 году один советский художник, съездив в командировку в Индию, привез оттуда в Москву оспу. Самую натуральную оспу, которую не лечат: от оспы либо умирают, либо выживают. Поскольку с 1936 года на территории СССР оспы не наблюдалось (благодаря вакцинации), то оспу распознали не сразу (а врача, которая намекала, что может быть оспа - врача закнули, ранг у нее был невысокий, ординатор она была). Только через две недели установили, что таки да, именно что оспа, да где - в столице нашей тогда всехней родине, городе-герое Москве.
Не буду даже упоминать, как ловко и профессионально локализовали всех зараженных (а это было непросто, людей снимали с поездов даже).
Заострю внимание на другом: в течение 5 дней были вакцинированы 7 миллионов человек.
Вы прочли правильные цифры, 7 миллионов за 5 дней.
Были привлечены все: студенты-медики, фельдшеры, все абсолютно.
Но эпидемии удалось избежать, а умерли от оспы только три человека (сам горе-художник, истопник больницы, прошедший по коридору, куда выходили палаты с больными, и несчастная врач-ординатор, которая первой предположила оспу, но ей заткнули рот).
Я не буду давать ссылку, эта история есть и в Википедии, и документальные фильмы о ней есть на youtube.
К чему, собственно, я?
Я сравниваю эффективность: вакцинация 7 миллионов людей за 5 дней и "разработка критериев" Шмыгалем.