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Новости Коронавирус и карантин
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Министерства разрабатывают критерии для работы магазинов, парикмахерских и кафе, - Шмыгаль

Министерства разрабатывают критерии для работы магазинов, парикмахерских и кафе, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует принять решение об ослаблении ограничительных мер на следующем заседании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", - сообщил премьер.

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Министерства разрабатывают критерии для работы магазинов, парикмахерских и кафе, - Шмыгаль 01

Напомним, на заседании 29 апреля Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований. 

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Автор: 

Кабмин (14036) карантин (16729) предприниматели (1234) Шмыгаль Денис (2727) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
В Казахстане с 4 мая начнут работать магазины, парикмахерские и начнут летать самолеты по стране.

И лишь только в концлагере Украина - олигархическая падаль, будет держать жёсткий карантин, для полного и бесповоротного уничтожения малого и среднего бизнеса. И превращения самозанятых людей в рабов олигархов, которые должны будут корячится за миску баланды на их предприятиях.
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30.04.2020 01:08 Ответить
+11
Карантин будет вечным. Точнее до тех пор, пока граждане согласны носить намордники как знак покорности.
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30.04.2020 01:29 Ответить
+9
Не, ну нормально
Сами депутатки и чиновники СТРИГУТЬСЯ В ПОДПОЛЬНЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ БЕЗ ВСЯКИХ НОРМ УЖЕ 40 дней
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30.04.2020 01:14 Ответить
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Виноват, не увидел этого обстоятельства.
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30.04.2020 01:44 Ответить
Дивитися можна лише через захистні окуляри, а краще через ілюмінатор...
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30.04.2020 01:45 Ответить
А когда собираются открыть библиотеки?.или сами не читают и другим не надо!!!Рестораны важнее?!!!а также запустят транспорт внутри городской и прекратят дискриминацию пожилых людей!!!
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30.04.2020 01:45 Ответить
Так є транспорт, але не для всіх!
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30.04.2020 01:47 Ответить
читай тут в інтернеті. а посмакувати вишуканими ресторанними блюдами в інтернеті не можна!
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30.04.2020 02:35 Ответить
Какие библиотеки? Если у вас есть интернет, у вас есть, значит, лучшая библиотека в мире. Или купите себе е-book, там и шрифт можете подстроить под себя, если вам нужно. Это просто для меня нету сменимся вещь в поездках и даже дома.
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30.04.2020 12:22 Ответить
Взагалі-то, саме Шмигаль пропонував в першу чергу відкривати бібліотеки та музеї. Влада Зебіла - це сила!
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30.04.2020 12:35 Ответить
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30.04.2020 01:46 Ответить
Клоуни, ви ще в лютому, коли влаштовували цирк в Нових Санжарах, мали розробляти заходи для безпечного фунціонування економіки і життя населення в умовах пандемії короновірусу. Саме глупіше було тупо наслідувати істерику італійських мерів : "Сидіть всі мля дома і мийте руки!", сподіваючись, що через два тиждні все пройде. Глухе сидіння 20-30 людей в замкнутих затхлих двориках, без сонця, де люди швидко втрачали імунітет, якраз і призводило до великої кількості літальних наслідків. Треба ж відрізняти, ******* забудову з вільним доступом до свіжого повітря та сонця з малонаселеними, ізольованими квартирами і "шанхаями" на кшалт наших гуртожитків, чи італійських та іспанських двориків середньовічної забудови. Злочинно було забороняти тисячам людей, які притримувались всіх засобів предостороги, прогулюватись парками, лісо-парками, пляжами тільки через те, що пару десятків порушували соціальну дистанцію, чи дали кизди поліцаям десь там в кущах. Це колективне покарання, яке всюди в світі визнається за злочин проти людяності. Для того і існують влади, щоб розробляти розумні заходи для для безпечного існування суспільства, і поліція, щоб підтримувати той розумний порядок. А то вирішили відосіками, шаленними штрафами яких ніде нема в Європі, та ідіотськими заборонами прикрити свою організаторську та інтелектуальну імпотенцію. Хто відповість за те, що міліони людей сидять взаперті і не працюють місяцями, а недолугі коміки у владі приймають сотні тисяч людей із вогнищ короновірусу безконтрольно, вигадавши "обсервацію у смартфоні"?
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30.04.2020 03:58 Ответить
локомотивы эволюции, двигатели прогресса цивилизации - магазины, парикмахерские и кафе.
ок, ухожу, Марья Ивановна, ухожу.
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30.04.2020 04:44 Ответить
В парикмахерских разрешить платную услугу пшиканья антисептиком с соблюдением дистанции
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30.04.2020 07:42 Ответить
Разрабатывает он, дебил. Пусть у Гереги попросит шпаргалку
Министерства разрабатывают критерии, при соблюдении которых смогут работать магазины, парикмахерские и кафе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9758
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30.04.2020 06:26 Ответить
Ага.Після початку протестів Шмигля зачухалась.

"...В стране, где я сейчас живу, рынки не закрыты. Этот вопрос даже не обсуждался, это и в голову никому не пришло.
Но, если бы было принято решение закрыть рынки - они были бы закрыты. И закрыты настолько, насколько посчитает нужным правительство. В частности, МОЗ. Который опирается на выводы и рекомендации ВОЗ.
И если бы кто-то в этом случае начал перекрывать трассы и требовать открытия рынков, то применены были бы все средства по полной программе - с водометами, слезоточивым газом и штрафами - я не знаю, какие тут штрафы, мне что-то даже в голову не приходило узнавать - но в максимуме что-то там тысячи по две евро.
Потому что проведено исследование, составлена диаграмма распространения, выявлено количество смертей при пессимистичном сценарии, при оптимистичном сценарии, прикинуто хвостом к носу и сказано - все, братцы, сидим по домам до 15 мартобря. А там посмотрим, Может, и продлим карантин. Потому что так надо. Точка.
И никто не бунтует. Потому что все понимают. Что делается. Зачем делается. Почему делается. Что ищется наиболее оптимальный баланс между ограничениями и попытками максимально продлить максимальные свободы, не обрушив экономику.
А, главное, делается - для них же.
Я вот сейчас кручу башкой - и не могу найти причину, которая заставила бы меня выйти на улицы и начать перекрывать трассы.
Рынки работают. Транспорт ходит. Никто идиотией с пересчетом пассажиров по головам не занимается. Более того, проезд официально объявлен бесплатным, чтобы не заражать контролеров и водителей. Некоторые магазины перешли на круглосуточный режим работы - чтобы разгрузить наплыв посетителей и частично перекинуть его на ночные часы. Гигантские скидки, начавшиеся с карантином, держатся до сих пор. Половина товаров, наверное, по скидкам. До сорока процентов.
Я не знаю, как у них получается это совмещать, какие ходы они там нашли и кто кого дотирует - но и поддержка производителя, и поддержка покупателя, оставшегося без работы, тоже как-то чувствуется. В одно и то же время. Вот прям на кассе.
Из эмигрантов у каждого второго я тоже читаю - скидки. Продукты подешевели.
Чтобы огурцы сейчас подорожали в магазине - это уже откуда-то из другой вселенной. Мне сложно это представить.
И - вишенка на торте - подешевел и бензин.
Вот я в принципе не представляю, что меня может сейчас вывести на улицы.
Такой подход характеризуется наличием государства на данной территории.
И есть некий офис. Который первый месяц вообще спит. У которого из страны во время эпидемии маски продают миллионами, а он даже не в курсе. Который вместо решения наступающих проблем занимается вывезением собачек на президентском самолете. Сто двадцатым увольнением министров. Записыванием роликов. Да хрен его знает, чем этот офис занимался, у меня такое количество ада в голове просто не складируется, я уже не помню.
А потом, спустя месяц, - ба-бах! - и закрывает метро, мосты, общественный транспорт, рынки, передвижение, выписывает совершенно какие-то инопланетные для страны штрафы в семнадцать тысяч (все спрашивают, откуда взялись эти семнадцать тысяч....Они не знают ценность денег. Для них нет разницы между пятьюдесятью и пятьюстами тысячами. Семнадцатью и семнадцатью тысячами. Они просто не понимают уровень наличия денег в среднем кошельке среднестатистического гражданина своей страны) - и оставляют производителя без а) дотаций и б) рынков сбыта.
А страну, соответсвенно, без продовольственной безопасности.

Такой подход характеризуется отсутствием государства на данной территории.
И производитель, естественно, выходит на улицы. И, напуганное выходом фермеров на улицы, правительство тут же открывает рынки.
И вот у меня вопрос.
У вас стратегией противодействия пандемии кто руководит - фермеры? Кто у вас решает, что все, теперь можно, карантин закончен - производители помидоров? ...То есть вы месяц орали-орали про пандемию, вводили совершенно безумные меры ограничения, гоняли людей полицией, арестовывали десятью космонавтами на пляже в Гидропарке, а потом, когда сто фермеров вышло на улицу, вы послюнявили палец, вдохнули свежий воздух Арканара и провозгласили - люди! воздух чист! чума ушла! выходите, люди! идите на рынки! пойте и пляшите! целуйтесь и обнимайтесь!..."Аркадий Бабченко
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30.04.2020 06:37 Ответить
"Министерства разрабатывают критерии"

Вот и все, что нам нужно знать о "турборежиме".
Для сравнения: в 1960 году один советский художник, съездив в командировку в Индию, привез оттуда в Москву оспу. Самую натуральную оспу, которую не лечат: от оспы либо умирают, либо выживают. Поскольку с 1936 года на территории СССР оспы не наблюдалось (благодаря вакцинации), то оспу распознали не сразу (а врача, которая намекала, что может быть оспа - врача закнули, ранг у нее был невысокий, ординатор она была). Только через две недели установили, что таки да, именно что оспа, да где - в столице нашей тогда всехней родине, городе-герое Москве.
Не буду даже упоминать, как ловко и профессионально локализовали всех зараженных (а это было непросто, людей снимали с поездов даже).
Заострю внимание на другом: в течение 5 дней были вакцинированы 7 миллионов человек.
Вы прочли правильные цифры, 7 миллионов за 5 дней.
Были привлечены все: студенты-медики, фельдшеры, все абсолютно.
Но эпидемии удалось избежать, а умерли от оспы только три человека (сам горе-художник, истопник больницы, прошедший по коридору, куда выходили палаты с больными, и несчастная врач-ординатор, которая первой предположила оспу, но ей заткнули рот).
Я не буду давать ссылку, эта история есть и в Википедии, и документальные фильмы о ней есть на youtube.

К чему, собственно, я?
Я сравниваю эффективность: вакцинация 7 миллионов людей за 5 дней и "разработка критериев" Шмыгалем.
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30.04.2020 06:50 Ответить
Шайбу получает Харламов. Он ее обрабатывает, обрабатывает, обрабатывает... Во, обработал!
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30.04.2020 08:10 Ответить
Я фигею, "министерство разрабатывает". Да посмотрите что делает собака когда ей делать нечего и повторяйте. Это будет самое большое что вы умеете делать без вреда для народа и экономики. Результат подобной работы озвучил Чёрномордин "хотели как лучше, а получилось, как всегда". Нынешнее поколение наших людей хрен доживёт до старости! За работу товарищи!
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30.04.2020 08:46 Ответить
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