Министерства разрабатывают критерии для работы магазинов, парикмахерских и кафе, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует принять решение об ослаблении ограничительных мер на следующем заседании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", - сообщил премьер.

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Напомним, на заседании 29 апреля Кабмин поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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