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Минздрав предлагает ввести электронную регистрацию лекарственных средств, - замминистра Микичак

Минздрав предлагает ввести электронную регистрацию лекарственных средств, - замминистра Микичак

Соответствующий нормативный документ обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Минздрава обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - отметила она.

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лекарства (1229) Минздрав (4903) регистрация (291) Микичак Ирина (56)


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А можна в цей закон внести невеличкий коректив - ну типу щоб фірми-прокладки керівників мінздраву не всовували свої націнки на ці чудові препарати?
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30.04.2020 10:32 Ответить
Если это будет защищать от подделок то почему нет.
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30.04.2020 10:48 Ответить
Это как? Придумай препарат, без проверок зарегистрируй его онлайн и штампуй? Ну а регистрацию лекарственных средств зарегистрированных в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, странах Европейского Союза в декларативной форме еще Супрун ввела. Теперь что, из любой страны можно будет привезти любую гадость и травить людей?
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30.04.2020 10:54 Ответить
Донецкий мухлёвщик ищет способы заработать на должности - регистрируйте лекарства в электронном виде через мою фирму,одна таблетка регистрации пять гривен,пачка двадцать,коробка тысяча,все что пойдет на рынок должно пройти регистрацию и сделать министру миллионы из воздуха.
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30.04.2020 13:52 Ответить
 
 