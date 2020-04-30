Минздрав предлагает ввести электронную регистрацию лекарственных средств, - замминистра Микичак

Соответствующий нормативный документ обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Чтобы в Украине был доступ к медикаментам украинского производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Минздрава обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - отметила она.

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