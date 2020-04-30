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МОЗ пропонує запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів, - заступниця міністра Микичак

МОЗ пропонує запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів, - заступниця міністра Микичак

Відповідний нормативний документ оприлюднено на сайті МОЗ для громадського обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"Щоб в Україні був доступ до медикаментів українського виробника і до найкращих продуктів зарубіжних виробників, на сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднено для громадського обговорення нормативний документ, який дозволить здійснювати електронну реєстрацію лікарських засобів", - зазначила вона.

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Автор: 

ліки (1335) МОЗ (5401) реєстрація (449) Микичак Ірина (55)


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А можна в цей закон внести невеличкий коректив - ну типу щоб фірми-прокладки керівників мінздраву не всовували свої націнки на ці чудові препарати?
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30.04.2020 10:32 Відповісти
Если это будет защищать от подделок то почему нет.
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30.04.2020 10:48 Відповісти
Это как? Придумай препарат, без проверок зарегистрируй его онлайн и штампуй? Ну а регистрацию лекарственных средств зарегистрированных в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, странах Европейского Союза в декларативной форме еще Супрун ввела. Теперь что, из любой страны можно будет привезти любую гадость и травить людей?
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30.04.2020 10:54 Відповісти
Донецкий мухлёвщик ищет способы заработать на должности - регистрируйте лекарства в электронном виде через мою фирму,одна таблетка регистрации пять гривен,пачка двадцать,коробка тысяча,все что пойдет на рынок должно пройти регистрацию и сделать министру миллионы из воздуха.
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30.04.2020 13:52 Відповісти
 
 