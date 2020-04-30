МОЗ пропонує запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів, - заступниця міністра Микичак

Відповідний нормативний документ оприлюднено на сайті МОЗ для громадського обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"Щоб в Україні був доступ до медикаментів українського виробника і до найкращих продуктів зарубіжних виробників, на сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднено для громадського обговорення нормативний документ, який дозволить здійснювати електронну реєстрацію лікарських засобів", - зазначила вона.

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