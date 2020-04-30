Рада сегодня рассмотрит спецпроцедуру для "антиКоломойского" законопроекта, отчет ВСК по взрывам на арсеналах и вопрос долгов на энергорынке

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины должно собраться в 13:30 в четверг, 30 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно обнародованной повестке дня на заседании депутаты планируют рассмотреть:

1) Проект закона "О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче" (№0022)

2) Проект закона "О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц" (№0023)

3) Проект закона "О ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам" (№0024)

4) Проект закона "О ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев)" (№0028)

5) Проект закона "О присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития" (№0029)

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6) Проект закона "О ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции" (№0030)

7) Проект закона "О ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам" (№0031)

8) Проект закона "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом" (№0033)

9) Проект закона "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954" (№0036)

10) Проект закона "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954" (№2769)

11) Проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и об освобождении политических заключенных - граждан Украины"(№3068)

12) Проект закона "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди людей на коронавирусную болезнь (COVID-19)" (№3329)

13) Проект закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" (№2386)

14) Проект постановления "Об Отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г.Ичня (Черниговская обл.), г.Калиновка (Винницкая обл.), г.Балаклея (Харьковская обл.) , г.Сватово (Луганская обл.), г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы (далее - Временная следственная комиссия) "(№3384)

15) Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета" (№3132)

16) Проект постановления "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины"( №3400)

17) О предложении народных депутатов Украины относительно применения особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Регламента Верховной Рады Украины, при рассмотрении во втором чтении проекта закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).