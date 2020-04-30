Рада сьогодні розгляне спецпроцедуру для "антиКоломойського" законопроєкту, звіт ТСК щодо вибухів на арсеналах і питання боргів на енергоринку

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України має зібратися о 13:30 у четвер, 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні депутати планують розглянути:

1) Проєкт закону "Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників" (№0022)

2) Проєкт закону "Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб" (№0023)

3) Проєкт закону "Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах" (№0024)

4) Проєкт закону "Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" (№0028)

5) Проєкт закону "Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядильних культур і Схеми сортової сертифікації насіння цукрових і кормових буряків Організації економічного співробітництва та розвитку" (№0029)

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6) Проєкт закону "Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про екстрадицію" (№0030)

7) Проєкт закону "Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах" (№0031)

8) Проєкт закону "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном" (№0033)

9) Проєкт закону "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954" (№0036)

10) Проєкт закону "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 poку" (№2769)

11) Проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян Україна і про звільнення політичних в'язнів - громадян України" (№3068)

12) Проєкт закону "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, безпосередньо зайнятих на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19)" (№3329)

13) Проєкт закону "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (№2386)

14) Проєкт постанови "Про Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.) , м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) в період із 2014 по 2018 роки (далі - Тимчасова слідча комісія)" (№3384)

15) Проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" (№3132)

16) Проєкт постанови "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України" ( №3400)

17) Про пропозицію народних депутатів України щодо застосування особливої ​​процедури розгляду законопроєктів у другому читанні, передбаченої статтею 119-1 Регламенту Верховної Ради України, під час розгляду в другому читанні проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).