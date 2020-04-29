Тимчасова слідча комісія Ради звернеться до Зеленського щодо ситуації зі справою Гандзюк, - "слуга народу" Лерос

Генпрокуратура відмовилася далі збирати докази проти Мангера, проводити слідчі дії, відмовилася від можливості отримати свідчення Левіна і Павловського, що є зливанням провадження щодо вбивства Гандзюк, оскільки повторно відновити це провадження буде неможливо.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася тимчасова слідча комісія у справі Катерини Гандзюк і нападів на громадських активістів, на яку запросили представників генеральної прокуратори і СБУ і ... вони не прийшли. Справу Катерини Гандзюк вміло використовували для політичних дивідендів, а в реальності плювати вони хотіли на долю звичайної людини", - заявив нардеп.

"Нагадаю, що ГПУ просто відмовилася далі збирати докази проти Мангера, проводити слідчі дії, відмовилася від можливості отримати свідчення Левіна і Павловського, що є зливанням провадження, оскільки повторно відновити це провадження буде неможливо, а неповна і неякісно зібрана доказова база дає можливість розвалити справу в суді. Перед раптовим завершенням слідства, Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк. 21 квітня департамент, в складі якого працювали прокурори, ліквідували. На засіданні я запропонував звернутися до Президента від імені ТСК, колеги цю ініціативу підтримали. Ми завтра плануємо позачергове засідання ТСК, на яке ми викликаємо Генпрокурора Венедіктову і главу СБУ Баканова. Вони повинні чітко розуміти, що ніхто їм не подарує зливання справи Гандзюк", - резюмував він.

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Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).