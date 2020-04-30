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Новости Коронавирус и карантин
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Инфекционные отделения на оккупированном Донбассе переполнены, COVID-19 заражены более 400 человек, - Командующий ОС Кравченко

Инфекционные отделения на оккупированном Донбассе переполнены, COVID-19 заражены более 400 человек, - Командующий ОС Кравченко

Оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19: инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, а медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко, отвечая на вопрос о распространении коронавируса на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

"Как известно, в настоящее время количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса.

Оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. Подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция. Непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования. При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации", - сообщил Кравченко.

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Он также отметил, что российское командование при этом реализует неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ - все медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на нужды российских военных.

"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой "глав республик" по противодействию распространению коронавирусной инфекции и которые не доверяют официальным данным "госорганов" о реальном развитие ситуации по распространению пандемии.

карантин (16729) Донбасс (26958) Кравченко Владимир (27) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
и шо? назрела необходимость пустить воду в Крым? или болезных забрать к нам на лечение?
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30.04.2020 11:14 Ответить
+5
Нехай їх лікує *****.
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30.04.2020 11:24 Ответить
+3
...тебе из-за МКАДа виднее, конечно, проксеныш
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30.04.2020 11:31 Ответить
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и шо? назрела необходимость пустить воду в Крым? или болезных забрать к нам на лечение?
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30.04.2020 11:14 Ответить
И что, 400 это еще не так много, в одном только Киеве больше инфицированных.
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30.04.2020 11:17 Ответить
В Києві в три рази більше мешканців, ніж залишилось в лепрозоріях.
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30.04.2020 11:23 Ответить
где узнать примерное количество тестов сделанных по Киеву ?
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30.04.2020 11:25 Ответить
...лугандонец?
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30.04.2020 11:32 Ответить
Мальчик. Ты дебил?
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30.04.2020 13:06 Ответить
В Киеве по самым оптимистичным прогнозам более 12 тыс зараженных
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30.04.2020 11:29 Ответить
...тебе из-за МКАДа виднее, конечно, проксеныш
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30.04.2020 11:31 Ответить
сам с Харькова, но на пмж в Румынии
цифры по тестам из Киева будут или боты только сотрясать воздух способны ?
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30.04.2020 11:41 Ответить
...вот и сиди на попе ровно, рагулеску, а то, что не умеешь пользоваться поисковиками - твои проблемы...
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30.04.2020 12:00 Ответить
поделишься ссылочкой, ботва ?
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30.04.2020 12:47 Ответить
Что, по-Вашему один Киев обогнал всю Румынию? Утин-хутин оптимист Вы не наш...
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30.04.2020 12:13 Ответить
в Румынии ситуация немного лучше чем в Украине, но статистика тестов и зараженных выглядит аналогично плачевно
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30.04.2020 12:45 Ответить
ПЦР тесты делают для групп риска - т.е. для контактировавших с больными. У 10-12 тыс заболевших в Украине и Румынии оно сопоставимо.
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30.04.2020 14:09 Ответить
Нехай їх лікує *****.
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30.04.2020 11:24 Ответить
Шо то мало ,неужели стекломой и бояра глушат вирус ...
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30.04.2020 11:30 Ответить
Мощи помогут ,прикладывайтесь
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30.04.2020 11:30 Ответить
Судя по тенденции наших властей.. Следующим этапом планомерной "борьбы" с эпидемией после открытия рынков, будет открытие линии соприкосновения с ОРДЛО.. Ну что б с "контрольным выстрелом" запустить эпидемию на полную мощность.
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30.04.2020 11:35 Ответить
Боюсь, подібних ідей у них ще багато.
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30.04.2020 12:37 Ответить
Сивоху и Ко туда..... Пусть браттям апельсинки передаст!!!
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30.04.2020 11:40 Ответить
почему же главный санитар развитого даунецка платформенный сивуха с партией
" исключительно за життя" во главе с мертвечуком не борется за жизни своих московских орусевших паспортом заповедных жопомоев (ОПЗЖ) ???
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30.04.2020 12:13 Ответить
Якщо так триватиме і надалі, то пабєдобєсіє під загрозою.
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30.04.2020 12:36 Ответить
сивоху отправляйте в Донецк на отдых.
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30.04.2020 13:02 Ответить
Не верю я в такое незкое улучшение ситуации. Не выздыхают дамбасские кроты все вместе ( хотя очень этого хотелось ). Все равно придется добивать дамбасню подручными методами.
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30.04.2020 14:20 Ответить
Зеленского отправить туда!
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30.04.2020 14:21 Ответить
Можно, но просто время еще не пришло.
от у меня возникает вопрос по правильному названию дамбасни. Как их по новому называть сраленцы или дамбасранью?
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30.04.2020 14:26 Ответить
Як би не назвати, а їхня гнила суть від того не міняється.
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30.04.2020 17:28 Ответить
 
 