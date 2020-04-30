Инфекционные отделения на оккупированном Донбассе переполнены, COVID-19 заражены более 400 человек, - Командующий ОС Кравченко
Оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19: инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, а медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко, отвечая на вопрос о распространении коронавируса на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.
"Как известно, в настоящее время количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса.
Оккупационная администрация прогнозируемо пытается скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. Подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция. Непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования. При этом действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации", - сообщил Кравченко.
Он также отметил, что российское командование при этом реализует неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ - все медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на нужды российских военных.
"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев", - сообщил Кравченко.
Он добавил, что в настоящее время наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой "глав республик" по противодействию распространению коронавирусной инфекции и которые не доверяют официальным данным "госорганов" о реальном развитие ситуации по распространению пандемии.
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