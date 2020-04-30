НБУ позволил украинцам самим выбирать банк для получения зарплаты

Национальный банк Украины изменил порядок перевода средств работодателями на счета своих работников, расширив право трудоустроенных граждан на свободный выбор банка, на счета которого они хотят получать зарплату.

Соответствующее постановление Нацбанк принял 29 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - объясняют в Нацбанке.

Свободный выбор работниками банка, на счета которого они будут получать зарплату, станет возможным благодаря переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

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