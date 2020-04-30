НБУ позволил украинцам самим выбирать банк для получения зарплаты
Национальный банк Украины изменил порядок перевода средств работодателями на счета своих работников, расширив право трудоустроенных граждан на свободный выбор банка, на счета которого они хотят получать зарплату.
Соответствующее постановление Нацбанк принял 29 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - объясняют в Нацбанке.
Свободный выбор работниками банка, на счета которого они будут получать зарплату, станет возможным благодаря переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).
"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.
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Процент тут причем?
Зарплату на карточки перечисляет бухгалтерия и ей проще запузырить все одной ведомостью в один банк.
Если на фирме каждый начнет качать права, то его скорее выгонять нах, а не будут нанимать еще одного бухгалтера, задачей которого будет целый день перечислять средства в разные банки.
Тем более, что система глючит то в одном банке, то в другом банке - там уже перещли на новую джаву, которая обновляется чуть не раз в сутки, а в другом решили повременить и компьютер бухгалтера с половиной банков не может связаться.
Переважна більшість працівників всерівно обере "Приватбанк". Хоча б через те що там є "Приват 24".
Ни один нормальный человек услугами этого отстоя давно не пользуется.
Не знаю в Киеве ни одной солидной фирмы, которая бы с ним работала, только приезжие заробитчане его очень любят.
Наблюдали уже толпы вкладчиков под разными энергобанками и прочими родоводами-армами-вабанками.
А то вже дістали зі своїм нав'язуванням банків.
І нав'язують же такі нікчемні як - "Укргазбанк" або "Ощадбанк".
Самый дешевый кредит: в Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов - то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты
Зачем государство, то есть гражданам конкуренция в банках ?
Как по мне , конкуренция так называемая это развод для лохов , когда тебе предлагают 20%
Почему не вести законом регулирования для кредитов ?
И 5 больших банков заработаются на количестве выданных кредитов, а не на %
Плюс это добавит конкуренции, банки останутся без откатов за зарплатные проекты и им нужно будет привлекать реальных клиентов.
А что должно для бухгалтерии поменяться ? Они всё равно засылали ведомость в свой банк, со списком счетов, а процессинг был на стороне банка.
В те лайно вляпатись можна було або зовсім безмозким чи за відкати.
И почему раньше это не работало, а при новом постановлении заработает?
так, на моєму місці роботи вже у 2016-му працівники отримували зарплату в різних банківських установах.
тож все це нагадує радше імітацію діяльності аніж справжню діяльність.
"тож все це нагадує радше імітацію діяльності аніж справжню діяльність" - так вот в этом и вопрос.