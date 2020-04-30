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НБУ позволил украинцам самим выбирать банк для получения зарплаты

НБУ позволил украинцам самим выбирать банк для получения зарплаты

Национальный банк Украины изменил порядок перевода средств работодателями на счета своих работников, расширив право трудоустроенных граждан на свободный выбор банка, на счета которого они хотят получать зарплату.

Соответствующее постановление Нацбанк принял 29 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года. 

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - объясняют в Нацбанке.

Свободный выбор работниками банка, на счета которого они будут получать зарплату, станет возможным благодаря переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

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Кабмин (14036) НБУ (4836) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+3
Які там ще затрати?
Переважна більшість працівників всерівно обере "Приватбанк". Хоча б через те що там є "Приват 24".
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30.04.2020 11:23 Ответить
+2
Давно пора!
А то вже дістали зі своїм нав'язуванням банків.
І нав'язують же такі нікчемні як - "Укргазбанк" або "Ощадбанк".
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30.04.2020 11:21 Ответить
+1
Ну з Куівом все зрозуміло................
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30.04.2020 11:29 Ответить
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Для роботодавця це зайві затрати і він їх перекладе на працюючого. Ощасливили.
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30.04.2020 11:19 Ответить
Иресть ?
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30.04.2020 11:21 Ответить
То есть ?
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30.04.2020 11:22 Ответить
За обслуживание заплатных карт банк берет процент!
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30.04.2020 11:31 Ответить
Сосем глупый.
Процент тут причем?
Зарплату на карточки перечисляет бухгалтерия и ей проще запузырить все одной ведомостью в один банк.
Если на фирме каждый начнет качать права, то его скорее выгонять нах, а не будут нанимать еще одного бухгалтера, задачей которого будет целый день перечислять средства в разные банки.
Тем более, что система глючит то в одном банке, то в другом банке - там уже перещли на новую джаву, которая обновляется чуть не раз в сутки, а в другом решили повременить и компьютер бухгалтера с половиной банков не может связаться.
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30.04.2020 11:38 Ответить
Объясняю каждым банком берется процент за обслуживание любого договора в том числе и договора на обслуживание зарплатной карты. Проценты в банках разные плюс ещё процент за перевод с одного банка в другой ну ивсякое разное! А для бухгалтерии да ещё и гемор куча платежек по разным банкам. Тут я с тобой согласен. Вот только одного не пойму нахрен такие заморочки кому нужны? И что плохого в том что все сотрудники получают зарплату в одном баанке?
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30.04.2020 11:45 Ответить
Які там ще затрати?
Переважна більшість працівників всерівно обере "Приватбанк". Хоча б через те що там є "Приват 24".
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30.04.2020 11:23 Ответить
Гы-гы-гы.
Ни один нормальный человек услугами этого отстоя давно не пользуется.
Не знаю в Киеве ни одной солидной фирмы, которая бы с ним работала, только приезжие заробитчане его очень любят.
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30.04.2020 11:26 Ответить
Ну з Куівом все зрозуміло................
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30.04.2020 11:29 Ответить
А чем тебе приват не нравиться?
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30.04.2020 11:35 Ответить
Тем, что с этим банком постоянно происходят какие то подковерные игры и неровен час в любой момент получить геморрой на свою задницу.
Наблюдали уже толпы вкладчиков под разными энергобанками и прочими родоводами-армами-вабанками.
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30.04.2020 11:43 Ответить
Ну да согласен если его отдадут Бене то банку лапти! Но как расчетный банк для разных кассовых операций он самый удобный!
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30.04.2020 11:46 Ответить
Ну да нуда! А с какими солидные фирмы любят работать? Не со Сбербанком россии?
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30.04.2020 11:37 Ответить
Давно пора!
А то вже дістали зі своїм нав'язуванням банків.
І нав'язують же такі нікчемні як - "Укргазбанк" або "Ощадбанк".
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30.04.2020 11:21 Ответить
В Украине надо максимум 5 банков . Сделать 5 больших банков , и дать людям дешевые кредиты
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30.04.2020 11:24 Ответить
5банкам легче прийти к сговору! И получишь ты дешёвык депозиты и дорогие кредиты!
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30.04.2020 11:32 Ответить
Законы , принимаешь законы
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30.04.2020 11:44 Ответить
Какой закон? Что процент кредита не должен быть выше опредёлёного% но если банку будет не выгодно кредиты давать они просто его давать не будут или обанкротятся! зачем легулировать то что саморегулируеться конкуренцией?
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30.04.2020 11:52 Ответить
Почему выгодно давать в Дании кредиты под 0 % ?

Самый дешевый кредит: в Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов - то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты
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30.04.2020 12:03 Ответить
А какой конкуренции может идти речь в Украине?
Зачем государство, то есть гражданам конкуренция в банках ?
Как по мне , конкуренция так называемая это развод для лохов , когда тебе предлагают 20%

Почему не вести законом регулирования для кредитов ?
И 5 больших банков заработаются на количестве выданных кредитов, а не на %
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30.04.2020 12:09 Ответить
Я брал кредит на машину, мне дали под 2,5 , а почему не дали под 3,5 ? Потому что конкуренция? Так другой банк тоже мог себе поставить под 3,5? Почему не ставит ? Потому что законом запрещено грабить . Закон ! А конкуренция такая , что мы договорится по 3,5 , а закон не десть сделать 3,5 , вот и все
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30.04.2020 12:18 Ответить
Я конечно извиняюсь а какая разница в каком банке получать зарплату? Сейчас из-за одного умника бухгалтелирия получить кучу головной боли!
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30.04.2020 11:34 Ответить
Большая. Раньше каждый гавноработодатель навязывал тебе свой банк, а как ты уволился, не всегда закрывал в зарплатном проекте счета, даже по твоей просьбе. Потом за тобой бегают исполнительные службы и прочие олени из левых банков с требованием оплатить 300 грн долга ща использование карты, хотя по факту они тебе ещё и должны остались, заблокировав сумму(в моём случае Финансы и Кредит который закрылся, выдумал мне долгов). В нормальных странах всегда ты мог быть клиентом одного банка и просто предоставлять счёт свой.
Плюс это добавит конкуренции, банки останутся без откатов за зарплатные проекты и им нужно будет привлекать реальных клиентов.
А что должно для бухгалтерии поменяться ? Они всё равно засылали ведомость в свой банк, со списком счетов, а процессинг был на стороне банка.
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30.04.2020 11:47 Ответить
Первый раз о таком слышу.
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30.04.2020 11:50 Ответить
у нас та же ситуация была, только с другим банком
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30.04.2020 12:55 Ответить
"Финансы и Кредит "

В те лайно вляпатись можна було або зовсім безмозким чи за відкати.
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30.04.2020 13:56 Ответить
"Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике." - Т.е. это и так предусмотрено законодательством, но все равно надо отдельное постановление НБУ?
И почему раньше это не работало, а при новом постановлении заработает?
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30.04.2020 11:36 Ответить
не зовсім так. ця норма й раніше працювала, необхідними були виключно обізнаність та бажання працівника.
так, на моєму місці роботи вже у 2016-му працівники отримували зарплату в різних банківських установах.
тож все це нагадує радше імітацію діяльності аніж справжню діяльність.
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30.04.2020 11:49 Ответить
Так я знаю что она работала, т.к. сам пользуюсь счетом в другом банке нежели в фирме по умолчанию.
"тож все це нагадує радше імітацію діяльності аніж справжню діяльність" - так вот в этом и вопрос.
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30.04.2020 12:02 Ответить
Мне ощадбанк 3 месяца не мог подключить зарплатную карту. Ощад-гребаный совковый отстойник. Еще и кредитку впаривали внаглую.
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30.04.2020 11:38 Ответить
Какой народ, такая и власть , такой и банк . В Дании я такое делаю за 5 минут по телефону
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30.04.2020 11:46 Ответить
В привате тоже
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30.04.2020 11:48 Ответить
Моему знакомому в сбере не могли пол года подключить так что ощад посравнению со сбером няшка!
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30.04.2020 11:48 Ответить
Это называется деградация
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30.04.2020 11:49 Ответить
мне за 10 дней подключил
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30.04.2020 12:05 Ответить
уррррррррра
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30.04.2020 12:05 Ответить
А типа раньше были проблемы ? Я куда хотел, такие реквизиты бухгалтерии и дал. Вся фирма получала зарплату на карты в одном банке, а я - в своём. И никаких проблем не было.
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30.04.2020 12:27 Ответить
давай Дойче Банк АГ, Франкфурт.
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30.04.2020 12:27 Ответить
 
 