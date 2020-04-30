НБУ дозволив українцям самим обирати банк для отримання зарплати

Національний банк України змінив порядок переказу коштів роботодавцями на рахунки своїх працівників, розширивши право працевлаштованих громадян на вільний вибір банку, на рахунки якого вони хочуть отримувати зарплату.

Відповідну постанову Нацбанк ухвалив 29 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Постанова має набрати чинності з 1 січня 2021 року.

"Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем і працівником про право працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати", - пояснюють у Нацбанку.

Вільний вибір працівниками банку, на рахунки якого вони будуть отримувати зарплату, стане можливим завдяки переходу на міжнародний стандарт номера банківського рахунку (IBAN).

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"Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", – прокоментував заступник Голови Національного банку Сергій Холод.