НБУ дозволив українцям самим обирати банк для отримання зарплати
Національний банк України змінив порядок переказу коштів роботодавцями на рахунки своїх працівників, розширивши право працевлаштованих громадян на вільний вибір банку, на рахунки якого вони хочуть отримувати зарплату.
Відповідну постанову Нацбанк ухвалив 29 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Постанова має набрати чинності з 1 січня 2021 року.
"Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем і працівником про право працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати", - пояснюють у Нацбанку.
Вільний вибір працівниками банку, на рахунки якого вони будуть отримувати зарплату, стане можливим завдяки переходу на міжнародний стандарт номера банківського рахунку (IBAN).
"Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", – прокоментував заступник Голови Національного банку Сергій Холод.
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Процент тут причем?
Зарплату на карточки перечисляет бухгалтерия и ей проще запузырить все одной ведомостью в один банк.
Если на фирме каждый начнет качать права, то его скорее выгонять нах, а не будут нанимать еще одного бухгалтера, задачей которого будет целый день перечислять средства в разные банки.
Тем более, что система глючит то в одном банке, то в другом банке - там уже перещли на новую джаву, которая обновляется чуть не раз в сутки, а в другом решили повременить и компьютер бухгалтера с половиной банков не может связаться.
Переважна більшість працівників всерівно обере "Приватбанк". Хоча б через те що там є "Приват 24".
Ни один нормальный человек услугами этого отстоя давно не пользуется.
Не знаю в Киеве ни одной солидной фирмы, которая бы с ним работала, только приезжие заробитчане его очень любят.
Наблюдали уже толпы вкладчиков под разными энергобанками и прочими родоводами-армами-вабанками.
А то вже дістали зі своїм нав'язуванням банків.
І нав'язують же такі нікчемні як - "Укргазбанк" або "Ощадбанк".
Самый дешевый кредит: в Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов - то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты
Зачем государство, то есть гражданам конкуренция в банках ?
Как по мне , конкуренция так называемая это развод для лохов , когда тебе предлагают 20%
Почему не вести законом регулирования для кредитов ?
И 5 больших банков заработаются на количестве выданных кредитов, а не на %
Плюс это добавит конкуренции, банки останутся без откатов за зарплатные проекты и им нужно будет привлекать реальных клиентов.
А что должно для бухгалтерии поменяться ? Они всё равно засылали ведомость в свой банк, со списком счетов, а процессинг был на стороне банка.
В те лайно вляпатись можна було або зовсім безмозким чи за відкати.
И почему раньше это не работало, а при новом постановлении заработает?
так, на моєму місці роботи вже у 2016-му працівники отримували зарплату в різних банківських установах.
тож все це нагадує радше імітацію діяльності аніж справжню діяльність.
"тож все це нагадує радше імітацію діяльності аніж справжню діяльність" - так вот в этом и вопрос.