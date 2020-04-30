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Правительство выделило 1,6 млрд грн помощи для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей

Правительство выделило 1,6 млрд грн помощи для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей

Кабинет Министров выделил средства в сумме 1,6 миллиарда гривен из фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей (ФЛП), избравших упрощенную систему налогообложения, которые относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную, передает Цензор.НЕТ.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики", - цитирует пресс-служба Лазебную.

Министр уверена, что в ближайшее время, после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, программа полностью заработает. Такое решение правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей ФЛП.

В министерстве также напомнили, что, согласно постановлению правительства "некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которое было принято 22 апреля, пособие на детей физлицам-предпринимателям, относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Отмечается, что выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

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Автор: 

дети (6581) Кабмин (14036) предприниматели (1234) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+7
Не поняла - а 15 - 13 лет НЕ ДЕТИ ?

ВЫ ОФУЕЛИ ? Их кормить не надо ?
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30.04.2020 11:31 Ответить
+2
Самі *бедові * з бутіків будуть за баблос в черзі стояти ..
З дотриманням звісно ..карантинної дістанції .
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30.04.2020 11:30 Ответить
+2
95 квартал кіно зніме
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30.04.2020 11:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
дякуюдужедякую- ми перемогли! Відосик буде?
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30.04.2020 11:24 Ответить
95 квартал кіно зніме
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30.04.2020 11:30 Ответить
А про ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ,не забыли ???
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30.04.2020 11:26 Ответить
Ничего не понял.
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30.04.2020 11:27 Ответить
Самі *бедові * з бутіків будуть за баблос в черзі стояти ..
З дотриманням звісно ..карантинної дістанції .
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30.04.2020 11:30 Ответить
И в масках?
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30.04.2020 11:42 Ответить
на свята собі "бабла" виділили... хто проконтрлолює їхні виплати....
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30.04.2020 11:29 Ответить
Не поняла - а 15 - 13 лет НЕ ДЕТИ ?

ВЫ ОФУЕЛИ ? Их кормить не надо ?
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30.04.2020 11:31 Ответить
Обыкновенная программа ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В СЛОВАКИИ
1. Всем детям до 18 лет ежемесячно выплачивают -28 евро ( даже не гражданам , а ВНЖ и ПМЖ)
2 до 3 лет - 200 евро ежемесячно
3 до 1 года- 70 процентов зарплаты

и это без коронавируса действует годами
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30.04.2020 11:33 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191813.html Житомир.info | Житомирські ФОПи зібралися на автопробіг: вимагають дозволити їм працювати під час карантину Правительство выделило 1,6 млрд грн помощи для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей - Цензор.НЕТ 3871
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30.04.2020 11:32 Ответить
Цікаво за кого голосували ці вимагачі.
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30.04.2020 11:41 Ответить
Ну знамо дело за кого! За нові обличча!
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30.04.2020 11:44 Ответить
Влада Зелених на межі... заливають люмпенів бюджетними грошами загоняючи нас в борги.
Цікаво, коли поставлять перед фактом, що усе, пізд.ц і ми маємо на колінах повзти до *****?
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30.04.2020 11:32 Ответить
Это не моя правда. Она есть в общем доступе. Для особо тупых порохоботов (надеюсь, ты теперь не будешь отрицать, что ты - порохобот. Зашкварился по полной. ) даю ссылку: https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году
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30.04.2020 11:58 Ответить
Воровство в законе.
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30.04.2020 11:50 Ответить
А у рабочих которые остались без работы и зарплаты, детей типо нет, или их кормить необязательно? или если они работают за маленькие деньги, то можно вообще не платить, мож и так обойдутся?
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30.04.2020 11:51 Ответить
працював по-чорному?
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30.04.2020 12:14 Ответить
Я об избирательной помощи! Дети у всех!
Чем сами рабочие хуже предпринимателей ? Чем дети рабочих, хуже детей предпринимателей, им не нужны деньги?
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30.04.2020 12:32 Ответить
Потрібно усім дітям допомогу щомісячно виплачувати, замість виплати після народження, чим користуються бомжі і п'яниці. А ще економити потрібно, бо швидко держава збанкрутіє, в уряді і держорганах - лише дебіли і хапуни.
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30.04.2020 11:52 Ответить
Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей - Цензор.НЕТ 4526
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30.04.2020 11:57 Ответить
Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей - Цензор.НЕТ 5275
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30.04.2020 11:58 Ответить
физических лиц-предпринимателей - это торгаши-спекулянты? Ну и зачем им деньги платить? Спекулянтов-дармоедов нужно как класс уничтожать...
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30.04.2020 12:03 Ответить
в 11 лет ребенку уже можно объяснить, что нех... жрать
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30.04.2020 12:03 Ответить
А если детей нет, то что? Есть не надо?
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30.04.2020 12:07 Ответить
я бы не принимала эту помощь.
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30.04.2020 12:29 Ответить
ага власникам ФОПів гроші дадуть..і іхнім найманим працівникам..... фуя! Я так все зрозумів?
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30.04.2020 12:59 Ответить
Да. Богатым нужно помогать. А бедные никого не интересуют.
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30.04.2020 13:03 Ответить
 
 