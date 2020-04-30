Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей

Кабінет міністрів виділив кошти в сумі 1,6 мільярда гривень з фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців (ФОП), які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики із посиланням на міністерку Марину Лазебну, передає Цензор.НЕТ.

"Це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей у період карантину, які послідовно реалізує Мінсоцполітики", - цитує пресслужба Лазебну.

Міністерка впевнена, що найближчим часом, після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України, програма повністю запрацює. Таке рішення Уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей із 337 тисяч сімей ФОПів.

У міністерстві також нагадали, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", яка була ухввалена 22 квітня 2020 року, допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку, надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку в розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2218 гривень).

Зазначається, що виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його скасування.

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