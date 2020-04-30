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Новини
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Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей

Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей

Кабінет міністрів виділив кошти в сумі 1,6 мільярда гривень з фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців (ФОП), які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики із посиланням на міністерку Марину Лазебну, передає Цензор.НЕТ.

"Це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей у період карантину, які послідовно реалізує Мінсоцполітики", - цитує пресслужба Лазебну.

Міністерка впевнена, що найближчим часом, після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України, програма повністю запрацює. Таке рішення Уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей із 337 тисяч сімей ФОПів.

У міністерстві також нагадали, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", яка була ухввалена 22 квітня 2020 року, допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку, надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку в розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2218 гривень).

Зазначається, що виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його скасування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ дозволив українцям самим обирати банк для отримання зарплати

Автор: 

діти (5157) Кабмін (14163) підприємці (621) Міністерство соціальної політики (1275) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+7
Не поняла - а 15 - 13 лет НЕ ДЕТИ ?

ВЫ ОФУЕЛИ ? Их кормить не надо ?
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30.04.2020 11:31 Відповісти
+2
Самі *бедові * з бутіків будуть за баблос в черзі стояти ..
З дотриманням звісно ..карантинної дістанції .
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30.04.2020 11:30 Відповісти
+2
95 квартал кіно зніме
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30.04.2020 11:30 Відповісти
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дякуюдужедякую- ми перемогли! Відосик буде?
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30.04.2020 11:24 Відповісти
95 квартал кіно зніме
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30.04.2020 11:30 Відповісти
А про ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ,не забыли ???
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30.04.2020 11:26 Відповісти
Ничего не понял.
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30.04.2020 11:27 Відповісти
Самі *бедові * з бутіків будуть за баблос в черзі стояти ..
З дотриманням звісно ..карантинної дістанції .
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30.04.2020 11:30 Відповісти
И в масках?
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30.04.2020 11:42 Відповісти
на свята собі "бабла" виділили... хто проконтрлолює їхні виплати....
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30.04.2020 11:29 Відповісти
Не поняла - а 15 - 13 лет НЕ ДЕТИ ?

ВЫ ОФУЕЛИ ? Их кормить не надо ?
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30.04.2020 11:31 Відповісти
Обыкновенная программа ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В СЛОВАКИИ
1. Всем детям до 18 лет ежемесячно выплачивают -28 евро ( даже не гражданам , а ВНЖ и ПМЖ)
2 до 3 лет - 200 евро ежемесячно
3 до 1 года- 70 процентов зарплаты

и это без коронавируса действует годами
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30.04.2020 11:33 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191813.html Житомир.info | Житомирські ФОПи зібралися на автопробіг: вимагають дозволити їм працювати під час карантину Правительство выделило 1,6 млрд грн помощи для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей - Цензор.НЕТ 3871
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Цікаво за кого голосували ці вимагачі.
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30.04.2020 11:41 Відповісти
Ну знамо дело за кого! За нові обличча!
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Влада Зелених на межі... заливають люмпенів бюджетними грошами загоняючи нас в борги.
Цікаво, коли поставлять перед фактом, що усе, пізд.ц і ми маємо на колінах повзти до *****?
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Это не моя правда. Она есть в общем доступе. Для особо тупых порохоботов (надеюсь, ты теперь не будешь отрицать, что ты - порохобот. Зашкварился по полной. ) даю ссылку: https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году
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30.04.2020 11:58 Відповісти
Воровство в законе.
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30.04.2020 11:50 Відповісти
А у рабочих которые остались без работы и зарплаты, детей типо нет, или их кормить необязательно? или если они работают за маленькие деньги, то можно вообще не платить, мож и так обойдутся?
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30.04.2020 11:51 Відповісти
працював по-чорному?
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30.04.2020 12:14 Відповісти
Я об избирательной помощи! Дети у всех!
Чем сами рабочие хуже предпринимателей ? Чем дети рабочих, хуже детей предпринимателей, им не нужны деньги?
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30.04.2020 12:32 Відповісти
Потрібно усім дітям допомогу щомісячно виплачувати, замість виплати після народження, чим користуються бомжі і п'яниці. А ще економити потрібно, бо швидко держава збанкрутіє, в уряді і держорганах - лише дебіли і хапуни.
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30.04.2020 11:52 Відповісти
Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей - Цензор.НЕТ 4526
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30.04.2020 11:57 Відповісти
Уряд виділив 1,6 млрд грн допомоги для ФОПів, які мають дітей - Цензор.НЕТ 5275
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30.04.2020 11:58 Відповісти
физических лиц-предпринимателей - это торгаши-спекулянты? Ну и зачем им деньги платить? Спекулянтов-дармоедов нужно как класс уничтожать...
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30.04.2020 12:03 Відповісти
в 11 лет ребенку уже можно объяснить, что нех... жрать
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30.04.2020 12:03 Відповісти
А если детей нет, то что? Есть не надо?
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30.04.2020 12:07 Відповісти
я бы не принимала эту помощь.
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30.04.2020 12:29 Відповісти
ага власникам ФОПів гроші дадуть..і іхнім найманим працівникам..... фуя! Я так все зрозумів?
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30.04.2020 12:59 Відповісти
Да. Богатым нужно помогать. А бедные никого не интересуют.
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30.04.2020 13:03 Відповісти
 
 