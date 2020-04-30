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Новости Коронавирус и карантин
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21 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 664 заболевших, - ОГА

21 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 664 заболевших, - ОГА

На Киевщине официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 30 апреля 2020 официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки зафиксирован 21 новый случай.

137 человек находятся на стационарном лечении, а 527 - на самоизоляции.

Выздоровели 73 человека, в том числе 4 ребенка.

За время пандемии умерло - 15 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2390 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 108 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 4188 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4209) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ну не поверит в эти цифры здравомыслящий человек, занижение в 20 раз минимум
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30.04.2020 11:45 Ответить
та ти що. Серозно? ти прикинув це число по пустим лікарням?
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30.04.2020 12:05 Ответить
Бубучка підвозить все нові порції вірусу. Ай маладєц!
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30.04.2020 11:51 Ответить
21 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 664 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 3662
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30.04.2020 11:55 Ответить
А какая разніца?
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30.04.2020 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R25RdOOyZ_I&t=2405s ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ: Доктор Рашид Буттар обвиняет Гейтса и Фаучи в организации фальшивой пандемии
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30.04.2020 12:15 Ответить
 
 