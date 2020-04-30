21 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 664 заболевших, - ОГА

На Киевщине официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 30 апреля 2020 официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки зафиксирован 21 новый случай.

137 человек находятся на стационарном лечении, а 527 - на самоизоляции.

Выздоровели 73 человека, в том числе 4 ребенка.

За время пандемии умерло - 15 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2390 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 108 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 4188 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ