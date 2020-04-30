Киев выделил на доплаты медикам почти 900 млн гривен, - Кличко
Столичная власть ищет любые возможности для помощи медработникам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков. Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги - в том числе на выплату зарплаты сотрудникам - из Государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, - медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн гривен", - сказал Кличко.
За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты. - пропорционально отработанному времени при полной занятости.
Для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер - 3000, для младшего медицинского персонала - 1000 гривен.
"Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тыс. гривен зарплаты, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель", - отметил мэр столицы.
Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март.
Для этого город дополнительно выделил 12 400 000 грн.
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