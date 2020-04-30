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Новости Коронавирус и карантин
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Киев выделил на доплаты медикам почти 900 млн гривен, - Кличко

Киев выделил на доплаты медикам почти 900 млн гривен, - Кличко

Столичная власть ищет любые возможности для помощи медработникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков. Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги - в том числе на выплату зарплаты сотрудникам - из Государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, - медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн гривен", - сказал Кличко.

За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты. - пропорционально отработанному времени при полной занятости.

Для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер - 3000, для младшего медицинского персонала - 1000 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10% заболевших киевлян - медики, всего у 148 медработников Киева подтвержден COVID-19, - Кличко

"Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тыс. гривен зарплаты, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель", - отметил мэр столицы.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март.

Для этого город дополнительно выделил 12 400 000 грн.

карантин (16729) Кличко Виталий (4654) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Когда весь этот бред закончится, предлагаю провести переаттестацию медиков, дабы отделить медиков от "медиков" Это будет справедливо по отношению к настоящим врачам. И уж потом говорить с ними, что им нужно, чтобы в виду жизненных обстоятельств они не превратились в белохалатников. Настоящим врачам, долгие лета желаю.
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30.04.2020 12:28 Ответить
+4
260 миллионов выделил министр степанов с шмыгалем и зелей на зарплату по всей Украине! Сравните цифры .Кличко ,респект!!
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30.04.2020 13:05 Ответить
+3
Представляю как завидуют медики по стране своим столичным коллегам.
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30.04.2020 12:42 Ответить
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А сколько выделили медикам с продажи должностей?
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30.04.2020 12:19 Ответить
Когда весь этот бред закончится, предлагаю провести переаттестацию медиков, дабы отделить медиков от "медиков" Это будет справедливо по отношению к настоящим врачам. И уж потом говорить с ними, что им нужно, чтобы в виду жизненных обстоятельств они не превратились в белохалатников. Настоящим врачам, долгие лета желаю.
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30.04.2020 12:28 Ответить
Представляю как завидуют медики по стране своим столичным коллегам.
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30.04.2020 12:42 Ответить
260 миллионов выделил министр степанов с шмыгалем и зелей на зарплату по всей Украине! Сравните цифры .Кличко ,респект!!
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30.04.2020 13:05 Ответить
А сколько денег выделил медика Киева Кабмин во главе с ахметовской куклой шмыгалем? Шо, опять х…. ни чего? А гидрант из фонда борьбы с коронавирусом? Или там денежка из моего кармана только на шаурму для бубочки? мама Рима, ты в курсе, старая с..ка, какого морального урода ты родила и вырастила с папашей Сашей?
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30.04.2020 12:50 Ответить
зрада.
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30.04.2020 13:06 Ответить
Конечно зрада. Не должен какой-то там мэр "без мозгов" опускать так жёстко всё правительство во главе с президентом. Судить его надо за госизмену в условиях ЧС.
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30.04.2020 13:15 Ответить
всё наоборот, он с мозгами и повышает престиж всё правительства во главе с президентом.
Наградить его надо за работу в условиях ЧС.
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30.04.2020 13:21 Ответить
Рассказать, что такое ирония? Но при этом он реально загнал под плинтус всё правительство, вряд ли они ему такое простят.
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30.04.2020 13:32 Ответить
рассказать что такое сарказм? Но при этом он реально возвысил под потолок всё правительство. Его обязательно наградят.
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30.04.2020 19:55 Ответить
Мне медикам денег не жалко. Но вот цифры меня смущают. Сколько заболевших этим коронавирусом в Киеве лежит сейчас в стационаре? Сотни три? Кому 900 млн. грн.? По 3 млн. на каждого медика?
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30.04.2020 13:18 Ответить
Персонала, кто работает с заболевшими намного больше, а не один на человека. Это весь персонал клиник, это лаборанты, это сотрудники скорой помощи и много кто еще, включая санитаров и тех, кто занимается лечащимися дома..
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30.04.2020 13:37 Ответить
 
 