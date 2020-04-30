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Новини Коронавірус і карантин
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Київ виділив на доплати медикам майже 900 млн гривень, - Кличко

Київ виділив на доплати медикам майже 900 млн гривень, - Кличко

Столична влада шукає будь-які можливості для допомоги медпрацівникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Місто шукає будь-які можливості для допомоги і підтримки медиків. Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медзаклади країни отримують гроші - в тому числі на виплату зарплати співробітникам - з Державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, - медична реформа. Київ віднайшов і виділив із міського бюджету на доплати медикам майже 900 мільйонів гривень", - сказав Віталій Кличко.

За квітень медпрацівники комунальних некомерційних підприємств столиці, що надають вторинну (тобто спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати. - Пропорційно відпрацьованого часу за умови повної зайнятості.

Також читайте: У Чернівецькій області СOVID-19 виявили у 264 медиків, 3 із них померли. Половина медпрацівників заразилася під час надання допомоги пацієнтам, - ОДА

Для лікарів сума нарахувань становить 4 тисячі гривень, для медичних сестер - 3 тисячі, для молодшого медичного персоналу - 1 тисячу гривень.

"Лікарі ж, які працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на коронавірус, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів Таким чином лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають і за квітень", - зазначив мер столиці.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримали премію за березень.

Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

Читайте: На 29 квітня коронавірус виявлено у 1976 медиків, - ЦГЗ

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3529) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Когда весь этот бред закончится, предлагаю провести переаттестацию медиков, дабы отделить медиков от "медиков" Это будет справедливо по отношению к настоящим врачам. И уж потом говорить с ними, что им нужно, чтобы в виду жизненных обстоятельств они не превратились в белохалатников. Настоящим врачам, долгие лета желаю.
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30.04.2020 12:28 Відповісти
+4
260 миллионов выделил министр степанов с шмыгалем и зелей на зарплату по всей Украине! Сравните цифры .Кличко ,респект!!
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30.04.2020 13:05 Відповісти
+3
Представляю как завидуют медики по стране своим столичным коллегам.
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30.04.2020 12:42 Відповісти
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А сколько выделили медикам с продажи должностей?
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30.04.2020 12:19 Відповісти
Когда весь этот бред закончится, предлагаю провести переаттестацию медиков, дабы отделить медиков от "медиков" Это будет справедливо по отношению к настоящим врачам. И уж потом говорить с ними, что им нужно, чтобы в виду жизненных обстоятельств они не превратились в белохалатников. Настоящим врачам, долгие лета желаю.
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30.04.2020 12:28 Відповісти
Представляю как завидуют медики по стране своим столичным коллегам.
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30.04.2020 12:42 Відповісти
260 миллионов выделил министр степанов с шмыгалем и зелей на зарплату по всей Украине! Сравните цифры .Кличко ,респект!!
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30.04.2020 13:05 Відповісти
А сколько денег выделил медика Киева Кабмин во главе с ахметовской куклой шмыгалем? Шо, опять х…. ни чего? А гидрант из фонда борьбы с коронавирусом? Или там денежка из моего кармана только на шаурму для бубочки? мама Рима, ты в курсе, старая с..ка, какого морального урода ты родила и вырастила с папашей Сашей?
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30.04.2020 12:50 Відповісти
зрада.
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30.04.2020 13:06 Відповісти
Конечно зрада. Не должен какой-то там мэр "без мозгов" опускать так жёстко всё правительство во главе с президентом. Судить его надо за госизмену в условиях ЧС.
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30.04.2020 13:15 Відповісти
всё наоборот, он с мозгами и повышает престиж всё правительства во главе с президентом.
Наградить его надо за работу в условиях ЧС.
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30.04.2020 13:21 Відповісти
Рассказать, что такое ирония? Но при этом он реально загнал под плинтус всё правительство, вряд ли они ему такое простят.
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30.04.2020 13:32 Відповісти
рассказать что такое сарказм? Но при этом он реально возвысил под потолок всё правительство. Его обязательно наградят.
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30.04.2020 19:55 Відповісти
Мне медикам денег не жалко. Но вот цифры меня смущают. Сколько заболевших этим коронавирусом в Киеве лежит сейчас в стационаре? Сотни три? Кому 900 млн. грн.? По 3 млн. на каждого медика?
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30.04.2020 13:18 Відповісти
Персонала, кто работает с заболевшими намного больше, а не один на человека. Это весь персонал клиник, это лаборанты, это сотрудники скорой помощи и много кто еще, включая санитаров и тех, кто занимается лечащимися дома..
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30.04.2020 13:37 Відповісти
 
 