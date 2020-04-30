Київ виділив на доплати медикам майже 900 млн гривень, - Кличко

Столична влада шукає будь-які можливості для допомоги медпрацівникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Місто шукає будь-які можливості для допомоги і підтримки медиків. Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медзаклади країни отримують гроші - в тому числі на виплату зарплати співробітникам - з Державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, - медична реформа. Київ віднайшов і виділив із міського бюджету на доплати медикам майже 900 мільйонів гривень", - сказав Віталій Кличко.

За квітень медпрацівники комунальних некомерційних підприємств столиці, що надають вторинну (тобто спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати. - Пропорційно відпрацьованого часу за умови повної зайнятості.

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Для лікарів сума нарахувань становить 4 тисячі гривень, для медичних сестер - 3 тисячі, для молодшого медичного персоналу - 1 тисячу гривень.

"Лікарі ж, які працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на коронавірус, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів Таким чином лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають і за квітень", - зазначив мер столиці.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримали премію за березень.

Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

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