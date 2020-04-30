Київ виділив на доплати медикам майже 900 млн гривень, - Кличко
Столична влада шукає будь-які можливості для допомоги медпрацівникам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Місто шукає будь-які можливості для допомоги і підтримки медиків. Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медзаклади країни отримують гроші - в тому числі на виплату зарплати співробітникам - з Державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, - медична реформа. Київ віднайшов і виділив із міського бюджету на доплати медикам майже 900 мільйонів гривень", - сказав Віталій Кличко.
За квітень медпрацівники комунальних некомерційних підприємств столиці, що надають вторинну (тобто спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати. - Пропорційно відпрацьованого часу за умови повної зайнятості.
Для лікарів сума нарахувань становить 4 тисячі гривень, для медичних сестер - 3 тисячі, для молодшого медичного персоналу - 1 тисячу гривень.
"Лікарі ж, які працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на коронавірус, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів Таким чином лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають і за квітень", - зазначив мер столиці.
Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримали премію за березень.
Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наградить его надо за работу в условиях ЧС.