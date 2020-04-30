Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост советника президента может быть недостаточным для принесения результатов.
Об этом сказала Кравчук, отвечая на вопрос, на какой должности Михеил Саакашвили принес бы наибольшую пользу украинскому государству, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Он бы принес пользу там, где ему позволили бы делать какие-то полезные вещи. Мне кажется, что это могло бы быть и правительство, и, возможно, какой-то координационный совет, где есть возможность координировать или различные органы совета, или различные ведомства. Назначение просто советником - видимо, недостаточно для результатов", - считает нардеп.
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вообще-то о каких реформах идет речь?
где программа реформ Зеленского?
Ее нет !!!!!!!!!!!
Порох заявил реформы и большинство их провел
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Все мы знаем, кто котик Бубу - тот ещё обжора. Но в этой серии котёнку захотелось чего-то новенького и он решил попробовать все ...
https://www.youtube.com/watch?v=82onUC2VnaA
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук.
Слуги запутались...
Слуги запутались...
приткнуть куда нибудь......
вот интересно..., Михо действительно так опустился, что ему не стыдно..?
и шашлык сготовит и перед Слугами толкнет речь о порошенко-барыге..
Это будет очень смешно.... - бе-бе-бе....
Зебилы такие тупые, что аж неудобно за них
Пис..та из Горловки, переползшая в Киев на проживание и работу, с ватными ублюдками-манкуртами издевается над украинским учителем, который рассказывает о Революции Достоинства на уроке истории!
https://www.youtube.com/watch?v=Os3qZPKdCyE
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Теперь они лезут со всех щелей - настало их время...