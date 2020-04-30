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Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук

Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, -

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост советника президента может быть недостаточным для принесения результатов.

Об этом сказала Кравчук, отвечая на вопрос, на какой должности Михеил Саакашвили принес бы наибольшую пользу украинскому государству, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Он бы принес пользу там, где ему позволили бы делать какие-то полезные вещи. Мне кажется, что это могло бы быть и правительство, и, возможно, какой-то координационный совет, где есть возможность координировать или различные органы совета, или различные ведомства. Назначение просто советником - видимо, недостаточно для результатов", - считает нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+8
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6740
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30.04.2020 14:41 Ответить
+6
назначьте его премьером и он ускорит ваш конец !

вообще-то о каких реформах идет речь?
где программа реформ Зеленского?
Ее нет !!!!!!!!!!!

Порох заявил реформы и большинство их провел
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30.04.2020 14:27 Ответить
+5
Историческая личность все никак не может определиться с тем местом, которое уготовила ему история. Сортир - вот его место.
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30.04.2020 14:21 Ответить
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Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 410
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30.04.2020 14:21 Ответить
назначьте его премьером и он ускорит ваш конец !

вообще-то о каких реформах идет речь?
где программа реформ Зеленского?
Ее нет !!!!!!!!!!!

Порох заявил реформы и большинство их провел
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30.04.2020 14:27 Ответить
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6113
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30.04.2020 14:30 Ответить
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6740
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30.04.2020 14:41 Ответить
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30.04.2020 14:53 Ответить
ты курва по что Вестерос спалила - все хотел тебя спросить))
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30.04.2020 18:13 Ответить
Историческая личность все никак не может определиться с тем местом, которое уготовила ему история. Сортир - вот его место.
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30.04.2020 14:21 Ответить
бу бу бу я танцую как могу
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30.04.2020 14:52 Ответить
назначьте его при ОП посудомоем..... только, боюсь, и из этого ничего не выйдет......
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30.04.2020 14:22 Ответить
Выйдет! Пусть ОП просрется!
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30.04.2020 14:23 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwrsPjhZDpAhXoxIsKHRPqDZEQtwIwAHoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfvnuJAWTEi8&usg=AOvVaw0Ly0Zn6vtzzmViC4LpCxsA Суровый КОТИК БУБУ #38. Челлендж зелий и цветных ...
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https://www.youtube.com/watch?v=fvnuJAWTEi8 Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8716
Все мы знаем, кто котик Бубу - тот ещё обжора. Но в этой серии котёнку захотелось чего-то новенького и он решил попробовать все ...
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30.04.2020 14:31 Ответить
лучше вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=82onUC2VnaA
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30.04.2020 14:36 Ответить
У слуг нарида свое толкование понятий "результат" и "польза".
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30.04.2020 14:23 Ответить
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура.
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук.

Слуги запутались...
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30.04.2020 14:23 Ответить
https://censor.net/user/181927

Слуги запутались...

Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 150
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30.04.2020 14:32 Ответить
Мы всё-таки на доброго царя надеемся?
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30.04.2020 14:24 Ответить
У вас не царь, а сцарь, херостук, на колчаковских фронтах раненный в голову. Еще и торчок со стажем. Короче свезло.
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30.04.2020 14:31 Ответить
трудоустроить президента Грузии .....
приткнуть куда нибудь......
вот интересно..., Михо действительно так опустился, что ему не стыдно..?
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30.04.2020 14:25 Ответить
Деффочкой по вызову назначите
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30.04.2020 14:30 Ответить
дежурным шашлычником...
и шашлык сготовит и перед Слугами толкнет речь о порошенко-барыге..
Это будет очень смешно.... - бе-бе-бе....
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30.04.2020 14:36 Ответить
У всех воров сразу живот крутит, как только видят Саакашвили. А тут вдруг вице-премьер!
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30.04.2020 14:32 Ответить
Ахметовский премьер прям кушать перестанет вместе с Собаковым

Зебилы такие тупые, что аж неудобно за них
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30.04.2020 14:48 Ответить
видимо, недостаточно для результатов(?) / Хозяин кодлана приказал- в будку .Значит , в будку. Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
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30.04.2020 14:33 Ответить
Вот что стало возможно при зебильной власти!
Пис..та из Горловки, переползшая в Киев на проживание и работу, с ватными ублюдками-манкуртами издевается над украинским учителем, который рассказывает о Революции Достоинства на уроке истории!
https://www.youtube.com/watch?v=Os3qZPKdCyE

Почитайте на фейсбуке ватный шабаш на странице этой свиносамки...
Теперь они лезут со всех щелей - настало их время...
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30.04.2020 14:39 Ответить
На самом деле он в Одессе ничего толком не сделал. В Грузии позорился со своей любовницей, имея жену и ребенка. А методы, которыми его люди выбивали деньги из бизнесменов? Если не отдашь - изнасилуем внучку...И что это за ручное управление он предлагает? Кто больше подлижется тому и поможет? Работали за него его замы. А та темная история, что он своего премьера пепельницей якобы убил? Его поддерживает тот, кто его не знает.Ему надо дать безопасную престижную должность, а то возьмут - скандал, не возьмут - скандал. Зачем вообще этот вопрос поднимали? Жил себе спокойно - и его не трогали и он никого не трогал. А теперь - не возьмут - враг, возьмут - кот в мешке. Будет ли польза?
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30.04.2020 14:50 Ответить
Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2087
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30.04.2020 14:53 Ответить
К стати почему то порохоботы вместе с сепарами ненавидят саака и открыто говорят об этом, порохоботы же поцреоты, а тыт такое паливо
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30.04.2020 14:54 Ответить
Потому что и Порох и Зеля - это одно и то же. Боятся, что Саака будет отбирать у них добро. Только этого они и боятся.
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30.04.2020 14:55 Ответить
Я с него ржу, как и с Зебила. Им бы дуэтом по клавишам стучать в Голубой устрице
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30.04.2020 15:26 Ответить
Це все рівно, що Саакашвілі злити в унітаз. А на рахунок Одеси, а що він міг зробити коли Порошенко і інші топбариги йому палки в колеса пхали як собак прокурорів нацьковували, чи ви думаєте, що мафія відмовиться від від хабарів і захапування нерухомості? Може вони бариги щей працювати захочуть. Грузія показала що злодій є злодій, їм плювати на окупантів, аби їх і їх статки не чіпали.
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30.04.2020 15:09 Ответить
Смотрю что в любимцев России подгорает от Михо. Жалко что в Украине много идиотов,которые обсерают врага Пуйла. Вам Пуйло денег не даст,он вас использует как французкого писателя.
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30.04.2020 15:34 Ответить
Да пристройте его в какой-нибудь вуз, пускай читает лекции о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей!
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30.04.2020 16:35 Ответить
Зеля окончательно доказал что он мало отличается от пороха - власть развращает - а абсолютная власть развращает абсолютно
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30.04.2020 18:15 Ответить
Ви помиляєтесь, ваш зеля дуже відрізняється від Порошенка і, на жаль, в гірший бік. Точніше, вони повні антиподи . Порошенко - державник, а ваш зеля плювати хотів на Україну.
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30.04.2020 18:42 Ответить
 
 