Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост советника президента может быть недостаточным для принесения результатов.

Об этом сказала Кравчук, отвечая на вопрос, на какой должности Михеил Саакашвили принес бы наибольшую пользу украинскому государству, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Он бы принес пользу там, где ему позволили бы делать какие-то полезные вещи. Мне кажется, что это могло бы быть и правительство, и, возможно, какой-то координационный совет, где есть возможность координировать или различные органы совета, или различные ведомства. Назначение просто советником - видимо, недостаточно для результатов", - считает нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура