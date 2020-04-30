Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, - "слуга народу" Кравчук

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на пост радника президента може бути недостатнім для результатів.

Про це сказала Кравчук, відповідаючи на питання, на якій посаді Міхеіл Саакашвілі приніс би найбільшу користь українській державі, говориться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Він би приніс користь там, де йому дозволили б робити якісь корисні речі. Мені здається, що це міг би бути і уряд, і, можливо, якась координаційна рада, де є можливість координувати або різні органи ради, або різні відомства. Призначення просто радником - мабуть, недостатньо для результатів", - вважає нардеп.

Також читайте: Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура