Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, - "слуга народу" Кравчук
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на пост радника президента може бути недостатнім для результатів.
Про це сказала Кравчук, відповідаючи на питання, на якій посаді Міхеіл Саакашвілі приніс би найбільшу користь українській державі, говориться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Він би приніс користь там, де йому дозволили б робити якісь корисні речі. Мені здається, що це міг би бути і уряд, і, можливо, якась координаційна рада, де є можливість координувати або різні органи ради, або різні відомства. Призначення просто радником - мабуть, недостатньо для результатів", - вважає нардеп.
Топ коментарі
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар30.04.2020 14:41 Відповісти Посилання
+6 Алекс Мышкевич
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+5 ggl chrm
показати весь коментар30.04.2020 14:21 Відповісти Посилання
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вообще-то о каких реформах идет речь?
где программа реформ Зеленского?
Ее нет !!!!!!!!!!!
Порох заявил реформы и большинство их провел
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwrsPjhZDpAhXoxIsKHRPqDZEQtwIwAHoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfvnuJAWTEi8&usg=AOvVaw0Ly0Zn6vtzzmViC4LpCxsA www.youtube.com › watch
https://www.youtube.com/watch?v=fvnuJAWTEi8
Все мы знаем, кто котик Бубу - тот ещё обжора. Но в этой серии котёнку захотелось чего-то новенького и он решил попробовать все ...
https://www.youtube.com/watch?v=82onUC2VnaA
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук.
Слуги запутались...
Слуги запутались...
приткнуть куда нибудь......
вот интересно..., Михо действительно так опустился, что ему не стыдно..?
и шашлык сготовит и перед Слугами толкнет речь о порошенко-барыге..
Это будет очень смешно.... - бе-бе-бе....
Зебилы такие тупые, что аж неудобно за них
Пис..та из Горловки, переползшая в Киев на проживание и работу, с ватными ублюдками-манкуртами издевается над украинским учителем, который рассказывает о Революции Достоинства на уроке истории!
https://www.youtube.com/watch?v=Os3qZPKdCyE
Почитайте на фейсбуке ватный шабаш на странице этой свиносамки...
Теперь они лезут со всех щелей - настало их время...