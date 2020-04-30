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Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, - "слуга народу" Кравчук

Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, -

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на пост радника президента може бути недостатнім для результатів.

Про це сказала Кравчук, відповідаючи на питання, на якій посаді Міхеіл Саакашвілі приніс би найбільшу користь українській державі, говориться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Він би приніс користь там, де йому дозволили б робити якісь корисні речі. Мені здається, що це міг би бути і уряд, і, можливо, якась координаційна рада, де є можливість координувати або різні органи ради, або різні відомства. Призначення просто радником - мабуть, недостатньо для результатів", - вважає нардеп.

Також читайте: Ідеально було б, якби Саакашвілі став радником президента з реформ, - "слуга народу" Качура

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+8
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6740
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30.04.2020 14:41 Відповісти
+6
назначьте его премьером и он ускорит ваш конец !

вообще-то о каких реформах идет речь?
где программа реформ Зеленского?
Ее нет !!!!!!!!!!!

Порох заявил реформы и большинство их провел
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30.04.2020 14:27 Відповісти
+5
Историческая личность все никак не может определиться с тем местом, которое уготовила ему история. Сортир - вот его место.
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30.04.2020 14:21 Відповісти
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Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 410
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30.04.2020 14:21 Відповісти
назначьте его премьером и он ускорит ваш конец !

вообще-то о каких реформах идет речь?
где программа реформ Зеленского?
Ее нет !!!!!!!!!!!

Порох заявил реформы и большинство их провел
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30.04.2020 14:27 Відповісти
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6113
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30.04.2020 14:30 Відповісти
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6740
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30.04.2020 14:41 Відповісти
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30.04.2020 14:53 Відповісти
ты курва по что Вестерос спалила - все хотел тебя спросить))
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30.04.2020 18:13 Відповісти
Историческая личность все никак не может определиться с тем местом, которое уготовила ему история. Сортир - вот его место.
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30.04.2020 14:21 Відповісти
бу бу бу я танцую как могу
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30.04.2020 14:52 Відповісти
назначьте его при ОП посудомоем..... только, боюсь, и из этого ничего не выйдет......
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30.04.2020 14:22 Відповісти
Выйдет! Пусть ОП просрется!
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30.04.2020 14:23 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwrsPjhZDpAhXoxIsKHRPqDZEQtwIwAHoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfvnuJAWTEi8&usg=AOvVaw0Ly0Zn6vtzzmViC4LpCxsA Суровый КОТИК БУБУ #38. Челлендж зелий и цветных ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwrsPjhZDpAhXoxIsKHRPqDZEQtwIwAHoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfvnuJAWTEi8&usg=AOvVaw0Ly0Zn6vtzzmViC4LpCxsA www.youtube.com › watch


https://www.youtube.com/watch?v=fvnuJAWTEi8 Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8716
Все мы знаем, кто котик Бубу - тот ещё обжора. Но в этой серии котёнку захотелось чего-то новенького и он решил попробовать все ...
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30.04.2020 14:31 Відповісти
лучше вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=82onUC2VnaA
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30.04.2020 14:36 Відповісти
У слуг нарида свое толкование понятий "результат" и "польза".
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30.04.2020 14:23 Відповісти
Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура.
Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук.

Слуги запутались...
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30.04.2020 14:23 Відповісти
https://censor.net/user/181927

Слуги запутались...

Назначение Саакашвили просто советником - видимо, недостаточно для результатов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 150
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30.04.2020 14:32 Відповісти
Мы всё-таки на доброго царя надеемся?
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30.04.2020 14:24 Відповісти
У вас не царь, а сцарь, херостук, на колчаковских фронтах раненный в голову. Еще и торчок со стажем. Короче свезло.
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30.04.2020 14:31 Відповісти
трудоустроить президента Грузии .....
приткнуть куда нибудь......
вот интересно..., Михо действительно так опустился, что ему не стыдно..?
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30.04.2020 14:25 Відповісти
Деффочкой по вызову назначите
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30.04.2020 14:30 Відповісти
дежурным шашлычником...
и шашлык сготовит и перед Слугами толкнет речь о порошенко-барыге..
Это будет очень смешно.... - бе-бе-бе....
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30.04.2020 14:36 Відповісти
У всех воров сразу живот крутит, как только видят Саакашвили. А тут вдруг вице-премьер!
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30.04.2020 14:32 Відповісти
Ахметовский премьер прям кушать перестанет вместе с Собаковым

Зебилы такие тупые, что аж неудобно за них
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30.04.2020 14:48 Відповісти
видимо, недостаточно для результатов(?) / Хозяин кодлана приказал- в будку .Значит , в будку. Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
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30.04.2020 14:33 Відповісти
Вот что стало возможно при зебильной власти!
Пис..та из Горловки, переползшая в Киев на проживание и работу, с ватными ублюдками-манкуртами издевается над украинским учителем, который рассказывает о Революции Достоинства на уроке истории!
https://www.youtube.com/watch?v=Os3qZPKdCyE

Почитайте на фейсбуке ватный шабаш на странице этой свиносамки...
Теперь они лезут со всех щелей - настало их время...
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30.04.2020 14:39 Відповісти
На самом деле он в Одессе ничего толком не сделал. В Грузии позорился со своей любовницей, имея жену и ребенка. А методы, которыми его люди выбивали деньги из бизнесменов? Если не отдашь - изнасилуем внучку...И что это за ручное управление он предлагает? Кто больше подлижется тому и поможет? Работали за него его замы. А та темная история, что он своего премьера пепельницей якобы убил? Его поддерживает тот, кто его не знает.Ему надо дать безопасную престижную должность, а то возьмут - скандал, не возьмут - скандал. Зачем вообще этот вопрос поднимали? Жил себе спокойно - и его не трогали и он никого не трогал. А теперь - не возьмут - враг, возьмут - кот в мешке. Будет ли польза?
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30.04.2020 14:50 Відповісти
Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2087
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30.04.2020 14:53 Відповісти
К стати почему то порохоботы вместе с сепарами ненавидят саака и открыто говорят об этом, порохоботы же поцреоты, а тыт такое паливо
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30.04.2020 14:54 Відповісти
Потому что и Порох и Зеля - это одно и то же. Боятся, что Саака будет отбирать у них добро. Только этого они и боятся.
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30.04.2020 14:55 Відповісти
Я с него ржу, как и с Зебила. Им бы дуэтом по клавишам стучать в Голубой устрице
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30.04.2020 15:26 Відповісти
Це все рівно, що Саакашвілі злити в унітаз. А на рахунок Одеси, а що він міг зробити коли Порошенко і інші топбариги йому палки в колеса пхали як собак прокурорів нацьковували, чи ви думаєте, що мафія відмовиться від від хабарів і захапування нерухомості? Може вони бариги щей працювати захочуть. Грузія показала що злодій є злодій, їм плювати на окупантів, аби їх і їх статки не чіпали.
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30.04.2020 15:09 Відповісти
Смотрю что в любимцев России подгорает от Михо. Жалко что в Украине много идиотов,которые обсерают врага Пуйла. Вам Пуйло денег не даст,он вас использует как французкого писателя.
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30.04.2020 15:34 Відповісти
Да пристройте его в какой-нибудь вуз, пускай читает лекции о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей!
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30.04.2020 16:35 Відповісти
Зеля окончательно доказал что он мало отличается от пороха - власть развращает - а абсолютная власть развращает абсолютно
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30.04.2020 18:15 Відповісти
Ви помиляєтесь, ваш зеля дуже відрізняється від Порошенка і, на жаль, в гірший бік. Точніше, вони повні антиподи . Порошенко - державник, а ваш зеля плювати хотів на Україну.
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30.04.2020 18:42 Відповісти
 
 