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Турция через месяц начнет открывать отели

Турция через месяц начнет открывать отели

В Турции разработали 4 этапа снятия ограничений. Открывать отели и восстанавливать международное авиасообщение начнут с 27 мая. Гостиницы будут работать по правилам социального дистанцирования.

Об этом пишет газета Turizm Gunlugu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство Турции разработало четырехступенчатый календарь снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Первым станет этап подготовки, он вступит в силу 4 мая. Начнут с определенными ограничениями открываться рынки, парикмахерские, торговые центры", - пишет издание. При этом рестораны и бары будут работать с ограничениями по рассадке, дискотеки возобновлены не будут.

Следующий этап продлится с 27 мая по 31 августа. В его рамках планируется снятие ограничений на междугородние поездки и постепенное восстановление международного сообщения. Вместе с тем в соответствии с системой сертификации начнут открываться отели, они будут работать по правилам дистанцирования. Концерты, театральные и подобные им публичные мероприятия летом проводиться не будет.

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Третий этап начнет действовать с 1 сентября и продлится до конца года. В его рамках на полную мощность заработают предприятия, откроются школы.

"Четвертый этап вступит в силу в 2021 году и будет регулироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Определяющей тут станет разработка вакцины от COVID-19 и ее доступность, или же полное исчезновение коронавируса", - заключает газета.

Также на Цензор.НЕТ: "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск

Автор: 

отель (123) отпуск (250) туризм (1543) Турция (3502)


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Топ комментарии
+4
Расскажите это родственникам людей, которых в США сжигали в мобильных крематориях
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30.04.2020 16:07 Ответить
+2
лапшу вешали жестоко.
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30.04.2020 15:52 Ответить
+1
Молодці. Вже більшість розуміє що це за пандемія https://www.youtube.com/watch?v=mpFA4Sf3lb8 Доказано, коронавирус планировался. Событие 201
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30.04.2020 15:52 Ответить
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А шуму было, а крику... Пандемия накрыла на три года, выживут только самые сильные, возврат к каменным топорам и собирательству..
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30.04.2020 15:51 Ответить
лапшу вешали жестоко.
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30.04.2020 15:52 Ответить
Расскажите это родственникам людей, которых в США сжигали в мобильных крематориях
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30.04.2020 16:07 Ответить
да там в СШа жестоко накручивают статистику это и так понятно. если б было что серьезное не было б столько протестов по всей америке против дурантина.
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30.04.2020 16:10 Ответить
кого там сжигали и зачем это еще вопрос
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30.04.2020 16:18 Ответить
Молодці. Вже більшість розуміє що це за пандемія https://www.youtube.com/watch?v=mpFA4Sf3lb8 Доказано, коронавирус планировался. Событие 201
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30.04.2020 15:52 Ответить
Представляю что сейчас творится в Турции без туристов.
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30.04.2020 16:02 Ответить
Боюсь если международное сообщение откроют аккурат к 1 сентября то это нахер кому-то будет нужно. Туркам надо поторопится хотя бы к 1 июлю
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30.04.2020 16:30 Ответить
Цікаве питання:
якщо відкриють кордони, то при поверненні в Україну 2-тижнева обсервація збережеться?

Якщо людина вирішить на тиждень поїхати на море в умовну Хорватія, то при поверненні він повинен буде 2-тижні сидіти вдома, встановивши на телефон електронний ланцюг у вигляді додатку "Дія"?
А якщо їде ціла сім'я?
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30.04.2020 16:50 Ответить
Otkryt tak mozno no vopros kto pojedut tuda v etom godu?Nemci,anglicani i drugije vriatli uze pojedut
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30.04.2020 17:24 Ответить
паранжа будет в моде даже не у турчанок ибо реально защищает как маска. )))
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30.04.2020 21:39 Ответить
 
 