Турция через месяц начнет открывать отели

В Турции разработали 4 этапа снятия ограничений. Открывать отели и восстанавливать международное авиасообщение начнут с 27 мая. Гостиницы будут работать по правилам социального дистанцирования.

Об этом пишет газета Turizm Gunlugu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство Турции разработало четырехступенчатый календарь снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Первым станет этап подготовки, он вступит в силу 4 мая. Начнут с определенными ограничениями открываться рынки, парикмахерские, торговые центры", - пишет издание. При этом рестораны и бары будут работать с ограничениями по рассадке, дискотеки возобновлены не будут.

Следующий этап продлится с 27 мая по 31 августа. В его рамках планируется снятие ограничений на междугородние поездки и постепенное восстановление международного сообщения. Вместе с тем в соответствии с системой сертификации начнут открываться отели, они будут работать по правилам дистанцирования. Концерты, театральные и подобные им публичные мероприятия летом проводиться не будет.

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Третий этап начнет действовать с 1 сентября и продлится до конца года. В его рамках на полную мощность заработают предприятия, откроются школы.

"Четвертый этап вступит в силу в 2021 году и будет регулироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Определяющей тут станет разработка вакцины от COVID-19 и ее доступность, или же полное исчезновение коронавируса", - заключает газета.

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