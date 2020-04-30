Туреччина через місяць почне відкривати готелі

У Туреччині розробили 4 етапи зняття обмежень. Відкривати готелі і відновлювати міжнародне авіасполучення почнуть з 27 травня. Готелі будуть працювати за правилами соціального дистанціювання.

Про це пише газета Turizm Gunlugu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд Туреччини розробив чотириступеневий календар зняття обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Першим стане етап підготовки, він набуде чинності 4 травня. Почнуть з певними обмеженнями відкриватися ринки, перукарні, торгові центри", - пише видання. При цьому ресторани і бари будуть працювати з обмеженнями щодо розсадження, дискотеки відновлені не будуть.

Наступний етап триватиме з 27 травня по 31 серпня. В його рамках планується зняття обмежень на міжміські поїздки і поступове відновлення міжнародного сполучення. Разом з тим відповідно до системи сертифікації почнуть відкриватися готелі, вони будуть працювати за правилами дистанціювання. Концерти, театральні та подібні їм публічні заходи влітку проводитися не будуть.

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Третій етап почне діяти з 1 вересня і триватиме до кінця року. У його рамках на повну потужність запрацюють підприємства, відкриються школи.

"Четвертий етап набуде чинності в 2021 році і буде регулюватися залежно від епідеміологічної обстановки. Визначальною тут стане розробка вакцини від COVID-19 і її доступність, або ж повне зникнення коронавірусу", - робить висновок газета.