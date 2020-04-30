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Новини
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Туреччина через місяць почне відкривати готелі

Туреччина через місяць почне відкривати готелі

У Туреччині розробили 4 етапи зняття обмежень. Відкривати готелі і відновлювати міжнародне авіасполучення почнуть з 27 травня. Готелі будуть працювати за правилами соціального дистанціювання.

Про це пише газета Turizm Gunlugu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд Туреччини розробив чотириступеневий календар зняття обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Першим стане етап підготовки, він набуде чинності 4 травня. Почнуть з певними обмеженнями відкриватися ринки, перукарні, торгові центри", - пише видання. При цьому ресторани і бари будуть працювати з обмеженнями щодо розсадження, дискотеки відновлені не будуть.

Наступний етап триватиме з 27 травня по 31 серпня. В його рамках планується зняття обмежень на міжміські поїздки і поступове відновлення міжнародного сполучення. Разом з тим відповідно до системи сертифікації почнуть відкриватися готелі, вони будуть працювати за правилами дистанціювання. Концерти, театральні та подібні їм публічні заходи влітку проводитися не будуть.

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Третій етап почне діяти з 1 вересня і триватиме до кінця року. У його рамках на повну потужність запрацюють підприємства, відкриються школи.

"Четвертий етап набуде чинності в 2021 році і буде регулюватися залежно від епідеміологічної обстановки. Визначальною тут стане розробка вакцини від COVID-19 і її доступність, або ж повне зникнення коронавірусу", - робить висновок газета.

Автор: 

готель (215) відпустка (125) туризм (1564) Туреччина (3630)


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Топ коментарі
+4
Расскажите это родственникам людей, которых в США сжигали в мобильных крематориях
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30.04.2020 16:07 Відповісти
+2
лапшу вешали жестоко.
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30.04.2020 15:52 Відповісти
+1
Молодці. Вже більшість розуміє що це за пандемія https://www.youtube.com/watch?v=mpFA4Sf3lb8 Доказано, коронавирус планировался. Событие 201
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30.04.2020 15:52 Відповісти
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А шуму было, а крику... Пандемия накрыла на три года, выживут только самые сильные, возврат к каменным топорам и собирательству..
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30.04.2020 15:51 Відповісти
лапшу вешали жестоко.
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30.04.2020 15:52 Відповісти
Расскажите это родственникам людей, которых в США сжигали в мобильных крематориях
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30.04.2020 16:07 Відповісти
да там в СШа жестоко накручивают статистику это и так понятно. если б было что серьезное не было б столько протестов по всей америке против дурантина.
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30.04.2020 16:10 Відповісти
кого там сжигали и зачем это еще вопрос
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30.04.2020 16:18 Відповісти
Молодці. Вже більшість розуміє що це за пандемія https://www.youtube.com/watch?v=mpFA4Sf3lb8 Доказано, коронавирус планировался. Событие 201
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30.04.2020 15:52 Відповісти
Представляю что сейчас творится в Турции без туристов.
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30.04.2020 16:02 Відповісти
Боюсь если международное сообщение откроют аккурат к 1 сентября то это нахер кому-то будет нужно. Туркам надо поторопится хотя бы к 1 июлю
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30.04.2020 16:30 Відповісти
Цікаве питання:
якщо відкриють кордони, то при поверненні в Україну 2-тижнева обсервація збережеться?

Якщо людина вирішить на тиждень поїхати на море в умовну Хорватія, то при поверненні він повинен буде 2-тижні сидіти вдома, встановивши на телефон електронний ланцюг у вигляді додатку "Дія"?
А якщо їде ціла сім'я?
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30.04.2020 16:50 Відповісти
Otkryt tak mozno no vopros kto pojedut tuda v etom godu?Nemci,anglicani i drugije vriatli uze pojedut
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30.04.2020 17:24 Відповісти
паранжа будет в моде даже не у турчанок ибо реально защищает как маска. )))
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30.04.2020 21:39 Відповісти
 
 