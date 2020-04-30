Для Саакашвили нашли новую должность, это инициатива президента, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - отметил Арахамия.

В то же время, глава фракции добавил, что если кандидатуру Саакашвили таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели", - добавил он.

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Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

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