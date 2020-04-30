Для Саакашвілі знайшли нову посаду, це ініціатива президента, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Голосів за його кандидатуру вистачає, але Міхеіл Саакашвілі в останні кілька днів проводив тривалі консультації з президентом, і вони знайшли інший формат, в якому вони працюватимуть, - нова посада. Яка - я не можу сказати, тому що це ініціатива президента", - сказав Арахамія на брифінгу в четвер після позачергового засідання Верховної Ради.

Водночас голова фракції "Слуга народу" додав, що якщо кандидатуру Саакашвілі все-таки запропонують на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, то в парламенті є голоси за його призначення.

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"У нас є голоси для того, щоб ухвалити це рішення, але, за моєю інформацією, буде інше рішення, і президент уже його відпрацював з паном Міхеілом, і про це стане відомо, можливо, сьогодні трохи пізніше, а можливо, на початку наступного тижня", - додав депутат.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.