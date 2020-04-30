УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13699 відвідувачів онлайн
Новини
46 428 301

Для Саакашвілі знайшли нову посаду, це ініціатива президента, - "слуга народу" Арахамія

Для Саакашвілі знайшли нову посаду, це ініціатива президента, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Голосів за його кандидатуру вистачає, але Міхеіл Саакашвілі в останні кілька днів проводив тривалі консультації з президентом, і вони знайшли інший формат, в якому вони працюватимуть, - нова посада. Яка - я не можу сказати, тому що це ініціатива президента", - сказав Арахамія на брифінгу в четвер після позачергового засідання Верховної Ради.

Водночас голова фракції "Слуга народу" додав, що якщо кандидатуру Саакашвілі все-таки запропонують на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, то в парламенті є голоси за його призначення.

Також читайте: Призначення Саакашвілі просто радником - мабуть, недостатньо для результатів, - "слуга народу" Кравчук

"У нас є голоси для того, щоб ухвалити це рішення, але, за моєю інформацією, буде інше рішення, і президент уже його відпрацював з паном Міхеілом, і про це стане відомо, можливо, сьогодні трохи пізніше, а можливо, на початку наступного тижня", - додав депутат.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Автор: 

ВР (15050) Саакашвілі Міхеіл (2155) Арахамія Давид (1106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+57
Для Саакашвили нашли новую должность, это инициатива президента, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9737
показати весь коментар
30.04.2020 16:09 Відповісти
+55
Для Саакашвили нашли новую должность, это инициатива президента, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3719
показати весь коментар
30.04.2020 16:07 Відповісти
+33
одна проблема осталась в Украине... Михуила никак пристроить не могут...
показати весь коментар
30.04.2020 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Шпили-вили министр.Только надолголи?
показати весь коментар
01.05.2020 16:30 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 