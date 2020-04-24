Грузія відкличе посла, якщо Саакашвілі призначать віцепрем'єром, - прем'єр-міністр Гахарія

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

"Якщо таке рішення буде ухвалено, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", - заявив журналістам Гахарія.

Він зазначив, що з боку стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, яка була засуджена в Грузії за досить тяжкий злочин і перебуває в розшуку.

Також читайте: Підтримка Саакашвілі на пост віцепрем'єра серед "слуг народу" після зустрічі знизилася, - нардеп Потураєв

Раніше посол Грузії Шарашенідзе заявив, що Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва.