Грузія відкличе посла, якщо Саакашвілі призначать віцепрем'єром, - прем'єр-міністр Гахарія
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
"Якщо таке рішення буде ухвалено, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", - заявив журналістам Гахарія.
Він зазначив, що з боку стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, яка була засуджена в Грузії за досить тяжкий злочин і перебуває в розшуку.
Раніше посол Грузії Шарашенідзе заявив, що Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва.
Топ коментарі
+38 Ihor V
показати весь коментар24.04.2020 16:05 Відповісти Посилання
+31 Олександр Дніпро
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+27 phantom4
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І да, на відміну від порохоботів, я за назначення Саакашвілі... Це буде, скажімо так, цікаво і нескучно))
тонко)
Так что хай не пыжатся.
Украина сумела испортить отношения не только с соседями, но и со странами, с которыми вроде бы не о чем спорить и незачем ссориться. Но сумела.....
Наоборот, осудив истинного и коренного украинца Саакашвили по уголовным статьям, именно Грузия посягает на независимость и территориальную целостность Украины.
Руйнація міжнародних відносин України завдання номер один для зелених.
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
Он -гражданин Украины!
Одним словом- идите в зад!
просто клована к кловану и нарика к нарику всегда тянуло...
Это всё, что нужно ждать о Грузии/её правящей верхушке.
"Будем готовы дипломатические отношения восстановить", - указал он, обратив при этом внимание, что не Россия была инициатором их разрыва. "Надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу"
Вы делаете неправильные выводы: если Саака назначат в правительство Украины в нарушение действующих правил, значит Украина воистину приобщилась к западным ценностям. "Если джентльмен не может выиграть по правилам, он не будет нарушать правила. Он просто изменит правила"
Добре насолив істерик у себе на батьківщині: "вдячність" зашкалює.