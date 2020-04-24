Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.
Он отметил, что со стороны стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.
Ранее посол Грузии Шарашенидзе заявил, что Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева.
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І да, на відміну від порохоботів, я за назначення Саакашвілі... Це буде, скажімо так, цікаво і нескучно))
тонко)
Так что хай не пыжатся.
Украина сумела испортить отношения не только с соседями, но и со странами, с которыми вроде бы не о чем спорить и незачем ссориться. Но сумела.....
Наоборот, осудив истинного и коренного украинца Саакашвили по уголовным статьям, именно Грузия посягает на независимость и территориальную целостность Украины.
Руйнація міжнародних відносин України завдання номер один для зелених.
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
Он -гражданин Украины!
Одним словом- идите в зад!
просто клована к кловану и нарика к нарику всегда тянуло...
Это всё, что нужно ждать о Грузии/её правящей верхушке.
"Будем готовы дипломатические отношения восстановить", - указал он, обратив при этом внимание, что не Россия была инициатором их разрыва. "Надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу"
Вы делаете неправильные выводы: если Саака назначат в правительство Украины в нарушение действующих правил, значит Украина воистину приобщилась к западным ценностям. "Если джентльмен не может выиграть по правилам, он не будет нарушать правила. Он просто изменит правила"
Добре насолив істерик у себе на батьківщині: "вдячність" зашкалює.