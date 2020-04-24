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Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария

Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.

Он отметил, что со стороны стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.

Ранее посол Грузии Шарашенидзе заявил, что Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Саакашвили на пост вице-премьера среди "слуг народа" после встречи снизилась, - нардеп Потураев

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) Гахария Георгий (4)


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Топ комментарии
+38
ой как дорого обходится квартальная клоунада для имиджа Украины в мире. шапито саакашвилли - яркое тому доказательство.
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24.04.2020 16:05 Ответить
+31
Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария - Цензор.НЕТ 1841
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24.04.2020 16:06 Ответить
+27
Получайте ЗЕбуины! Роспись не нужна.
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24.04.2020 16:04 Ответить
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бубочка любит быть в центре международных скандалов
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24.04.2020 16:13 Ответить
А причому тут він, президент Грузії ж давить Міхо уже не один рік!

І да, на відміну від порохоботів, я за назначення Саакашвілі... Це буде, скажімо так, цікаво і нескучно))
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24.04.2020 16:23 Ответить
Вийди у двір, І трахни дворову собаку, так щоб всі люди на тебе дивилися. Це буде, скажімо так, цікаво і не скучно.
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24.04.2020 16:30 Ответить
Ну я ж не Панін... А якщо серйозно, то я чекаю повтору 2016-2017 років - з "бе-бе-бе", і "Зєля-баріга"...
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24.04.2020 16:32 Ответить
Это хорошо, что ты, дура, и лайкнувший тебе идиот, признаете обширное влияние Порошенка на международную политику. А за одно признаете, что клован ему и в подметки не годится.
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24.04.2020 16:29 Ответить
"обширное влияние Порошенка на международную политику"!?!?!?!? от это ты (оооочень прошу извинить!!!!!) ********! Воистинну, ШАКАЛад до ума не доводидит....
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25.04.2020 13:57 Ответить
Тупой ты Хома, что в прочем для зелебота и не удивительно. Это сказал не я, а Таня Лайф, когда утверждала, что реакция Грузии - это работа Пороха. Так что "шакалад" то такое, а вот зеденое дерьмо, вместо мозга, как у тебя, и твоих собратьев по цеху, действительно беда.
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26.04.2020 08:25 Ответить
До Меркель Петя не дозвонился?
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24.04.2020 16:17 Ответить


тонко)
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24.04.2020 16:24 Ответить
Так Петя, в отличии от зебобы, политический вес имеет)
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24.04.2020 16:36 Ответить
Вес то он имеет. Только не политический.
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24.04.2020 16:59 Ответить
Где,между здесь или среди там?
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25.04.2020 13:58 Ответить
Ничего, главное шо Зебуин до Пуйла дозванивается
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24.04.2020 17:01 Ответить
А какой из Грузии партнер для Украины? это для Рашки они партнеры, вас-вась с Путлером.
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24.04.2020 16:18 Ответить
Пуйло уже пожаловался своим грузинским друззям...те загавкали!!! А я так меркую, у порохоботов и Пуйла больше общего чем с Украиной!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2020 16:19 Ответить
Отзывайте. Зеленым слизнякам насрать на собственный народ, а на грузинский так и подавно.
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24.04.2020 16:19 Ответить
Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария - Цензор.НЕТ 6922
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24.04.2020 16:22 Ответить
Это та Грузия где депутат думы РФ сидел в кресле спикера парламента Грузии. Тогда я не удивлен)
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24.04.2020 16:23 Ответить
Им нужнее и важнее быть в Украине.
Так что хай не пыжатся.
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24.04.2020 16:30 Ответить
У меня возникла хрупкая надежда что рашка тоже посла отзовёт, да всё посольство на_хрен с пляжа
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24.04.2020 16:32 Ответить
Цирк начался прям молниеносно -запасаемся попкорном и наблюдаем за ломкой наркоманов)))
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24.04.2020 16:33 Ответить
А як же так виходить,що кацапи відчикрижили у вас,гордих таких,добрячий шмат території,а ви тепер цілуєте в сраку ***** та кацапських туристів зазиваєте? Якось і без посла вашого обійдемось...
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24.04.2020 16:40 Ответить
Якось і без посла вашого обійдемось...
Украина сумела испортить отношения не только с соседями, но и со странами, с которыми вроде бы не о чем спорить и незачем ссориться. Но сумела.....
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24.04.2020 19:38 Ответить
Україна ні з якими країнами відношення ніколи не псувала. Вона тільки захищає свою незалежність та териториальну цілісність.
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24.04.2020 20:23 Ответить
Україна ні з якими країнами відношення ніколи не псувала. Вона тільки захищає свою незалежність та териториальну цілісність.
Наоборот, осудив истинного и коренного украинца Саакашвили по уголовным статьям, именно Грузия посягает на независимость и территориальную целостность Украины.
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25.04.2020 09:36 Ответить
Не успел московский обком дать указание, как грузинское руководство тут же под козырек. Соблюдают субардинацию.
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24.04.2020 16:40 Ответить
Значить 100% призначать.
Руйнація міжнародних відносин України завдання номер один для зелених.
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24.04.2020 16:41 Ответить
От чесно, я не розумію, чому порохоботи категорично проти призначення Саакашвілі? От я категорично проти Зе, але я за назначення Міхо! Бо він давно вже посварився і з Аваковим, і з Бєньою, то буде їм протистояти... Я сприймаю Саакашвілі, як криголама (хто не зрозумів, чому криголамом - згадайте Суворова) і тому я за!
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24.04.2020 16:42 Ответить
Как можно этого не "позумить"?
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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24.04.2020 16:56 Ответить
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25.04.2020 01:41 Ответить
Ну, Вова всегда - сначала делает, а потом думает. Пожалуй я ошибся - сначала делает и никогда не думает.
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24.04.2020 16:42 Ответить
БРАТЬЯ-ГРУЗИНЦЫ! А НЕ МНОГОЛИ ВЫ ХОТИТЕ?
Он -гражданин Украины!
Одним словом- идите в зад!
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24.04.2020 16:43 Ответить
При нинішній владі відносини майже зі всіма країнами союзниками України погіршились ,давай тепер ще з Грузією і за що ?за дешевий піар .
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24.04.2020 16:46 Ответить
грузины, не заморачивайтесь, тут ничего личного.
просто клована к кловану и нарика к нарику всегда тянуло...
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24.04.2020 16:47 Ответить
Отзывайте,толку с того посла.
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24.04.2020 16:52 Ответить
Это право Грузии- "отзывать послов". А право Украины- самостоятельно выбирать себе власть. Грузия уже не та, что была при президентстве Саакашвили. Теперь она регулярно подыгрывает Пуйлу и не дает ту поддержку Украине, какую ей дает та же Литва. И этот мелкий шантаж- вообще в унисон Пуйлу, для которого Саакашвили- личный враг.
Это всё, что нужно ждать о Грузии/её правящей верхушке.
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24.04.2020 16:53 Ответить
Все со своим вказивками лезут в Украину. Одним не нравится, что то в Украине хотят учить только на украинском, хотя у себя не хотят подобного, сейчас уже назначения чиновников им не нравятся. И главное, что руководство этих стран лижет у Уйла! Идите в жопу! Если Украина что то нарушила - подавайте в международный суд. Если нет нарушений - читайте выше и чихать мы хотели на ваши хотелки. Это наша страна, разберемся без козломордых холуев. Отзовете посла - дело ваше. Хоть харакири себе все сделайте.
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24.04.2020 16:54 Ответить
Господин грузинский премьер отличается повышенной хитрозадостью: "отзовем посла из Киева ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ". ))
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24.04.2020 17:08 Ответить
відразу видно що ти спец по задках
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24.04.2020 17:20 Ответить
Как и ты по передкам.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Грызуны, как лизали зад кацапам, так и продолжают. Все просрали после Михо и забыли, кто их бомбил. Кацапы тем временем по километру воруют грузинскую территорию. Порошенко(Лолита) выполнил приказ своего ботоксного повелителя и избавился от неудобного конкурента. Зеленский правильно делает, приглашая Саакашвили в команду.
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24.04.2020 16:55 Ответить
Які проблеми ? Відкликайте посла , а ми висловим занепокоєння . І інцидент буде вичерпано 😁👍
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24.04.2020 17:01 Ответить
Давно подозревал, что в Грузии у власти прокремлевские элементы. Какое "довольно тяжкое преступление", г-н Гахария? Чего ты горбатого лепишь?!
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24.04.2020 17:04 Ответить
Осталось еще с Грузией посраться из-за клоуна-уголовника. И можно смело принимать гуманитарную помощь от кацапов.
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24.04.2020 17:07 Ответить
Нехай радіють грузини, що ще одного безробітного пристроїли.
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24.04.2020 17:14 Ответить
Отримали наказ з кремля
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24.04.2020 17:28 Ответить
А кто кроме Рашки признает решение грузинского суда против Саакашвили?
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24.04.2020 17:30 Ответить
Что характерно...мишку то в грузии не любят.но оочень ждут.
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24.04.2020 17:30 Ответить
Вообще то речь грузина на шантаж похожа.да что там.это и есть шантаж.по хорошему .теперь надо обязательно миху на должность взять.не люблю шантажистов.
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24.04.2020 17:32 Ответить
Опа. Проросійська, грузинська влада не на жарт зайорзала на дупі. Хм. Рога рахар, біджьо?
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24.04.2020 17:56 Ответить
рогора харт, біджо(як справи, хлопче?)
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24.04.2020 19:22 Ответить
Не, Зелупень реально ипанутый, таки похоронит страну...
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24.04.2020 18:30 Ответить
"В ближайшее время Россия надеется решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией." Об этом заявил умопомрачительный Лавров. ТАСС, 21.04.20 г.
"Будем готовы дипломатические отношения восстановить", - указал он, обратив при этом внимание, что не Россия была инициатором их разрыва. "Надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу"
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24.04.2020 18:41 Ответить
а рашка чогось не озвучувала "озабочєнності" по поводу уголовніка прем"єр-міністра кроліка...
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24.04.2020 18:47 Ответить
Зелебоба на шпагате: теперь он поссорится или с Саакашвили или с Грузией. Цугцванг, зелебоба!
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24.04.2020 19:06 Ответить
Во главе Грузии стоит зашкваренное пророссийское руководство. Это так, к слову.
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24.04.2020 19:40 Ответить
Пусть отзывают.
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24.04.2020 21:52 Ответить
Сракошвилю нельзя назначить в правительство Украины,т.к. есть Закон Украины : пост в правительстве НЕ может занимать лицо с НЕПОГАШЕННОЙ судимостью)))
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25.04.2020 00:02 Ответить
Сракошвилю нельзя назначить в правительство Украины,т.к. есть Закон Украины : пост в правительстве НЕ может занимать лицо с НЕПОГАШЕННОЙ судимостью)))
Вы делаете неправильные выводы: если Саака назначат в правительство Украины в нарушение действующих правил, значит Украина воистину приобщилась к западным ценностям. "Если джентльмен не может выиграть по правилам, он не будет нарушать правила. Он просто изменит правила"
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25.04.2020 09:53 Ответить
отзывайте. вместе с послом кацапии.
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25.04.2020 00:18 Ответить
Молодці грузини.
Добре насолив істерик у себе на батьківщині: "вдячність" зашкалює.
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25.04.2020 01:29 Ответить
Це саме те, що треба ху#лу. Зеленський - це подарунок диявола для кремлівського монстра.
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25.04.2020 01:41 Ответить
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