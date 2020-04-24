Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат вице-премьером, - премьер-министр Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.

Он отметил, что со стороны стратегического партнера Грузии "категорически неприемлемо" назначать на высокую должность лицо, осужденное в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.

Ранее посол Грузии Шарашенидзе заявил, что Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева.

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