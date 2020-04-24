Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева, - посол Грузии Шарашенидзе
Возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, считает посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.
"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.
"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями", - отметил дипломат.
В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.
"Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы "Восточного партнерства", в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким", - сказал Шарашенидзе.
Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится",
"Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны", - резюмировал он.
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Ти знову нам тут Лапшу розвішуєш?
Зелений блазень дуже далекий від розуміння таких речей.
Что-то я не помню, чтобы Голландия сильно пыталась его выдать Грузии после решения грузинского суда.
Я даже не помню, чтобы официальный Тбилиси запрос нидерландцам присылал...
,через своих ставленников в Грузии !!!
😝
А ГРУЗІНИ СЛАВНИЙ НАРОД.
ТО СРАКАШВІЛІ ВИБЛ@ДОК.
Когда порошенко назначал Михо губернатором - это было хорошо. А когда Зеленский - зрада зрадная и клоунада.
Запомните, порохоботы, если б Михо не стал грызть порошенко за коррупцию, то и дальше б работал губернатором, а вы бы его нахваливали.
Но у Михо - аллергия на воров, потому и стал заклятым врагом для порошенко и для вас, воров всевозможных.
ЧИ РЮЗЬКОГОВОРЯЩА ЩЕЛЕПА НЕ ДОЗВОЛЯЄ ???
А ??
ЛАЙНО МОКШАНСЬКЕ .
2 сапога - пара, надо гнать их сцанными тряпками, козо..е..ба в Грузию, а вислючок оманский сам найдет дорогу на историческую родину.
А що з цього призначення вийде ?? Х.з