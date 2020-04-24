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Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева, - посол Грузии Шарашенидзе

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева, - посол Грузии Шарашенидзе

Возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, считает посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

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"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями", - отметил дипломат.

В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы "Восточного партнерства", в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким", - сказал Шарашенидзе.

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Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится",

"Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны", - резюмировал он.

Автор: 

Грузия (4504) дипломатия (1463) Кабмин (14034) назначение (2182) Саакашвили Михеил (3307) Шарашенидзе (6)


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Топ комментарии
+57
Пусть Грузия не переживает - назначение Саакашвили на любой пост в нашей стране это, в первую очередь, недружественный акт по отношению к самой Украине. А все прочее - это уже побочные эффекты. Какие претензии к самоубийце, что он еще кому-то асфальт забрызгает?
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24.04.2020 12:03 Ответить
+39
Потому, что Саака популист и идиот.

А сейчас он еще и контролируемый бандой Коломойского популист и идиот.
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24.04.2020 12:09 Ответить
+37
Не утруждайтесь. Зе-электорат не понимает элементарных вещей. Апелляция к логике для них не сработает. Не в коня корм.
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24.04.2020 12:13 Ответить
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В Шарашканідзе "говоряще" прізвище
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24.04.2020 13:58 Ответить
а Шмарклєнскі, а Сцикашвіля тобі наромальні нічого "не гаварящі" прізвища?
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24.04.2020 15:14 Ответить
ну вот, с грузинами еще мы не поругались....
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24.04.2020 14:09 Ответить
Клоуны собираются в одно большое шапито.....
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24.04.2020 14:23 Ответить
Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віцепрем'єром як недружній крок Києва, - посол Грузії Шарашенідзе - Цензор.НЕТ 6137
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24.04.2020 14:28 Ответить
оппа! зелебобики - засада! шо теперь будете делать???
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24.04.2020 15:14 Ответить
Михо с Бендукидзе вытащили их из полной ж"пы ,а ни его за два костюма судят, тут крадут миллионы в день... Саакашвили Гражданин Украины и какое дело Грузии кем он у нас будет работать.
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24.04.2020 15:22 Ответить
за костюми не судять, тим більше, що в президента є можливість купити собі ті костюми.
Ти знову нам тут Лапшу розвішуєш?
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24.04.2020 15:42 Ответить
а за что его судят пророссийские реваншисты в грузии?
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25.04.2020 13:31 Ответить
за криваві розправи, за вбивство громадянина Грузії саакіними псами, яких він власноруч амністував, і які не понесли покарання.
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28.04.2020 10:57 Ответить
))))
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24.04.2020 15:22 Ответить
і правильно розціне. Це як би Грузія зараз призначила на високу посаду януковича. Такий самий випадок !!
Зелений блазень дуже далекий від розуміння таких речей.
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24.04.2020 15:41 Ответить
Ты что, гонишь и на порошенко? Ведь он тоже , значит, был блазнем, раз назначил Михо губернатором? Порохоботы, вы совсем свихнулись.
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24.04.2020 16:42 Ответить
Порох також порушив закон. Але він не призначав політичного авантюриста керувати країною.. А твоя зелена шмаркля націлився на знищення всієї країни за допомогою таких біснуватих наркоманів як ссакашвілі.
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28.04.2020 11:18 Ответить
Михо жил год в Голландии.
Что-то я не помню, чтобы Голландия сильно пыталась его выдать Грузии после решения грузинского суда.
Я даже не помню, чтобы официальный Тбилиси запрос нидерландцам присылал...
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24.04.2020 15:44 Ответить
а Нідерланди його призначали на державні посади?
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24.04.2020 15:58 Ответить
Грузия всерьёз и не настаивала на выдаче Мишико. У него очень много сторонников, которым понравилась ликвидация коррупции. Сейчас их даже больше стало. Поэтому посол в ноябре будет другой, а новый будет высказывать надежду что у Мишико получится и в Украине. И получилось бы если бы Миша стал именно Премьером с правом увольнять и назначать.
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25.04.2020 09:58 Ответить
саакашвілі - скоморох. Та ще й токсичний скоморох. Ніде притулку знайти не може. Ве б повернувся в свою країну, відсидів термін, та й на волю.. з чистою совістю (чи що там в цього кровожерливого недопрезидента замість неї?)..
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24.04.2020 15:57 Ответить
а кто это говорит ? а говорит это *****
,через своих ставленников в Грузии !!!
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24.04.2020 16:05 Ответить
Доверия грузинским властям нет они все московские марионетки
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24.04.2020 17:28 Ответить
Тбілісі не Москва, хто із Зелених їх буде слухати?
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24.04.2020 16:07 Ответить
Браво, Зеленский! Брааавоо!!
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24.04.2020 16:07 Ответить
Бздуна здала Грузію кремлівській мафії...тепер звичайно ********** кабаївській бригаді...та й наші сателіти теж ********** кабаївцям...може світ їх зупинить...короновірусом...а то кожна країна світу вже натерпілась і не мало....
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24.04.2020 16:08 Ответить
Порошенко подсуетился?
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24.04.2020 16:26 Ответить
Ага! РоШенки это как серпом по яйцам ...
😝
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25.04.2020 01:11 Ответить
це Україні як отим самим по яйцях. Та тільки вам, емігрантами, начхати на Україну.
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28.04.2020 11:24 Ответить
Предлагаю всему правительству и президенту грузии если они так ненавидят Саакашвили приехать в Украину набрать в рот говна и плунуть саакашвили в морду!!!
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24.04.2020 16:37 Ответить
ТО ТАК СУСЛЕКИ РОБЛЯТЬ.
А ГРУЗІНИ СЛАВНИЙ НАРОД.
ТО СРАКАШВІЛІ ВИБЛ@ДОК.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Який піп, такий і приход. Закінчилися кадри в дурках і помийках, ловлять тепер "летучих голандців" по покрівлях. Ніхто із розумних професіоналів не хоче ідти в цю владу.
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24.04.2020 16:46 Ответить
У порохоботов когнитивный диссонанс.
Когда порошенко назначал Михо губернатором - это было хорошо. А когда Зеленский - зрада зрадная и клоунада.

Запомните, порохоботы, если б Михо не стал грызть порошенко за коррупцию, то и дальше б работал губернатором, а вы бы его нахваливали.
Но у Михо - аллергия на воров, потому и стал заклятым врагом для порошенко и для вас, воров всевозможных.
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24.04.2020 16:48 Ответить
А УКРАЇНСЬКОЮ МОЖЕШ ??
ЧИ РЮЗЬКОГОВОРЯЩА ЩЕЛЕПА НЕ ДОЗВОЛЯЄ ???
А ??
ЛАЙНО МОКШАНСЬКЕ .
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24.04.2020 17:50 Ответить
Тобі та подібним тобі втлумачуй хоч українською, хоч суахілі. Ти все одно мастурбуватимеш на пецу. Обтєкай
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24.04.2020 20:10 Ответить
Чапаев это чисто Украинская фамилия ...😂😂😂
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25.04.2020 01:14 Ответить
Петро назначив Мішу керівником області яка по величині території, як Грузія ..
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25.04.2020 13:01 Ответить
і без Кахи Бендукідзе та американської фінансової допомоги ссакашвілі сів на сраку в тій Одеськй області..
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28.04.2020 11:37 Ответить
Він все правильно зробив в Одеській області, у соєвих підгорає за друга Підрахуя, Голубова, Труханова та інших сєпарів друзів Пєці.
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28.04.2020 13:06 Ответить
це в вас, ідіотів, підгоряє від немічністі того політичного скитальця, пана карлсона.
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28.04.2020 13:38 Ответить
стецько, труханов мер, це воборна посада, і за нього голосувала Одеса, а не Порошенко. А голова області то призначена президентом. Як ти, бовдур, не бачиш між ними різниці, то краще стули свою дурненьку пельку.
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28.04.2020 13:40 Ответить
Мы что еще на маленькую Грузию будем оглядываться. Михо в премьеры!
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24.04.2020 17:46 Ответить
Грузії .
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28.04.2020 11:26 Ответить
После того, как Грузия смирилась с захватом своей территории московией, то как и чьи шаги она оценивает по отношению к себе, уже мало кого интересует.
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24.04.2020 18:20 Ответить
Проросійський прем'єр Грузії погрожує Україні. Як буде грузинською: ідіть в сраку? Якщо Саакашвілі прижме Авакова, то вже заради цього його потрібно вводити в кабмін
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24.04.2020 18:47 Ответить
які ж ви примітивні. !
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28.04.2020 11:27 Ответить
у нас в правительстве и так клоунов хватает так они ещё и этого пригласили.
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24.04.2020 18:47 Ответить
Ще один злочинець може отримати владу. Нічого нового.
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24.04.2020 19:04 Ответить
і який же злочин він скоїв?
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25.04.2020 13:32 Ответить
https://censor.net.ua/ua/news/3073955/sud_u_gruziyi_zasudyv_saakashvili_do_6_rokiv_vyaznytsi
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25.04.2020 14:40 Ответить
ну да, кацапы обвиняют, что он обижал воровскую илиту с корнями в рашке.
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25.04.2020 14:51 Ответить
Ага, в грузинском суде (реформированном Саакашвили) сидят кацапы и судят грузин. Охрененная реформа.
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25.04.2020 15:17 Ответить
Ты видел кто в там судах грузинских? Ссылочку кинешь? Лучше расскажи сколько воров посадили реформированные суды Порошенко. Суды Саакашвили посадили сотни, если что.
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25.04.2020 16:40 Ответить
Кацапы могут обвинять кого угодно в чём угодно. А приговор для Михи озвучил им же реформированный суд.
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25.04.2020 17:08 Ответить
Типа после Михо там никто ничего обратно не разреформировал, судьи остались? Кацапско-соевую методичку пересказываешь.
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26.04.2020 10:18 Ответить
було б непогано, якби з тобою те саме зробили, що робив ссакашвілі з народом Грузії, коли був президентом. Сподіваюсь "нагорода" тебе знайде.
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28.04.2020 11:29 Ответить
https://censor.net.ua/ua/news/3042904/sud_tbilisi_zaochno_zasudyv_saakashvili_do_3_rokiv_vyaznytsi
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25.04.2020 14:44 Ответить
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который нигде не может найти себе убежища! Если батоно получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена. И тогда мы останемся без головы силовиков. Кликнуть здесь: 2 минута 52 секунда. https://www.facebook.com/babaandkit/videos/400131607252139/UzpfSTEwMDAwNzY3NTU2MjAzMjoyMjY3ODYyNTQwMTQ2MjQz/
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24.04.2020 19:54 Ответить
За аваковым давно тюрьма плачет, так что это еще одна причина поддержать сааку
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25.04.2020 01:06 Ответить
так само як і за ссакашвілі. Підтримувати одного злочинця, щоб він помстився іншому злочинцю?? Мдааа. Кастрована в тебе логіка..
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28.04.2020 11:31 Ответить
Мало-ли чего обещал Сраканакуйшкили под коксом. Так-жее как и ЗЕлена дрысля.
2 сапога - пара, надо гнать их сцанными тряпками, козо..е..ба в Грузию, а вислючок оманский сам найдет дорогу на историческую родину.
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25.04.2020 08:08 Ответить
а когда они в своем парламенте принимают депутатов рф он учитывают наше к этому отношение?
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24.04.2020 21:33 Ответить
а коли наша прем"єрка цілувалась у десни з ****** в той час, коли кацапи бомбили Грузію, то нічого?? То так і має бути? В дзеркало подивись спочатку, ніж в когось плювати.
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28.04.2020 11:33 Ответить
Вы тут все мега крурые.А у меня вопрос .Михо был президентом в грузии -так?Он вывел Грузию в ту страну какая она есть -Так?В чем его преступление ?
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24.04.2020 22:48 Ответить
ні, мега крутий тут тільки ти.
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28.04.2020 11:35 Ответить
Я уже раньше говарил, что Порох увидел крест, а я видел плюс.
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24.04.2020 23:50 Ответить
Грузины наши братья по духу. Неужели нам надо ссориться с ними? Нам надо вместе идти в НАТО. А по очевидности, сломанные шантажом Зе и Саакашвили во власти - это сдача интересов независимой Украины Путину, в угоду спасения шкуры последнего и во славу великодержавия империи зла.
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24.04.2020 23:57 Ответить
У Грузії при владі зараз перебувають путінські шістки. На них, як і на оппоблок, рашку, ватників не потрібно взагалі звертати увагу.
А що з цього призначення вийде ?? Х.з
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25.04.2020 00:10 Ответить
сейчас в Грузии правят прокацапы. Игнорить их и всё.
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25.04.2020 00:15 Ответить
Грузия не признала Украинскую автокефальную церковь.Тут я на стороне Зеленского,пусть Саакашвили работает.
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25.04.2020 01:03 Ответить
Так у осла Оманского сказали уже, что плевали на Грузию с большой высоты. Я бы уже на месте Грузии разорвал бы дипломатические отношения.
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25.04.2020 07:37 Ответить
Грузин легко можно понять , поставив себя на их место . А как бы (к примеру ) отреагировали украинцы , назначь х.уйло в своё правительство , Овоща , или Килю Бимбу .? Скрывающихся от правосудия , беглых преступников , которых на родине ждёт тюрьма .! .
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25.04.2020 08:49 Ответить
дорогие мои Украинци. ви пасмотрите кто против етои назначений, 1) кремль 2) наставники кремля в Грузий (ми простие и болшинство граждан толко приветствуем 3) 5-я колона в Украине. вивод делаите сами.
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25.04.2020 10:33 Ответить
Беручи Саакашвили в уряд Зеленський реально рискуе , а це говорить , що справи в нього погані..
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25.04.2020 12:55 Ответить
а що менш суперечливої кандидатури на цей пост в Україні чи діаспорі не знайшлося?
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28.04.2020 11:08 Ответить
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