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Новини Новий Кабмін
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Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов

Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов

Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Гучна історія з призначенням Саакашвілі завершилася тихим "зливом" - призначення заблоковано і незрозуміло, чи відбудеться взагалі. У фракції "Слуга народу" після тривалих переговорів вдалося зібрати близько 140-170 голосів за призначення Саакашвілі із 248 депутатів, при цьому в партійному чаті готовність голосувати публічно заявили трохи більше 100 депутатів", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін

"Голосів немає, бо президент Володимир Зеленський вирішив не виступати зараз публічно на підтримку Саакашвілі. Можливо, щось зміниться, адже президентом керують емоції, але зараз ОП дав відбій. Замість глави ОП Андрія Єрмака завдання збору голосів перекладено на главу фракції Давида Арахамію - тобто навіть статус парламентаря знижено. Офіс Президента розуміє, що провал переговорів із Саакашвілі завершиться скандалом, тому обмірковує, що запропонувати Саакашвілі замість реформ в уряді", - констатував Бутусов.

"Нині розглядається варіант висунення Саакашвілі в Одесі як кандидата "Слуги народу" з максимальною підтримкою влади, і політичною, і фінансовою", - зазначив він.

"Також провалено ідею призначення Давида Сакварелідзе главою Державного бюро розслідувань. Ідею призначити Давида висунув сам президент Зеленський, озвучив її широкому колу своєї команди, і багато хто почав уже вітати Давида. Але із самим Сакварелідзе досі ніхто з ОП навіть не розмовляв. Тож слова залишаються словами", - акцентував журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дедалі більше депутатів "СН" схильні підтримати призначення Саакашвілі віцепрем'єром, - "слуга народу" Корнієнко

"Ця фарсова історія ще раз засвідчує, що у президента Зеленського залишається в політиці інстраграмне мислення. Ініціативи вкидаються заради досягнення зовнішнього ефекту і резонансу. Зеленський не озвучив, які саме реформи він хотів би реалізувати руками Саакашвілі, яких результатів він хоче домогтися в управлінні країною. Це свідчить про те, що призначення Саакашвілі президент розглядав не як шлях реформ, а як суто медійну гру. Такий підхід серйозно послабить довіру до подальших ініціатив Банкової", - резюмував Бутусов.

Автор: 

ВР (15047) Зеленський Володимир (24374) Кабмін (14154) призначення (2301) Саакашвілі Міхеіл (2155) Бутусов Юрій (3617) Сакварелідзе Давід (172) ДБР (3560)


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Топ коментарі
+42
где то у углу тихо заплакал мальчик-грузин
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28.04.2020 13:52 Відповісти
+39
"А он так ждал, надеялся и верил..."
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28.04.2020 13:53 Відповісти
+27
обдристалися зелені...як завжди
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28.04.2020 13:58 Відповісти
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Сторінка 5 з 5
А вы я так понимаю все успехи Грузинских реформ предписываете великАму Саакашвили.
Но к сожалению она права.
Просмотрите кто был генератором идей реформ в Грузии и как поступил с ним ваш великий михо.
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28.04.2020 22:04 Відповісти
Про Грузію я знаю принаймні не менше вашого. Хто і кого генерував. Є один сімпловий факт: країна при ньому змінилася на краще. Крапка. А те, що там залишилося багато проросійської наволочі типа бурджанадзе і всіляких бариг, які за срср звикли жити на широку ногу, так це показник наявності демократії. Зараз там ситуація схожа на українську: реваншисти мстяться тим, хто порушив їхній ніщак. Я зрозуміло написав?
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29.04.2020 08:30 Відповісти
Саломе Зурабішвілі - это пророссийский президент?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96
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29.04.2020 08:52 Відповісти
Фарисеї бояться Саакашвілі, бояться правди-матушки про свою бездарність, українофобство !
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28.04.2020 21:23 Відповісти
ЗЕбилы даже тут жиденько обосрались..Госпади тупо на должность, и то назначить не могут...клоуны..
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28.04.2020 21:31 Відповісти
Зебилы не решительные. Силы в них нет, всего боятся.
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28.04.2020 22:49 Відповісти
Екшн "Повернення Карлсона-2" виявився тупою комедією без завершення. А взагалі хто чекав іншого від "кварталівців"?
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28.04.2020 21:52 Відповісти
Зеленский полный идиот! Паяц есть паяц! А его СН это в переводе сопливые недоумки😡
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28.04.2020 21:59 Відповісти
Саакашвили не стоит расстраиваться , ибо не надо марать свою репутацию об этих мразей под названием " Слуга народа" и их Ишачилы !!! Если они позволяют себе жрать котлеты в ресторане , во-время всеобщего карантина , то о чём говорить далее !
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28.04.2020 22:03 Відповісти
каким вице-премьером?!?!? Саака ставить канцлером! а Вовчик пусть молча сидит на троне как королева до окончания срока ) Аквакова - на зону! Потрошенку - на свинарник! ))
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28.04.2020 22:09 Відповісти
Миша, езжай в Грузию. Домой.
Зеленский вносит на премьера Юльку. "Я выверну им.. .всем.. шлунки".
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28.04.2020 22:10 Відповісти
Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3272
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28.04.2020 22:14 Відповісти
Обісцялися .
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28.04.2020 22:20 Відповісти
Ну що ж, ніхто не підписався під цю аферу, інвестори сциканули ...Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 464
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28.04.2020 22:29 Відповісти
Анекдот. Зебил превзошел сам себя
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28.04.2020 22:32 Відповісти
У порохоботів свято.
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28.04.2020 22:44 Відповісти
в України свято!!!. Може поживе ще без таких ріхварматаров..
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28.04.2020 23:07 Відповісти
"у президента Зеленского остается в политике инстраграмное мышление" - а тупые зебилы думали, что оно должно было измениться. Зебилы такие зебилы...
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28.04.2020 22:49 Відповісти
і тут не згодився ))). От халепа )))
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28.04.2020 23:06 Відповісти
може мішаня з цього приводу черговий міхо-майдан зорганізує ?т ))))
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28.04.2020 23:08 Відповісти
У Міші не склалося з політичною діяльністю- та й на рімейк порно фільму з юлітою-вже застарий! От засада! Прощавай людина - хайп!
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29.04.2020 00:09 Відповісти
Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4943
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29.04.2020 00:16 Відповісти
Что тут долго думать ?! Если зеленский захотел показать, что он ничем не управляет - он сделал это отлично... Саакашвили не прошёл потому что 1. Зеленский сначала делает, а потом думает и никогда наоборот. 2. Ему запретили Саакашвили: Москва извне, беня во фракции...Аваков втихаря... 3. Что говорит о реванше, как об уже свершимшевся факте, который вот-вот вынесут в медиа. Вот и весь президент до копейки. Вернее - до плинтуса... Слабый, бздливый, не умеющий отстоять свои решения... ИМХО он уже несколько месяцев говорит дома "Лена, нафига я туда ввязался?!"
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28.04.2020 23:32 Відповісти
Это точно👍
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29.04.2020 00:06 Відповісти
Скорее, Ленка сама ему это вдалбывает веником , истериками и слезами..Не зря Зеля сам признался, что ,,она плачет,,.Но видно, пока только в два ручья...
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29.04.2020 13:39 Відповісти
Замість реформ і далі буде шоу 95 кварталу. Що би не будували в Україні, результат завжди один - горбатий "запорожець". Саакашвілі не потрібний тим, хто не здатен зробити реформи.
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29.04.2020 00:05 Відповісти
сракашвілі - реформи, де вас таких довбнів беруть. нехай строк в Грузії відбуде, а тоді реформами займається, бо з тебе тільки горбатий "запорожець" і вийшов.
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29.04.2020 08:11 Відповісти
Так шо Ермак теперь фсьо? Мишка ж его попалил как продюсера своего продвижения .И что интересно - одновременно с Лавровым , который расконсервировал Ермака как основную надежду кремля в Украине не сегодня
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29.04.2020 00:23 Відповісти
РОМАН Ц ИМБАЛЮК Лавров запутался: ругает Украину, но защищает Ермака ( знает ли Зеленский , что у Ермака такой адвокат?)
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29.04.2020 00:33 Відповісти
Отже, що маємо.
Щойно з"явилась новина про можливе призначення Саакашвілі в уряд, як порохолюби і порохоботи/соси рвонули до клав і завзято продовжили те, що вони робили з січня 2019 року - поливати брудом усе, що стосується ненависного Зе (в даному випадку Саакашвілі), котрий якимсь дивом (якого вони так і не розгадали) з тріском попер їхнього - для кого апостола (невідомо з якого переляку), а для кого просто хлібодавця, що сплачує їхню безнадійну працю ...

Що я вам скажу, панове порохобото/сосо/люби. Я вже про це говорив, але байдуже, не завадить повторити.

Незважаючи на очевидні пройоби Зе (самий перший і очевидний це Аваков), він ще навіть не наблизився до того гівна, що зробили два його папєрєдіка - Турчинов і Порошенко.

Він не здав Крим і Донбас, не написав сам ганебний мінський договорняк після стратегічного провалу в Іловайську, організованого" одним з "удлінітєлєй рук" ПАПіка начгенштабом Муженкой і не заніс того договорняка в ООН, зробивши Україну, хай і на папері, офіційним заручником недополковника з Москорєпи з погонялом *****.

Він взагалі нічого не погіршив, в порівнянні з минулим, але...
Але це і є найгірше, бо треба було робити усе можливе, аби минуле минуло, а він згаяв майже рік, так і не зсунувшись з місця, блін!

Спроба призначення Саакашвілі говорить про те, що він це зрозумів, тобто що потрібен хтось, хто знає як робити зміни.

Спротив був прогнозований - а як же, а раптом почнеться?! ну і вся порохобратія рвонула клаву.

Я би не був таким песимістом, як дехто з вже махнувших рукою на Зе (як і я майже зробив, хоча я і не був зелєфанатом) - можна ж узяти Саакашвілі просто радником і просто слухати його порад і слідувати їм - це ж унікальний чувак - з чемпіона есесеру по корупції Грузії зробити одну з найменш корумпованих країн світу!
Поставити її в рейтингу Легкість Ведення Бізнесу (doing business) в десятку і вивести її в одну з найвільніших економік світу, а ще зробити поліцію тим, чим вона має бути - охоронцем і захисником обивателя, а не загрозою вбивства, наприклад, пацана на сусідньому подвір"ї.

Так шо рано радієте панове Зелєфоби. Буде Саакашвілі в Уряді, чи ні, то суттево, але не для вас з вашим апостолом-грошодавцем - йому так і так капець, хай він і ви разом з ним цього ще зрозуміли...
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29.04.2020 00:37 Відповісти
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна троляка лись Моча - «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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29.04.2020 08:40 Відповісти
Ну тебя и корежит, дебил)))
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29.04.2020 09:26 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/95-kvartal-rozvidka.html?m=1&fbclid=IwAR3V7YyKlZ9gN5wSlv3RXsi4CBvk1i5DbhM-dlWdnXx-lcNZzRuZMaLSOpg

https://www.ukrmilitary.com/?m=1 Ukrainian Military Pages

Чоловіка головбуха «95 кварталу» призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ

28.04.20
Чоловіка головного бухгалтера «95 кварталу» Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.https://dt.ua/POLITICS/cholovika-golovbuha-95-kvartalu-pashkova-priznachili-na-kerivnu-posadu-************-rozvidki-345963_.html?fbclid=IwAR3k7xpf475oIjf_m9xtCaO_GT7yMpb8jaSDlc5L0Q-DhDYjsWGFcKlbvno ZN.UA .

Минулого року Олександр Пашков несподівано став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони та займав одну з низових посад в ГУР МО. Але незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла в гору.
Щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, незважаючи на відсутність великих досягнень по службі, що викликало негативне ставлення у офіцерів спецслужби https://censor.net/blogs/3150639/************************************** журналіст Юрій Бутусов.
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29.04.2020 00:40 Відповісти
Медійна гра зебланів пороснячих тільки для грабіжників української землі підходить-для реформаторів там шансів немає.Але є одне "але":навіть кріпаки здатні палити маєтки антинародних вампірів-злодюг з олігархату кучка-поросят,які вже 29-ть років пють кров українського народу навіть гірше,ніж зовнішні кацапздюри-путлерасти.
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29.04.2020 01:18 Відповісти
За чем нам Саакащвили ? У нас есть Ахметов , Аваков , Порошенко , Кучма , Фирташ , Бойко , Рабинович , - они так любят Родину как не кто другой .
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29.04.2020 02:13 Відповісти
Тут Порох лишний он страну из Рашки вітащил и экономика была 4.5% ВВП а щас -(минус)-3,5% был профицит 20 лярдов а сейчас яма 300 000 000 000 грн впервые в В Украине
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29.04.2020 02:48 Відповісти
Нужно назначить Новиского , Медвейука и свыню .
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29.04.2020 02:23 Відповісти
И тебя очко Новинскому вылизывать чучело
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29.04.2020 02:49 Відповісти
Пипец вам ребята , бежать не куда . Лондон не принимает .
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29.04.2020 02:27 Відповісти
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна троляка алех ханчарэнко - «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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29.04.2020 08:41 Відповісти
Зеленая мразь ТермоС жадный вор
Жадность даже не еврейская а жидовская.
ПЕред выборами Беня ему перечислил на его Кипрские офшоры 45 млн дол.(КУпил ка к шавку)
В 2018 г три Зеленых фирмы киношные в Рашке получили прибьіль больше чем Рошен но Рошен заплатил 1.2 млн в казну а ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ НИ КОПЕЙКИ
Все пошло на Кипр..Тварь вороватая ********** дєбилов и предателей
"ЗА ШМАТ ГНИЛОЇ КОВБАСИ У ВАС ХОТЬ МАТІР ПОПРОСИ .ТАК ВІДДАСТЕ" -Т.Г Шевченко

Российский МИНКУЛЬТ платило валюту на счета Термоса на Кипр НАПРЯМУЮ. Опять купили да кто его тольКо не покупаЛ шлюху принимающую со всех сторон
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29.04.2020 02:50 Відповісти
Одеському депутату пану Олексію Гончаренко важко доводиться захищати Україну серед кагалу євреїв в Раді.
73% лохтората, які віддали свої голоси за ************, не могли навіть припустити, що «The» приведе до Ради цілу команду євреїв. Зараз фінансами в України розпоряджається «бородатий папік -народний олігарх» Беня Коломойський. Засобами масової дезінформації володіють кум Путіна - Віктор Медведчук, пани Коломойський і Фірташ. В мери Одеси українофоби висувають двічі судимого рецидивіста-аферiста пана Вадима Рабиновича. Партію капитуляціі «Зажідтя» підтримують також євреї мер Харкова - Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку), Юрій Бойко, у якого муттер єврейської національності і якого Юлія Тимошенко підозрює в зникненні 8 мільярдів кубометрів російського газу взимку 2004-2005 років та гаєр - «слуга єврейського народу», VIP-турист активного відпочинку за державні кошти в Омані.
Экс-Генеральний радник секретаря РНБО хавер Сергій Сивохо, енергійно проштовхував пункти кремлівської методички «з питань реінтеграції і відновлення за рахунок України зруйнованого росіянами Донбасу». Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер.Співає пісні втомленим політикам пані Тіна Григорівна Кароль, ім'я при народженні Тетяна Григорівна Ліберман. Приблизно таке співвідношення євреїв було в сталінському уряді.
4 липня 1950 року міністр держбезпеки СРСР генерал Віктор Абакумов відправив записку члену Політбюро і секретарю ЦК пану Георгію Малєнкову такого змiста: «У клініці лікувального харчування Академії медичних наук СРСР створилася атмосфера сімейності і групівщини. З цієї причини з 43 посад керівних і наукових працівників клініки 36 займають особи єврейської національності». Кінець цитати.
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29.04.2020 08:43 Відповісти
У карлсона вентилятор не той системы,говно далеко летит,там в команде своих говномётов навалом,тот же дубинский и портнов чего стоят,а этот дурик ещё и не контролируемый,жаль конечно,что не назначат,было бы весело,и хуже уже бы не было,все дружно так и уйдут на дно...
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29.04.2020 08:22 Відповісти
Дайте Мише Одессу и он докажет что не верблюд
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29.04.2020 08:34 Відповісти
Зелупа ухитрился кидануть даже Сулугуни...

Интересно, сколько он брату Ермака за должность занёс? Те жулики ведь не вернут...
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29.04.2020 08:46 Відповісти
Непоганий вкид вийшов з Міхо. Цікаво, хто автор?
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29.04.2020 09:18 Відповісти
ЛЭБЕДИНИЙ ПЭСНЯ... 🎹🐸🎹
(слуганародний трагичэский)
На Кабминь, жюжжа пропэллэромь,
Карльсон лэтэль,
Быт мэчталь вицэ-прэмьером онь,
Сильни хотэль!
Вьсё иму казалься ласковимь...
И в этот мигь,
По пропэллэрь кто-то вистрелиль!
И вирвался крикь:
-"Что с тобой, вах, милий Мишико?
Отзовис скарэй,
Лизачка тваей
В Радэ всё грустнэй.
Где же ты, вах, милий Мишико?
Возвратис скарэй,
Бэ-бэ-бэ своею нэжной
Лизачка сагрэй."
По слугахь искаль паддэржки он -
Всьё как всегда...,
Но мальчанием ответила
Фрахция та.
Улететь в края далёкие
Карльсон не мог,
Потеряль от свой пропэллэра
Целий кусок...
-"Ты прасти меня, вах, Лизачка,
Всьё нэ так пашло,
Бэнини казлы
Очэнь к минэ злы.
Ты прасти меня, вах, Лизачка,
Но и друг Єрмак
В офисэ сваём ,ЗЕленскам,...
Не решаль никак."
И била непоправимою
Этат беда,
Что в Кабмину не устроилься
Вах, никагда.
Карльсонь вновь звонилься к Бубачкэ,-
Трубка ораль...
А абманщикь этат Бубачка,
Трубка молчаль...
- "Я хочу, чтоб эти Карльсоны
Болшэ не леталь
Болшэ не леталь,
Вах, как всэх досталь!
Пуст летит сибэ на родина -
Заплатиль билэт,
С Лизачкам дваём летите -
Пиридаль привэт."
29.04.2020
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29.04.2020 09:19 Відповісти
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