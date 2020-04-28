Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов
Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.
"Гучна історія з призначенням Саакашвілі завершилася тихим "зливом" - призначення заблоковано і незрозуміло, чи відбудеться взагалі. У фракції "Слуга народу" після тривалих переговорів вдалося зібрати близько 140-170 голосів за призначення Саакашвілі із 248 депутатів, при цьому в партійному чаті готовність голосувати публічно заявили трохи більше 100 депутатів", - розповів журналіст.
"Голосів немає, бо президент Володимир Зеленський вирішив не виступати зараз публічно на підтримку Саакашвілі. Можливо, щось зміниться, адже президентом керують емоції, але зараз ОП дав відбій. Замість глави ОП Андрія Єрмака завдання збору голосів перекладено на главу фракції Давида Арахамію - тобто навіть статус парламентаря знижено. Офіс Президента розуміє, що провал переговорів із Саакашвілі завершиться скандалом, тому обмірковує, що запропонувати Саакашвілі замість реформ в уряді", - констатував Бутусов.
"Нині розглядається варіант висунення Саакашвілі в Одесі як кандидата "Слуги народу" з максимальною підтримкою влади, і політичною, і фінансовою", - зазначив він.
"Також провалено ідею призначення Давида Сакварелідзе главою Державного бюро розслідувань. Ідею призначити Давида висунув сам президент Зеленський, озвучив її широкому колу своєї команди, і багато хто почав уже вітати Давида. Але із самим Сакварелідзе досі ніхто з ОП навіть не розмовляв. Тож слова залишаються словами", - акцентував журналіст.
"Ця фарсова історія ще раз засвідчує, що у президента Зеленського залишається в політиці інстраграмне мислення. Ініціативи вкидаються заради досягнення зовнішнього ефекту і резонансу. Зеленський не озвучив, які саме реформи він хотів би реалізувати руками Саакашвілі, яких результатів він хоче домогтися в управлінні країною. Це свідчить про те, що призначення Саакашвілі президент розглядав не як шлях реформ, а як суто медійну гру. Такий підхід серйозно послабить довіру до подальших ініціатив Банкової", - резюмував Бутусов.
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Но к сожалению она права.
Просмотрите кто был генератором идей реформ в Грузии и как поступил с ним ваш великий михо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96
Зеленский вносит на премьера Юльку. "Я выверну им.. .всем.. шлунки".
Щойно з"явилась новина про можливе призначення Саакашвілі в уряд, як порохолюби і порохоботи/соси рвонули до клав і завзято продовжили те, що вони робили з січня 2019 року - поливати брудом усе, що стосується ненависного Зе (в даному випадку Саакашвілі), котрий якимсь дивом (якого вони так і не розгадали) з тріском попер їхнього - для кого апостола (невідомо з якого переляку), а для кого просто хлібодавця, що сплачує їхню безнадійну працю ...
Що я вам скажу, панове порохобото/сосо/люби. Я вже про це говорив, але байдуже, не завадить повторити.
Незважаючи на очевидні пройоби Зе (самий перший і очевидний це Аваков), він ще навіть не наблизився до того гівна, що зробили два його папєрєдіка - Турчинов і Порошенко.
Він не здав Крим і Донбас, не написав сам ганебний мінський договорняк після стратегічного провалу в Іловайську, організованого" одним з "удлінітєлєй рук" ПАПіка начгенштабом Муженкой і не заніс того договорняка в ООН, зробивши Україну, хай і на папері, офіційним заручником недополковника з Москорєпи з погонялом *****.
Він взагалі нічого не погіршив, в порівнянні з минулим, але...
Але це і є найгірше, бо треба було робити усе можливе, аби минуле минуло, а він згаяв майже рік, так і не зсунувшись з місця, блін!
Спроба призначення Саакашвілі говорить про те, що він це зрозумів, тобто що потрібен хтось, хто знає як робити зміни.
Спротив був прогнозований - а як же, а раптом почнеться?! ну і вся порохобратія рвонула клаву.
Я би не був таким песимістом, як дехто з вже махнувших рукою на Зе (як і я майже зробив, хоча я і не був зелєфанатом) - можна ж узяти Саакашвілі просто радником і просто слухати його порад і слідувати їм - це ж унікальний чувак - з чемпіона есесеру по корупції Грузії зробити одну з найменш корумпованих країн світу!
Поставити її в рейтингу Легкість Ведення Бізнесу (doing business) в десятку і вивести її в одну з найвільніших економік світу, а ще зробити поліцію тим, чим вона має бути - охоронцем і захисником обивателя, а не загрозою вбивства, наприклад, пацана на сусідньому подвір"ї.
Так шо рано радієте панове Зелєфоби. Буде Саакашвілі в Уряді, чи ні, то суттево, але не для вас з вашим апостолом-грошодавцем - йому так і так капець, хай він і ви разом з ним цього ще зрозуміли...
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
https://www.ukrmilitary.com/?m=1 Ukrainian Military Pages
Чоловіка головбуха «95 кварталу» призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ
28.04.20
Чоловіка головного бухгалтера «95 кварталу» Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.https://dt.ua/POLITICS/cholovika-golovbuha-95-kvartalu-pashkova-priznachili-na-kerivnu-posadu-************-rozvidki-345963_.html?fbclid=IwAR3k7xpf475oIjf_m9xtCaO_GT7yMpb8jaSDlc5L0Q-DhDYjsWGFcKlbvno ZN.UA .
Минулого року Олександр Пашков несподівано став т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони. До того він 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони та займав одну з низових посад в ГУР МО. Але незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла в гору.
Щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, незважаючи на відсутність великих досягнень по службі, що викликало негативне ставлення у офіцерів спецслужби https://censor.net/blogs/3150639/************************************** журналіст Юрій Бутусов.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Жадность даже не еврейская а жидовская.
ПЕред выборами Беня ему перечислил на его Кипрские офшоры 45 млн дол.(КУпил ка к шавку)
В 2018 г три Зеленых фирмы киношные в Рашке получили прибьіль больше чем Рошен но Рошен заплатил 1.2 млн в казну а ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ НИ КОПЕЙКИ
Все пошло на Кипр..Тварь вороватая ********** дєбилов и предателей
"ЗА ШМАТ ГНИЛОЇ КОВБАСИ У ВАС ХОТЬ МАТІР ПОПРОСИ .ТАК ВІДДАСТЕ" -Т.Г Шевченко
Российский МИНКУЛЬТ платило валюту на счета Термоса на Кипр НАПРЯМУЮ. Опять купили да кто его тольКо не покупаЛ шлюху принимающую со всех сторон
73% лохтората, які віддали свої голоси за ************, не могли навіть припустити, що «The» приведе до Ради цілу команду євреїв. Зараз фінансами в України розпоряджається «бородатий папік -народний олігарх» Беня Коломойський. Засобами масової дезінформації володіють кум Путіна - Віктор Медведчук, пани Коломойський і Фірташ. В мери Одеси українофоби висувають двічі судимого рецидивіста-аферiста пана Вадима Рабиновича. Партію капитуляціі «Зажідтя» підтримують також євреї мер Харкова - Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку), Юрій Бойко, у якого муттер єврейської національності і якого Юлія Тимошенко підозрює в зникненні 8 мільярдів кубометрів російського газу взимку 2004-2005 років та гаєр - «слуга єврейського народу», VIP-турист активного відпочинку за державні кошти в Омані.
Экс-Генеральний радник секретаря РНБО хавер Сергій Сивохо, енергійно проштовхував пункти кремлівської методички «з питань реінтеграції і відновлення за рахунок України зруйнованого росіянами Донбасу». Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер.Співає пісні втомленим політикам пані Тіна Григорівна Кароль, ім'я при народженні Тетяна Григорівна Ліберман. Приблизно таке співвідношення євреїв було в сталінському уряді.
4 липня 1950 року міністр держбезпеки СРСР генерал Віктор Абакумов відправив записку члену Політбюро і секретарю ЦК пану Георгію Малєнкову такого змiста: «У клініці лікувального харчування Академії медичних наук СРСР створилася атмосфера сімейності і групівщини. З цієї причини з 43 посад керівних і наукових працівників клініки 36 займають особи єврейської національності». Кінець цитати.
Интересно, сколько он брату Ермака за должность занёс? Те жулики ведь не вернут...
(слуганародний трагичэский)
На Кабминь, жюжжа пропэллэромь,
Карльсон лэтэль,
Быт мэчталь вицэ-прэмьером онь,
Сильни хотэль!
Вьсё иму казалься ласковимь...
И в этот мигь,
По пропэллэрь кто-то вистрелиль!
И вирвался крикь:
-"Что с тобой, вах, милий Мишико?
Отзовис скарэй,
Лизачка тваей
В Радэ всё грустнэй.
Где же ты, вах, милий Мишико?
Возвратис скарэй,
Бэ-бэ-бэ своею нэжной
Лизачка сагрэй."
По слугахь искаль паддэржки он -
Всьё как всегда...,
Но мальчанием ответила
Фрахция та.
Улететь в края далёкие
Карльсон не мог,
Потеряль от свой пропэллэра
Целий кусок...
-"Ты прасти меня, вах, Лизачка,
Всьё нэ так пашло,
Бэнини казлы
Очэнь к минэ злы.
Ты прасти меня, вах, Лизачка,
Но и друг Єрмак
В офисэ сваём ,ЗЕленскам,...
Не решаль никак."
И била непоправимою
Этат беда,
Что в Кабмину не устроилься
Вах, никагда.
Карльсонь вновь звонилься к Бубачкэ,-
Трубка ораль...
А абманщикь этат Бубачка,
Трубка молчаль...
- "Я хочу, чтоб эти Карльсоны
Болшэ не леталь
Болшэ не леталь,
Вах, как всэх досталь!
Пуст летит сибэ на родина -
Заплатиль билэт,
С Лизачкам дваём летите -
Пиридаль привэт."
29.04.2020