Кабмін відкликав з Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, - Бутусов

Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Гучна історія з призначенням Саакашвілі завершилася тихим "зливом" - призначення заблоковано і незрозуміло, чи відбудеться взагалі. У фракції "Слуга народу" після тривалих переговорів вдалося зібрати близько 140-170 голосів за призначення Саакашвілі із 248 депутатів, при цьому в партійному чаті готовність голосувати публічно заявили трохи більше 100 депутатів", - розповів журналіст.

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"Голосів немає, бо президент Володимир Зеленський вирішив не виступати зараз публічно на підтримку Саакашвілі. Можливо, щось зміниться, адже президентом керують емоції, але зараз ОП дав відбій. Замість глави ОП Андрія Єрмака завдання збору голосів перекладено на главу фракції Давида Арахамію - тобто навіть статус парламентаря знижено. Офіс Президента розуміє, що провал переговорів із Саакашвілі завершиться скандалом, тому обмірковує, що запропонувати Саакашвілі замість реформ в уряді", - констатував Бутусов.

"Нині розглядається варіант висунення Саакашвілі в Одесі як кандидата "Слуги народу" з максимальною підтримкою влади, і політичною, і фінансовою", - зазначив він.

"Також провалено ідею призначення Давида Сакварелідзе главою Державного бюро розслідувань. Ідею призначити Давида висунув сам президент Зеленський, озвучив її широкому колу своєї команди, і багато хто почав уже вітати Давида. Але із самим Сакварелідзе досі ніхто з ОП навіть не розмовляв. Тож слова залишаються словами", - акцентував журналіст.

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"Ця фарсова історія ще раз засвідчує, що у президента Зеленського залишається в політиці інстраграмне мислення. Ініціативи вкидаються заради досягнення зовнішнього ефекту і резонансу. Зеленський не озвучив, які саме реформи він хотів би реалізувати руками Саакашвілі, яких результатів він хоче домогтися в управлінні країною. Це свідчить про те, що призначення Саакашвілі президент розглядав не як шлях реформ, а як суто медійну гру. Такий підхід серйозно послабить довіру до подальших ініціатив Банкової", - резюмував Бутусов.