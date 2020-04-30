Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Дейнеко и его заместителю
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания генерал-майора главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко.
Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Этим же указом от 30 апреля Зеленский присвоил звание генерал-майора первому заместителю главы Госпогранслужбы Украины, полковнику Владимиру Никифоренко.
Напомним, сегодня в Украине отмечают день пограничника.
"30 апреля - украинский день пограничника. Символично назначен на эту дату только в 2018 году в честь 100-летия со дня установления подразделениями армии УНР пограничных столбов на Донбассе после успешного восточного похода возглавляемого генералом Сикевичем", - написал в Facebook представитель МВД Артем Шевченко.
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хвойдтанюшпоміняє
- 12 млрд $ за позовом нафтогазу - ПРОБАЧЕНО;
- запровадження жорстких міжнародних санкцій у сфері морського права - ВРЯТУВАЛИ цапню;
- важливого свідка у справі МН-17 - ЗАБІРАЙТЄ:
- беркутів без судового вироку і в порушення будь яких законів - ЗВІЛЬНЕНО...
продовжувати, чи хвойдам пох на аргументи?
Блазень-уклонист присвоил....
Так себе праздник.....
сть ДОЛЖНОСТИ (в данном случае - "глава Госпогранслужбы", если человек соответствует должности по ОБРАЗОВАНИЮ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ, то он является кандидатом (соискателем) на должность (то есть может быть на нее назначен, выбран или победить в конкурсе - это уже детали системы отбора)!
ЗВАНИЯ - ЭТО ПЕРЕЖИТОК ФЕОДАЛИЗМА (когда была иерархия титулов), отсутствие званий никак не влияет на субординацию, которая должна опираться на иерархию ДОЛЖНОСТЕЙ, а не ЗВАНИЙ!
Подчиненный всегда выполняет приказы начальника, и ЗВАНИЯ тут ни причем!
а о семьях погибших погранцов (с 2014 года их не менее 80 ушло в Вечность) хоть кто-то вспомнил?...
а они-то как раз первыми (как в речёвке-хрипелке преЗЕдента сказано... встали... не пожалели... отдали...)...паркетным нужнее..видать
Звичайно, що недороблений закомплексований напольйончик буде давати нагороди генералам кабінетним, рядові воїни-герої для нього не існують.