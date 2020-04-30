Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Дейнеко и его заместителю

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания генерал-майора главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Этим же указом от 30 апреля Зеленский присвоил звание генерал-майора первому заместителю главы Госпогранслужбы Украины, полковнику Владимиру Никифоренко.

Напомним, сегодня в Украине отмечают день пограничника.

"30 апреля - украинский день пограничника. Символично назначен на эту дату только в 2018 году в честь 100-летия со дня установления подразделениями армии УНР пограничных столбов на Донбассе после успешного восточного похода возглавляемого генералом Сикевичем", - написал в Facebook представитель МВД Артем Шевченко.

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