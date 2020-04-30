Автомитинг против двойных стандартов провели бизнесмены в Днепре

Около 70 автомобилей проехали колонной по городу к зданиям мэрии и ОГА. Участники акции требуют разрешить им работу, снизить налоги и отменить арендную плату во время карантина и в посткарантинный период.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам организатора Натальи Ешонкуловой, представители малого бизнеса Днепра страдают от убытков из-за карантина.

"Наша акция называлась "Нет двойным стандартам!". Почему супермаркетам можно работать, а маленьким магазинчикам - нет? Почему зоны продуктов в крупных магазинах работают, а продовольственные рынки - нет? Правительство открывает работу рынков, но там есть определенные ограничения: Кабмин каждый рынок выставляет в перечень, и таким образом кого-то откроют, а кого-то - не откроют", - сказала организатор.

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Также, по ее словам, среди требований предпринимателей - снижение налогов на период карантина и постгарантийный период, а также отмена арендной платы в период карантина.

Через сотрудников мэрии и ОГА участники акции протеста передали свои требования городскому голове Борису Филатову и главе облгосадминистрации Александру Бондаренко.

В четверг в облгосадминистрации сообщили, что по решению спецкомиссии 154 продовольственных рынка региона восстанавливают работу.

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"Рынки будут работать при условии соблюдения строгих мер безопасности. Продавцы и посетители должны быть в масках, держать социальную дистанцию. На входе - обязательный температурный скрининг. Должна проводиться постоянная дезинфекция всех поверхностей и помещений ", - сказал председатель ОГА Александр Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине - 347 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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