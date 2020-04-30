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Новости Коронавирус и карантин
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Автомитинг против двойных стандартов провели бизнесмены в Днепре

Автомитинг против двойных стандартов провели бизнесмены в Днепре

Около 70 автомобилей проехали колонной по городу к зданиям мэрии и ОГА. Участники акции требуют разрешить им работу, снизить налоги и отменить арендную плату во время карантина и в посткарантинный период.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам организатора Натальи Ешонкуловой, представители малого бизнеса Днепра страдают от убытков из-за карантина.

"Наша акция называлась "Нет двойным стандартам!". Почему супермаркетам можно работать, а маленьким магазинчикам - нет? Почему зоны продуктов в крупных магазинах работают, а продовольственные рынки - нет? Правительство открывает работу рынков, но там есть определенные ограничения: Кабмин каждый рынок выставляет в перечень, и таким образом кого-то откроют, а кого-то - не откроют", - сказала организатор.

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Также, по ее словам, среди требований предпринимателей - снижение налогов на период карантина и постгарантийный период, а также отмена арендной платы в период карантина.

Через сотрудников мэрии и ОГА участники акции протеста передали свои требования городскому голове Борису Филатову и главе облгосадминистрации Александру Бондаренко.

В четверг в облгосадминистрации сообщили, что по решению спецкомиссии 154 продовольственных рынка региона восстанавливают работу.

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"Рынки будут работать при условии соблюдения строгих мер безопасности. Продавцы и посетители должны быть в масках, держать социальную дистанцию. На входе - обязательный температурный скрининг. Должна проводиться постоянная дезинфекция всех поверхностей и помещений ", - сказал председатель ОГА Александр Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине - 347 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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Автор: 

бизнес (1622) Днепр (4444) карантин (16729) протест (5869) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Почему в АТБ можно гулять бесконечно , а в парке недолго и только , когда вас выгуливает собака ?
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30.04.2020 17:17 Ответить
+5
Твой Парашенка пять лет нам байки про фуфайки травил. Брехун соевый.
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30.04.2020 17:53 Ответить
+4
Коронавирус. Германия.
Программа помощи 750 милрд. евро.
При простое предприятия, гос.пособие 60% от заработка.
ИП помощь до 9 000 евро.
Отсрочка арендной платы, запрет на расторжение аренды.
3 млрд евро выделено на средства защиты.
50 млрд евро на поддержку малых предприятий.
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30.04.2020 17:18 Ответить
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Почему в АТБ можно гулять бесконечно , а в парке недолго и только , когда вас выгуливает собака ?
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30.04.2020 17:17 Ответить
Рискну предположить, что в пространстве АТБ стоят обеззараживающие устройства, коронавирус там становится тяжелее воздуха и сразу падает замертво на пол, где его периодически ждут санитары.
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01.05.2020 08:13 Ответить
Коронавирус. Германия.
Программа помощи 750 милрд. евро.
При простое предприятия, гос.пособие 60% от заработка.
ИП помощь до 9 000 евро.
Отсрочка арендной платы, запрет на расторжение аренды.
3 млрд евро выделено на средства защиты.
50 млрд евро на поддержку малых предприятий.
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30.04.2020 17:18 Ответить
Научитесь сначала работать так,как немцы,а потом раскатывайте,,вафли,,на 9000 евро!
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30.04.2020 17:25 Ответить
я согласен на 9 тысяч гривен
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30.04.2020 17:39 Ответить
закатай губу обратно, никто 9 000 евро не требовал.
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01.05.2020 08:09 Ответить
В заповеднике зеленой плесени,Каменском,уже большая половина дебильного стада расслабила булки и шляется без масок или с масками на подбородке.А тем временем Днепропетровщина уверенно догоняет западные области по количеству инфецированных!
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30.04.2020 17:23 Ответить
Весь час думаю, а як би з положення виходив Порошенко?
І думаю, що ніяк не фільмами а-ля Який Я Хороший за РІК.
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30.04.2020 17:28 Ответить
Твой Парашенка пять лет нам байки про фуфайки травил. Брехун соевый.
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30.04.2020 17:53 Ответить
Якраз за брехню і турнули в шию.
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30.04.2020 18:32 Ответить
А ЗЕіка і того впарити вам, лохам, не може. Так?
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30.04.2020 18:46 Ответить
 
 