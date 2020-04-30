Посещать лес на майские праздники запретили на Херсонщине

Херсонская ОГА запретила жителям области посещать леса во время майских праздников. Это связано и с карантином, и с повышенной угрозой пожаров.

Об этом 30 апреля на брифинге рассказал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы установили на майские праздники ограничения ... Принято решение о запрете посещения лесов в этот же срок. Это связано не только с требованием карантинных норм, но и с пятым классом пожарной опасности, который, по прогнозам, устанавливается на эти праздники", - отметил Чабан.

По его словам, следить за соблюдением запретов будут зеленые патрули совместно с лесной инспекцией.

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Заместитель председателя ОГА призвал жителей области ответственно отнестись к такому ограничению, ведь работники ГУ ГСЧС в области задействованы также в обеспечении карантинных мероприятий. Пожар в экосистемах выведет из строя отработанный механизм взаимодействия по обеспечению карантинных мероприятий, отметил Чабан.

С начала 2020 года на территории Херсонской области уже зафиксировано 342 пожара в экосистемах на площади 126 га, из них в лесных массивах - 76 на площади 24,6 га. Исключительное большинство имеющихся в настоящее время на Херсонщине лесных массивов - рукотворные, они высажены для закрепления песков.

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