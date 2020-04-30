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Посещать лес на майские праздники запретили на Херсонщине

Посещать лес на майские праздники запретили на Херсонщине

Херсонская ОГА запретила жителям области посещать леса во время майских праздников. Это связано и с карантином, и с повышенной угрозой пожаров.

Об этом 30 апреля на брифинге рассказал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы установили на майские праздники ограничения ... Принято решение о запрете посещения лесов в этот же срок. Это связано не только с требованием карантинных норм, но и с пятым классом пожарной опасности, который, по прогнозам, устанавливается на эти праздники", - отметил Чабан.

По его словам, следить за соблюдением запретов будут зеленые патрули совместно с лесной инспекцией.

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Заместитель председателя ОГА призвал жителей области ответственно отнестись к такому ограничению, ведь работники ГУ ГСЧС в области задействованы также в обеспечении карантинных мероприятий. Пожар в экосистемах выведет из строя отработанный механизм взаимодействия по обеспечению карантинных мероприятий, отметил Чабан.

С начала 2020 года на территории Херсонской области уже зафиксировано 342 пожара в экосистемах на площади 126 га, из них в лесных массивах - 76 на площади 24,6 га. Исключительное большинство имеющихся в настоящее время на Херсонщине лесных массивов - рукотворные, они высажены для закрепления песков.

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карантин (16729) лес (633) пожар (5979) Херсонская область (4908)


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idioti!
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30.04.2020 17:54 Ответить
Сэлф-критикал.
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30.04.2020 18:18 Ответить
Вместо леса всё в "Велюр"
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30.04.2020 18:09 Ответить
Правильно. Во-первых в засуху в лесу очень жарко и отдыхать там сейчас могут только любители финнской бани и то не все. Во-вторых - в таких обстоятельствах легче выявить диверсантов-поджегателей кои уже точно есть и почему их не ловят? А в-третьих - после дождей нужно всем рекомендовать выезд в лес - отдохнуть, но не пугать зверей и птиц музыкой, послушать лес, пожарить мяса на костре, поесть - не пить, залить костры, убрать за собой мусор и со счастливыми, но с красными рожами свалить домой.
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30.04.2020 18:11 Ответить
обсажу себя ёлками, нанизаю мясо на шампура, налью вина, выпишу на Зеленского штраф , надену маску и буду ждать полицию
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30.04.2020 19:37 Ответить
Карантин в лесу? Нас за идиотов считают?
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30.04.2020 19:48 Ответить
Было- бы что и кого жарить , места найдутся.
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30.04.2020 20:04 Ответить
мусора прибрали леса к рукам и гоняют быдло от своей собственности
мусора сами и поджигают, чтобы «расследовать» и звёзды на погоны ...
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30.04.2020 22:43 Ответить
 
 