Враг 4 раза нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекращали свои провокационные действия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов враг применял минометы 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было".
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