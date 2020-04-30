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Новости Агрессия России против Украины
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Враг 4 раза нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Враг 4 раза нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекращали свои провокационные действия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов враг применял минометы 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи Павлополя и Новотошковского, потерь нет, - Минобороны

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обстрел (27972) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Враг 4 раза нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3083
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30.04.2020 18:18 Ответить
Здається, не в тему, але якось подорожував ютюбом и знайшов оцю пісеньку про українські "добробати" часів громадянської війни початку 20 століття. Дуже сподобалось.https://www.youtube.com/watch?v=Nqj7MzbJOIw
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30.04.2020 18:31 Ответить
Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4723
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30.04.2020 18:32 Ответить
"Главы МИД стран "нормандской четверки" решили, что ТКГ договорится про новое перемирие в кратчайшие сроки, - Кулеба. "
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30.04.2020 18:42 Ответить
З 2014 року єдиний, дієвий спосіб "перестать стрелять" діє на парашку!
Українці добре знають, що після того, як нащі "добре попросять" москалів, вони щонайменше 3 -4 дні сидять тихо як миші.
Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4994
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30.04.2020 19:43 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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30.04.2020 20:04 Ответить
Призываю по картам компьютера изучать лозейки городов и сел окупированных территорий Украины. За время эти снимки протерпели изменения, но знать особенности населенных пунктов, которые захватили сепары хорошо. Мы не должны забывать о войне и знать, что путинисты и коронавирус это одно целое и ликвидировать сепаров подобно микробам чумы.
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01.05.2020 03:20 Ответить
Донецк сепары назвали в честь мясника СССР Сталина. Он хотел убить моего Прадеда. Это был чеснейший человек и коммунист, которого Сталин хотел расстрелять только за то, что Он коммунист. Нет сталинизму! Нет фашизму! Донбасс не станет на колени перед путинскими упырями и не красивыми словами, а делами продолжит Священную Войну за Украинское Отечество. Ликвидация главаря банд ДНР Захарченко партизанами Донбасса подтверждает дух повстанцев Донбасса и их Любовь к украинству и советскому наследию.
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01.05.2020 03:26 Ответить
Призываю по картам компьютера изучать лозейки городов и сел окупированных территорий Украины. За время эти снимки протерпели изменения, но знать особенности населенных пунктов, которые захватили сепары хорошо. Мы не должны забывать о войне и знать, что путинисты и коронавирус это одно целое и ликвидировать сепаров подобно микробам чумы.
показать весь комментарий
01.05.2020 03:28 Ответить
 
 