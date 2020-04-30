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Новости Коронавирус и карантин
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Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА

Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА

Агропродовольственные рынки в столице Украины будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Кабинет министров совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, по состоянию на 16.30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", - сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, на рынках нужно обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Бондаренко также отметил, что восстановить работу в случае выполнения требований смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, нужно будет не допустить стихийной торговли вокруг. Также будет действовать запрет на приготовление и употребление пищи на месте продажи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские лаборатории часто не успевают обрабатывать тесты на коронавирус за 48 часов, - КГГА

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25710) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Пора постепенно начинать закрывать эту плеснявую недовласть брехунов и мародёров.
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30.04.2020 19:01 Ответить
+5
Каждый день простоя рынков приносит десятки миллионов гривень владельцам супермаркетов - олигархам. Вот и рахуйте. При зе всё как при попэрэдныке. Увы.
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30.04.2020 18:55 Ответить
+4
Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА - Цензор.НЕТ 4791
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30.04.2020 18:50 Ответить
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Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА - Цензор.НЕТ 4791
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30.04.2020 18:50 Ответить
Сьогодні в АТБ на касі до мене один дід (був у пенсіонерський який час) близько підійшов, ледве бійка не почалася.
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30.04.2020 18:53 Ответить
https://telegraf.com.ua/mir/europa/5451940-epidemiya-koronavirusa-v-belarusi-uzhe-bolee-14-tyisyach-zabolevshih.html В Беларуси - более 14 тысяч зараженных коронавирусом - Новости Телеграф
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30.04.2020 18:55 Ответить
А сколько умерло в Беларуси от короновируса?
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30.04.2020 18:58 Ответить
Прочитай .!
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30.04.2020 18:59 Ответить
Почитал. Умерло в Беларуси - 89 человек от короновируса, за более чем месяц, при 14 тысячах зараженных.
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30.04.2020 19:01 Ответить
ватный конгломерат лукашенки это воистину кладезь правды, сам то, часом, не из красножопой мордвы?
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30.04.2020 19:08 Ответить
В Беларуси последнем месяце много людей хоронят в закрытых гробах, передает https://www.svaboda.org/a/30583771.html «Радыё Свабода» .
На прошлой неделе в Столбцах был всплеск смертей
В ночь с 21 на 22 апреля в Столбцах скончались 5 человек, 23 апреля как минимум 6. Причем в свидетельствах о смерти писали диагнозы «сердечная недостаточность» (у 71-летних Ядвиги Пархимович и Станиславы Жолнеркевич) и «пневмонии» (у 52-летнего инженера Олега). Все были похоронены в закрытых гробах.
Хотя Нина Астрейка, редактор местной газеты «Прамень», утверждает, что умерших от пневмонии, а тем более от коронавируса, у Столбцовской центральной районной больнице нет, количество свежих захоронений на кладбищах говорит об обратном.
Директор одной из похоронных служб Столбцов Вячеслав признает, что в последние пару недель количество умерших значительно увеличилось.
«15 человек умерших за неделю - всплеск был», - говорит Вячеслав.
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30.04.2020 19:15 Ответить
Но всего 89 умерших, что говорит о том, что белорусская (советская) медицина справляется. И нет карантина - Белорусь работает и гуляет в футбол. Кстати за прошлый год от анкологии в машкве умерло более 20 тыс. человек - корововирус по сравнению с этим писяющий мальчик в стороне икающий.
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30.04.2020 19:01 Ответить
Каждый день простоя рынков приносит десятки миллионов гривень владельцам супермаркетов - олигархам. Вот и рахуйте. При зе всё как при попэрэдныке. Увы.
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30.04.2020 18:55 Ответить
Не все, якщо рахувати відведення військ, як віддали беркут, Цемаха...як отримали страшний дефіцит бюджету...
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30.04.2020 19:01 Ответить
Ну сравнил шоколад с плесенью.
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30.04.2020 19:08 Ответить
Пора постепенно начинать закрывать эту плеснявую недовласть брехунов и мародёров.
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30.04.2020 19:01 Ответить
Запроданці. Домовилися із супермаркетами і давлять малий бізнес. Ні жодного голосу Клічку та його банді на виборах!
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30.04.2020 23:16 Ответить
 
 