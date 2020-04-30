Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА
Агропродовольственные рынки в столице Украины будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Кабинет министров совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, по состоянию на 16.30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", - сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.
По его словам, на рынках нужно обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Бондаренко также отметил, что восстановить работу в случае выполнения требований смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, нужно будет не допустить стихийной торговли вокруг. Также будет действовать запрет на приготовление и употребление пищи на месте продажи.
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На прошлой неделе в Столбцах был всплеск смертей
В ночь с 21 на 22 апреля в Столбцах скончались 5 человек, 23 апреля как минимум 6. Причем в свидетельствах о смерти писали диагнозы «сердечная недостаточность» (у 71-летних Ядвиги Пархимович и Станиславы Жолнеркевич) и «пневмонии» (у 52-летнего инженера Олега). Все были похоронены в закрытых гробах.
Хотя Нина Астрейка, редактор местной газеты «Прамень», утверждает, что умерших от пневмонии, а тем более от коронавируса, у Столбцовской центральной районной больнице нет, количество свежих захоронений на кладбищах говорит об обратном.
Директор одной из похоронных служб Столбцов Вячеслав признает, что в последние пару недель количество умерших значительно увеличилось.
«15 человек умерших за неделю - всплеск был», - говорит Вячеслав.