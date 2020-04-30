От пожаров пострадали 5% Чернобыльского заповедника, - ГАЗО

Вследствие масштабных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС пострадало около 5% Чернобыльского заповедника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

"По предварительным оценкам, пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья", - рассказал директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.

Как рассказал ученый Денис Вишневский, животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, тогда как маленькие животные пострадали от пожаров. В частности это мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые.

"Учитывая, что 95% территории Чернобыльского заповедника не было повреждено огнем, то копытные и травоядные животные нашли корма здесь ... Стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС", - говорится в сообщении.

В то же время на некоторых участках кормовая база ограничена, поэтому работники заповедника и волонтеры временно подкармливают животных вокруг пожарищ.

"Как отмечают экологи, открытые ландшафты восстанавливаются быстро и возможно уже через месяц пожарища покроются густой травой, куда со временем вернется большинство животных, которые покинули эти территории во время пожаров", - говорится в сообщении.

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