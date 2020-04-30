Від пожеж постраждали 5% Чорнобильського заповідника, - ДАЗВ

Внаслідок масштабних пожеж у зоні відчуження ЧАЕС постраждало близько 5% Чорнобильського заповідника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держагентство з управління зоною відчуження.

"За попередніми оцінками, постраждало 11,5 тис. га південно-західної частини заповідника, що становить близько 5% території заповідника. З них приблизно 35% - ліси, 55% - поклади, 10% - водно-болотні угіддя", - розповів директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко.

Як розповів учений Денис Вишневський, тварини великих і середніх розмірів і птиці уникли вогню, тоді як маленькі тварини постраждали від пожеж. Зокрема це мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи.

"З огляду на те, що 95% території Чорнобильського заповідника не було пошкоджено вогнем, то копитні і травоїдні тварини знайшли корми тут ... Стадо коней Пржевальського мігрувало до промислової зони ЧАЕС", - сказано в повідомленні.

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Водночас на деяких ділянках кормова база обмежена, тому працівники заповідника і волонтери тимчасово підгодовують тварин навколо згарищ.

"Як зазначають екологи, відкриті ландшафти відновлюються швидко і можливо вже через місяць згарища вкриються густою травою, куди згодом повернеться більшість тварин, які покинули ці території під час пожеж", - сказано в повідомленні.